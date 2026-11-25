La lavasciuga è uno di quegli elettrodomestici che, una volta entrati in casa, cambiano il modo di gestire il bucato. In un unico apparecchio si lava e si asciuga, risparmiando spazio e tempo: una soluzione ideale per chi vive in appartamento, non ha un balcone o vuole semplicemente capi pronti da riporre in poche ore. Per sfruttarla al meglio, però, è utile conoscere qualche accorgimento.

Come funziona una lavasciuga

Una lavasciuga combina in un solo cestello le funzioni di lavatrice e asciugatrice. Il lavaggio funziona come in una normale lavatrice; al termine, la macchina può avviare l’asciugatura, che sfrutta aria calda e rotazione del cestello per eliminare l’umidità dai tessuti. Molti modelli permettono di scegliere tra solo lavaggio, sola asciugatura o ciclo completo senza interruzioni. Se stai valutando l’acquisto, una lavasciuga AEG può essere un buon punto di partenza per capire quali funzioni si adattano meglio alle tue abitudini.

Attenzione alla capacità di carico

Uno degli errori più comuni è caricare la lavasciuga come se fosse una semplice lavatrice. La capacità di asciugatura è generalmente inferiore a quella di lavaggio: se il cestello accetta, ad esempio, 8 kg di bucato da lavare, potrebbe asciugarne in modo ottimale solo una parte. Prima di avviare un ciclo completo, controlla sempre i valori indicati dal produttore. Un carico eccessivo allunga i tempi, aumenta i consumi e lascia i capi umidi o stropicciati. Quando hai molto bucato, conviene lavare tutto insieme e asciugare in due tranche.

Scegliere il programma giusto

Ogni tessuto ha esigenze diverse, anche in asciugatura. Cotone e spugna sopportano temperature più alte, mentre sintetici, misti e capi delicati richiedono cicli più leggeri. Lana e seta vanno trattate con particolare cura: verifica sempre l’etichetta e usa i programmi dedicati, se presenti. Molte lavasciuga offrono diversi livelli di asciugatura, come “pronto da stirare” o “pronto da riporre”, oppure sensori che rilevano l’umidità residua e fermano il ciclo al momento giusto. Sono opzioni utili per non asciugare troppo i capi, preservando le fibre ed evitando sprechi di energia.

Dividere il bucato prima del lavaggio

Separare i capi resta una buona abitudine. Oltre alla classica divisione tra bianchi e colorati, conviene raggruppare i tessuti per peso: asciugare insieme un accappatoio e una camicia leggera porta a risultati disomogenei, con alcuni capi già asciutti e altri ancora umidi. Chiudi cerniere e bottoni automatici, svuota le tasche e rovescia i capi scuri per proteggerne il colore.

Detersivo e ammorbidente: meno è meglio

Abbondare con il detersivo non rende il bucato più pulito: può lasciare residui sui tessuti e creare troppa schiuma, rendendo più difficile il risciacquo. Segui le dosi indicate sulla confezione, tenendo conto della durezza dell’acqua e del livello di sporco. Anche l’ammorbidente va usato con moderazione, soprattutto sugli asciugamani, perché può ridurne la capacità di assorbimento.

Manutenzione: i gesti che fanno la differenza

Per mantenere la lavasciuga efficiente nel tempo bastano pochi interventi regolari. Pulisci periodicamente il filtro di scarico, dove si accumulano pelucchi e piccoli oggetti dimenticati nelle tasche. Controlla la guarnizione dell’oblò e asciugala dopo l’uso, per prevenire muffe e cattivi odori. Lascia oblò e cassetto del detersivo socchiusi tra un lavaggio e l’altro, così l’aria può circolare. Una volta al mese, un ciclo a vuoto ad alta temperatura aiuta a igienizzare il cestello. Se il modello prevede un filtro per l’asciugatura o la pulizia del condensatore, consulta il manuale per sapere ogni quanto intervenire.

Qualche consiglio per risparmiare

Avvia la lavasciuga a pieno carico, senza superare i limiti indicati. Per i capi poco sporchi preferisci programmi a bassa temperatura e, quando il tempo lo permette, stendi all’aperto almeno una parte del bucato. Infine, imposta una buona centrifuga prima di asciugare: meno acqua resta nei tessuti, minore sarà l’energia necessaria per eliminarla.

Usata con un po’ di attenzione, la lavasciuga è un alleato prezioso per gestire il bucato in modo pratico e veloce. Rispettare i carichi, scegliere i programmi giusti e dedicare qualche minuto alla manutenzione sono le chiavi per avere capi puliti, asciutti e ben curati, giorno dopo giorno.





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