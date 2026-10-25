Auguri a Milo Benedetto, Kevin Avondet e Lidia Caffaro

Tre occasioni per festeggiare e rivolgere un pensiero affettuoso a persone care. Copiosi auguri al giovanissimo Milo Benedetto, con un forte abbraccio esteso a tutta la famiglia.

Tanti luminosi e sinceri auguri anche a Kevin Avondet, di Villar Perosa, per un compleanno che possa essere indimenticabile, ricco di serenità e soddisfazioni.

Un pensiero particolare va a Lidia Caffaro, di Pinerolo, autorevole e stimata ostetrica storica del territorio. A lei giungono gli auguri più affettuosi, accompagnati da un sentito ringraziamento per la pazienza, la competenza e l’umanità dimostrate nel corso di decenni di attività. Con professionalità e sensibilità ha accompagnato generazioni di mamme, papà e neonati nel delicato e magico momento della nascita, lasciando un segno prezioso nella vita di tante famiglie.

A tutti e tre, i migliori auguri di buon compleanno, con l’auspicio di giornate luminose e ricche di affetto.