Protesta del sindacato giornalisti per divieto accesso Foyer Consiglio Valle

Palazzo regionale off limits per i giornalisti durante il vertice in cui i capigruppo regionali si sono confrontati con il cda del Casinò de la Vallée sul futuro dell'azienda e l’Associazione stampa valdostana esprime “sconcerto per la decisione assunta dai vertici regionali di impedire agli organi di informazione di accedere ai locali di pertinenza del Consiglio regionale normalmente aperti agli operatori dell'informazione”.

Cosa si voleva nascondere si chiede l’Asva che commenta in una nota del Presidente Benoit Girod: “Si tratta di un atteggiamento che viola i più elementari doveri di trasparenza a cui la pubblica amministrazione è soggetta, soprattutto considerato che il Casinò de la Vallée è azienda sì di diritto privato ma di proprietà totalmente pubblica”.

Per questo il sindacato dei giornalisti chiede “l'apertura immediata di un confronto con la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per un chiarimento su chi ha deciso la messa al bando dei giornalisti da palazzo e su quali regole di accesso si intendono definire per il futuro”.