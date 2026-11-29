La musica non ha bisogno di passaporti, non conosce confini e non richiede traduzioni. Basta lasciarsi trasportare dalle sue note per attraversare Paesi lontani, riscoprire atmosfere del passato, immaginare paesaggi sconosciuti e vivere storie capaci di emozionare. È stato questo il filo conduttore del tradizionale Concerto di Santa Cecilia, andato in scena sabato 28 novembre, alle 21, nel salone polivalente di Inverso Pinasca, dove l’Unione Musicale ha regalato al pubblico una serata di grande qualità artistica, partecipazione ed entusiasmo.

La risposta del pubblico è stata la migliore testimonianza della riuscita dell’iniziativa: una sala gremita, con spettatori di ogni età, ha seguito con attenzione e partecipazione il programma, premiando con calorosi applausi il lavoro dei musicisti e la direzione di Riccardo Chiriotto, capace di accompagnare l'organico attraverso un repertorio ricco di suggestioni e cambi di atmosfera.

Il tema scelto, «Quadri Sonori», ha offerto una prospettiva originale per interpretare il potere evocativo della musica. Ogni composizione si è trasformata in una sorta di tela sulla quale gli strumenti hanno dipinto immagini, luoghi, personaggi e sensazioni. Non semplicemente un concerto, dunque, ma un viaggio attraverso la fantasia, nel quale il pubblico è stato invitato a diventare parte integrante della narrazione.

Il percorso si è aperto con «Berlin Luft» di Paul Lincke, che ha richiamato l'atmosfera spensierata e brillante della Berlino di fine Ottocento. Con «Starlit Landscape» di Naoya Wada e «Adventure Tale of Neverland» di Daisuke Shimizu, il viaggio si è spostato verso suggestioni giapponesi, tra paesaggi incantati e avventure immaginarie.

Uno dei momenti più affascinanti è arrivato con gli estratti da «Quadri di un'esposizione» di Modest Musorgskij, opera che ha offerto immagini musicali di grande forza espressiva. Dal celebre balletto dei pulcini nei loro gusci alla misteriosa capanna sulle zampe di gallina, fino alla maestosa Grande porta di Kiev, le note hanno restituito alcune delle pagine più riconoscibili e suggestive del repertorio.

La dimensione internazionale del concerto è proseguita con «Bashu Portrait» di Huang Huwei, che ha condotto idealmente gli spettatori nella lontana Cina, e con «Antarctica» di Carl Wittrock, una composizione capace di evocare la vastità dei paesaggi polari e la movimentata lotta per la sopravvivenza tra i ghiacci, con i pinguini alle prese con i loro predatori.

Non poteva mancare un omaggio al mondo dell'animazione e alla fantasia cinematografica con i «Temi da Fantasia», ispirati al celebre film di Walt Disney, nel quale musica classica e immagini si fondono in un'esperienza artistica senza tempo. E, considerando il periodo di Halloween, la conclusione non poteva che essere affidata a «Thriller» di Rod Temperton, con le sue sonorità inconfondibili e quell'atmosfera da brivido che ha aggiunto un tocco di divertimento alla serata.

Accanto ai musicisti dell'Unione Musicale, un ruolo importante è stato riservato anche alle nuove generazioni. Le allieve e gli allievi dei Corsi di Formazione Musicale, diretti da Ivan Vottero e Andrea Micol, hanno portato sul palco la freschezza dell'entusiasmo e la soddisfazione di chi sta imparando a trasformare la passione per uno strumento in un'esperienza condivisa. Una presenza tutt'altro che marginale: rappresenta infatti il segnale concreto di un'associazione che non si limita a mantenere viva una tradizione, ma lavora per trasmetterla a chi verrà dopo.

Per comprendere il valore di questa realtà bisogna tornare indietro nel tempo, precisamente al 2 aprile 1947, quando nacque l'Unione Musicale di Inverso Pinasca. All'origine vi era il sogno di alcuni volontari impegnati nella preparazione delle celebrazioni del 17 febbraio 1948, in occasione del primo centenario della concessione dei diritti civili e della libertà religiosa alle popolazioni valdesi da parte di re Carlo Alberto, nel 1848.

Da quell'intuizione è iniziato un percorso lungo quasi ottant'anni, costruito grazie all'impegno di generazioni di appassionati, volontari e musicisti. Una storia che ha saputo mettere radici profonde nella comunità locale, allargando progressivamente i propri orizzonti fino a portare l'attività dell'associazione in diverse località italiane e anche oltre i confini nazionali.

L'Unione Musicale è un'associazione apolitica e apartitica, senza fini di lucro, con finalità hobbistiche e ricreative. Oggi può contare su un organico di circa quaranta componenti, ai quali si aggiunge una decina di allievi impegnati nei percorsi di formazione musicale a orientamento bandistico.

Proprio l'attenzione alla formazione rappresenta uno degli aspetti più significativi della sua attività. I corsi sono aperti a chiunque desideri avvicinarsi alla musica e imparare a suonare uno strumento, senza limiti di età, con l'obiettivo di favorire l'ingresso dei nuovi allievi nell'organico della banda. Un'opportunità che dimostra come la musica possa essere, contemporaneamente, passione individuale, occasione di incontro e strumento di crescita collettiva.

Il successo del Concerto di Santa Cecilia va quindi ben oltre una serata riuscita. Racconta la vitalità di un'associazione che, dal 1947 a oggi, continua a coinvolgere persone, coltivare talenti e offrire alla comunità momenti di cultura e socialità. In un tempo in cui non è sempre facile mantenere vive le esperienze associative e il volontariato, l'Unione Musicale di Inverso Pinasca dimostra che una tradizione può rimanere attuale quando sa rinnovarsi e aprirsi alle nuove generazioni.

E se sabato sera le note hanno attraversato idealmente il mondo, il messaggio più bello è rimasto proprio a Inverso Pinasca: la musica, quando nasce dalla passione e dalla condivisione, riesce ancora a unire una comunità intera.