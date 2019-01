Traforo Gran San Bernardo chiuso ai Tir per neve

Nevica copiosamente da due giorni nel Valais e traforo del Gran San Bernardo, tra l'Italia e la Svizzera, da oggi è chiuso al transito dei mezzi pesanti a causa di grandi difficoltà di traffico in territorio elvetico.

I Tir provenienti dall'Italia e diretti oltreconfine vengono fermati alle porte di Aosta. In Valle la neve è ancora assente ma per il forte vento che spira da giorni in quota sono stati chiusi gli impianti di risalità in diverse località turistiche, nell'attesa di un'attenuazione delle correnti.