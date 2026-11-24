L’artigianato cambia, si confronta con nuove tecnologie e affronta sfide sempre più complesse. Ma perché le piccole imprese possano continuare a crescere e restare competitive, anche le regole devono evolversi. È il messaggio lanciato dal presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, nell’intervista rilasciata all’ANSA in occasione dell’assemblea annuale, durante la quale ha affrontato alcuni dei principali nodi che riguardano il futuro del comparto: dalla riforma normativa all’intelligenza artificiale, dai costi energetici alla formazione, fino alla difficoltà di garantire un adeguato ricambio generazionale.

Il punto di partenza è la necessità di aggiornare il quadro normativo di riferimento, rendendolo più aderente alla realtà di un settore che negli ultimi anni ha conosciuto profonde trasformazioni. L’intelligenza artificiale, in particolare, è già entrata nell’attività quotidiana di una parte significativa delle imprese artigiane. «Oggi un terzo dei nostri associati utilizza l’intelligenza artificiale, quindi il mondo è cambiato, l’artigianato sicuramente è cambiato con il mondo e quindi le leggi devono essere adeguate», ha sottolineato Costantini.

Non si tratta soltanto di accompagnare l'innovazione tecnologica, ma anche di mettere le imprese nelle condizioni di crescere senza perdere la propria identità e senza incontrare ostacoli normativi non più adeguati ai tempi. «Una legge che rispetti il fatto che gli artigiani possono crescere – si è chiesto tante volte alle piccole imprese di crescere – e soprattutto di tutelarsi anche a livello societario», ha aggiunto il presidente CNA, richiamando un dato che fotografa le difficoltà attraversate dal settore: «Dal 2008 abbiamo perso più di 200.000 artigiani in questo Paese».

La riforma normativa assume quindi un significato particolare anche alla luce del risultato raggiunto il 28 ottobre 2026, con il via libera alla nuova legge quadro sull’artigianato, un passaggio importante nel percorso di aggiornamento della disciplina e di valorizzazione di un comparto fondamentale per il tessuto economico italiano.

Altra questione centrale è quella dell’energia, con il peso delle bollette che continua a rappresentare una preoccupazione per famiglie e imprese. Costi che, secondo le stime richiamate da Costantini, potrebbero raggiungere complessivamente cifre molto elevate nel corso dell’anno. «Abbiamo calcolato che la spesa energetica tra famiglie e imprese quest’anno potrebbe essere oltre 200 miliardi di euro».

La risposta indicata dalla CNA passa anche attraverso una maggiore capacità di produrre direttamente l’energia necessaria alle attività economiche. «Noi è già da un po’ che sollecitiamo il discorso dell’autoproduzione; quindi, far diventare i nostri artigiani produttori di energia, produttori dell’energia che consumano». Costantini non esclude il ricorso a nuove tecnologie e guarda anche ai futuri sviluppi del nucleare, ma sottolinea che le imprese hanno bisogno di risposte immediate. «Non siamo contrari ai futuri step, parliamo del nucleare, ma non possiamo aspettare otto-dieci anni per abbassare così le bollette». Un richiamo alla necessità di affiancare alle strategie energetiche di lungo periodo strumenti capaci di incidere subito sui costi sostenuti dal sistema produttivo.

Infine, c'è il tema dei giovani, della formazione e della disponibilità di nuove competenze. Per Costantini è fondamentale far conoscere meglio le opportunità offerte dall'artigianato, superando l'idea che si tratti di un mondo legato esclusivamente ai mestieri tradizionali. La CNA sta lavorando anche nelle scuole, in collaborazione con il ministro Giuseppe Valditara, per avvicinare le nuove generazioni alle professioni artigiane e alle possibilità di crescita che queste possono offrire.

«Dallo scorso anno, con il Ministro Valditara, stiamo entrando in tutte le scuole d’Italia per spiegarlo meglio ai giovani». Ma accanto alla necessità di orientare le nuove generazioni c'è una questione demografica che non può essere ignorata. «Quando è nata la CNA sono nati un milione di bambini in quell’anno, l’anno scorso ne sono nati 350.000, quindi è inutile negarlo, c'è un problema demografico», ha osservato il presidente.

Una difficoltà che richiede anche soluzioni nuove e una visione più ampia del fabbisogno di competenze. Proprio in questa direzione si inserisce l'apertura della prima scuola di formazione della CNA al Cairo, in Egitto, un progetto al quale l'associazione ha lavorato per tre anni. «Cominceremo con i corsi per quei mestieri che oggi i ragazzi non vogliono fare, ma poi appassioneremo ancora i ragazzi italiani».

Dalle nuove tecnologie alla transizione energetica, dalla riforma delle regole alla formazione, il messaggio di Costantini è chiaro: l'artigianato non è un settore fermo al passato, ma una realtà che evolve insieme all'economia e alla società. Per sostenerne il futuro servono norme aggiornate, imprese messe nelle condizioni di investire e nuove generazioni capaci di raccogliere il testimone di un patrimonio produttivo che continua a rappresentare una componente essenziale del Paese.