Piano tutela delle acque e tematica dei rifiuti in discussione in terza Commissione

«Riguardo al Piano di tutela delle acque - riferisce il Presidente della terza Commissione, Alessandro Nogara (UVP) -, abbiamo sentito il Coordinatore regionale del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio che ci ha illustrato tutte le modifiche che sono state apportate al documento, il cui iter è in fase di definizione. I Commissari hanno avuto modo di porre quesiti e approfondire alcuni aspetti in merito a questa tematica, la cui importanza sarà crescente. alla luce in particolare del cambiamento climatico i cui effetti sono ormai evidenti a tutti e dovranno comportare una sempre più oculata gestione della risorsa idrica.»

In merito alla tematica dei rifiuti, la Commissione ha audito l'Assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, accompagnato dai dirigenti della struttura. «Così come annunciato la settimana scorsa in Consiglio, abbiamo iniziato ad affrontare i vari aspetti di questa tematica - spiega il Presidente Alessandro Nogara -. Ci è stata illustrata la situazione aggiornata sul sistema di raccolta e di differenziazione, da cui sono emersi dati in netto miglioramento che richiedono tuttavia un ulteriore sforzo, in particolare in alcuni SubAto. Resta aperta la questione delle tariffe che dovrà essere affrontata prossimamente al fine di dare applicazione concreta al principio del "chi inquina paga", tendente a premiare i comportamenti virtuosi. Questo è stato soltanto il primo incontro, continueremo ad affrontare l'argomento, prevedendo anche altre audizioni.»