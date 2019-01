Impegno Civico e MS5 vogliono studiare da Consigliere a spese dei Valdostani

Caro Minuzzo, ho letto gli articoli riguardanti la richiesta alla Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, da parte dei Consiglieri regionali Impegno Civico e M5S di organizzare di corsi di formazione..

Devo dirti, che la cosa mi è parsa subito bizzarra e strana, e leggendo e rileggendo gli articoli mi é sembrata addirittura vergognosa! I rappresentanti, della nuova politica così amano definirsi, in sintesi si accorgono, oibò, che per far politica è necessario essere preparati ed avere delle competenze! Ma la cosa più incredibile é che ammettono candidamente la loro "ignoranza" su svariati argomenti.

Leggendo gli artcoli scopro che i temi “ritenuti particolarmente urgenti” per la formazione sarebbero gli strumenti ispettivi, il bilancio regionale, la comunicazione efficace e l’organigramma degli Uffici....”.

Quindi questi Signori, che in campagna elettorale ci hanno tediato sull’incapacità della politica, sull’impreparazione dei politici etc etc, ora scoprono che non sono in grado di capire un bilancio regionale e non solo! Peccato che questi consiglieri abbiano partecipato con dichiarazioni roboanti ed abbiano appena espresso un voto sul bilancio 2019 della Regione.

Mi chiedo, quindi, su che basi e con quali conoscenze hanno espresso il loro voto, se hanno candidamente richiesto “urgenti” corsi di Bilancio. Dunque, importante scoperta d’Impegno Civico e MS5! Per fare i consiglieri regionali é necessario essere preparati e studiare. Non vorrei avessero votato, basandosi, solo sul sentito dire o per partito preso, in questo caso saremmo proprio caduti dalla padella alla brace.

Se poi necessitano informazioni ragionieristiche sul bilancio è sufficiente richiedere un incontro con i funzionari dell’Assessorato Finanze e li possono avere tutte le informazioni ed i consigli del caso, ma prima della ragioneria, per fare un bilancio, occorre avere delle idee su cosa fare...forse mancano anche quelle.

Leggendo ancora gli articoli, scopro che chiedono anche l’organizzazione di corsi, udite udite, sull’organigramma della Regione e sulla funzione ispettiva dei consiglieri regionali. Ma dove siamo finiti! L’organigramma della Regione é dettagliattamente descritto sul sito www. regione.vda.it alla sezione Amministrazione Trasparente, bisogna solo avere la pazienza di leggerlo, perché é un pò lungo e forse avere le capatià per capire quello che si legge. Sulle funzioni ispettive del consigliere regionale é sufficiente aprire il sito http://www.consiglio.regione.vda.it/app/regolamentoconsiglioregionale ed al titolo VII (della funzione ispettiva e politica) trovare la descrizione completa di tutti gli strumenti ispettivi a disposizione del consigliere regionale. Anche lí però è necessario leggere e studiare e riuscire a capire.

Non esiste la "pappa già fatta" e neanche la laurea ad Harvard. Chiedono poi corsi sulla comunicazione efficace; proprio il M5S che ha introdotto nella politica l’uso dei social...chiedano allora approfondimenti alla Casaleggio Associati, penso che non si faccia supplicare per una consulenza ad hoc.

Non vedo quindi la necessità che il Consiglio Regionale, organizzi con soldi pubblici, dei corsi per i consiglieri regionali! Se proprio, Impegno Civico (mi verrebbe da dire quale Impegno?) e M5S intravedono questa necessità, possono usare le risorse ed i soldi messi già a loro disposizione per l’organizzazione delle attività dei gruppi consiliari.

Un ultima cosa: pensavo, forse ingenuamente, che chi si candida ad amministrare i propri concittadini, cioè noi Valdostani, fosse più serio! Quando ci si presenta ad un esame si dovrebbe studiare ed arrivare preparati! Almeno la conoscenza dell’abc degli strumenti che un politico deve usare per svolgere la propria attività , dovrebbe essere data per acquisita. Nel caso, in questione, i nostri nuovi politici facciano come si faceva a scuola studino e si applichino maggiormente.

Tempo a disposizione ne hanno ed é anche lautamente pagato e se proprio non ce la fanno, ricorrano a lezioni private; buoni professori sulla piazza c’è ne sono, ma paghino le ore di lezione di tasca propria o con le risorse del partito a cui appartengono! Il tempo “Tanto c’è Mamma Regione che paga” dovrebbe essere finito. O forse sbaglio!

Antoine Labarde

Risponde Piero Minuzzo

Grazie Gentile Labarde, non ci sono parole. I miei Chez nouz, oggetto di esposti e querele, nei quali parlavo di improvvisazione trovano conferma nella richiesta di Daria Pulz, dissidente di Impegno Civico e dei 5 stelle che a parlare sono bravissimi ma alla prova dei fatti dimostrano incapacità e impreparazione. Stupisce che sia poi la Consigliera Daria Pulz a fare la richiesta vista la sua lunga esperienza alla guida dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta che rappresenta un patrimonio per la comunità valdostana. Lei, Daria Pulz, che non ha avuto nemmeno la sensibilità di dimettersi quando si è candidata, dovrebbe conoscere a mena dito l’articolazione della Regione proprio perché era alla guida dell’Istituto. p.m.