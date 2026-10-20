Artigiani in Valle d’Aosta, credito in caduta: la regione registra il calo più forte dei finanziamenti alle piccole imprese

La Valle d’Aosta si trova davanti a un campanello d’allarme che riguarda da vicino il futuro delle sue piccole imprese: l’accesso al credito. A marzo 2026, secondo i dati diffusi da Confartigianato, i finanziamenti alle piccole imprese valdostane hanno registrato una contrazione del 9,9%, il dato peggiore tra le regioni indicate nella rilevazione. Una flessione che riporta al centro il problema delle condizioni in cui operano artigiani e piccoli imprenditori, chiamati a sostenere costi di gestione, acquistare attrezzature, investire nell’innovazione e garantire servizi in un territorio con caratteristiche geografiche ed economiche particolari.

Il dato, da solo, non consente di stabilire quante aziende abbiano visto respingere una richiesta di prestito o quante abbiano rinunciato a finanziarsi. La riduzione dei finanziamenti può infatti dipendere anche da una minore domanda di credito. Resta però un indicatore da osservare con attenzione, soprattutto in una regione nella quale le piccole attività svolgono una funzione che va oltre la dimensione strettamente economica: assicurano manutenzioni, riparazioni e servizi essenziali a residenti, imprese e strutture turistiche, contribuendo alla tenuta dei centri abitati e delle vallate.

Il quadro nazionale aiuta a comprendere la portata del problema. Secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, nel 2008 le attività artigiane in Italia avevano raggiunto il picco di quasi 1,5 milioni. Nel 2025 le sedi di imprese artigiane attive erano scese a circa 1,22 milioni. Ancora più significativa è la diminuzione del numero degli artigiani: dai 1,7 milioni del 2015 si è passati a quasi 1,3 milioni nel 2025, con una perdita di 434 mila persone, pari al 25,1%.

Una tendenza che interessa tutte le regioni e che non risparmia il Nord. Nell’ultimo decennio, le diminuzioni più marcate del numero degli imprenditori artigiani sono state registrate nelle Marche (-31,3%), in Umbria (-29,3%), in Emilia-Romagna (-28,7%) e in Piemonte (-28,4%). Per la Valle d’Aosta, i dati riportati sulla contrazione dei finanziamenti aggiungono un elemento specifico di preoccupazione, anche se non consentono di quantificare direttamente l’andamento regionale delle chiusure delle botteghe.

Il rischio è che alle difficoltà economiche si sommi quello del ricambio generazionale. La Cgia avverte che l’invecchiamento della popolazione artigiana e il numero sempre più ridotto di giovani che scelgono questi mestieri potrebbero rendere difficile, nel giro di un decennio, trovare professionisti capaci di intervenire nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. «Entro un decennio reperire sul mercato un idraulico, un fabbro, un elettricista o un serramentista» potrebbe diventare «un’operazione difficilissima», osserva l’organizzazione di Mestre.

Per la Valle d’Aosta, dove la distanza tra i centri abitati, la conformazione montana e la distribuzione della popolazione possono incidere sull’organizzazione dei servizi, la disponibilità di artigiani rappresenta una questione concreta. La manutenzione di una casa, la riparazione di un impianto o l’intervento su un’attività commerciale non sono esigenze rinviabili all’infinito. Se diminuiscono i professionisti disponibili, possono aumentare i tempi di attesa e i costi, con conseguenze per le famiglie, gli operatori economici e le strutture ricettive.

Il problema non riguarda soltanto il mercato del lavoro. Una bottega che chiude può lasciare un vuoto difficile da colmare, soprattutto nei centri più piccoli. Vengono meno competenze costruite nel corso degli anni, occasioni di apprendistato e rapporti di fiducia consolidati con la clientela. In un territorio che deve già fare i conti con le difficoltà di mantenere servizi diffusi e contrastare lo spopolamento delle aree meno popolate, la perdita di attività artigiane rischia di indebolire ulteriormente il tessuto economico locale.

A rendere più complesso lo scenario è la contrazione del credito che interessa l’intero comparto. Secondo Confartigianato, tra il 2019 e marzo 2026 i prestiti alle piccole imprese italiane sono diminuiti di 34 miliardi di euro, con una flessione del 25,9%. Per le imprese artigiane il calo è arrivato al 39,3%, mentre per il totale delle imprese italiane la riduzione indicata è stata del 7,3%.

La disponibilità di finanziamenti è determinante per chi deve sostituire macchinari, acquistare strumenti di lavoro, adeguare i locali o investire in nuove tecnologie. Quando il credito si riduce, le imprese più piccole possono essere costrette a rinviare gli investimenti, rallentando il proprio sviluppo e perdendo competitività. In una regione come la Valle d’Aosta, dove mantenere una presenza economica anche fuori dai principali centri può essere essenziale per garantire servizi di prossimità, il tema assume una rilevanza che riguarda l’intero territorio.

Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, ha messo in guardia sulle conseguenze della situazione, affermando che la stretta creditizia «penalizza il cuore del nostro sistema produttivo» e riduce la capacità delle imprese di investire, innovare e creare occupazione. Una valutazione che richiama l’attenzione sulla necessità di non considerare le piccole aziende soltanto in termini di fatturato e addetti: il loro peso si misura anche nella capacità di mantenere competenze, occupazione e servizi nelle comunità in cui operano.

Per la Valle d’Aosta, la sfida è quindi duplice: favorire la continuità delle imprese esistenti e rendere i mestieri artigiani attrattivi per le nuove generazioni. Formazione professionale, apprendistato, sostegno agli investimenti e strumenti di accesso al credito adeguati alle dimensioni delle aziende possono contribuire a contrastare una tendenza che, se consolidata, rischia di produrre effetti ben oltre il singolo settore.

Il dato del -9,9% sui finanziamenti alle piccole imprese non basta, da solo, a descrivere la situazione complessiva dell’artigianato valdostano. È però un segnale che merita un approfondimento, accompagnato da informazioni aggiornate sul numero delle imprese attive, sulle cessazioni, sull’occupazione e sulle condizioni di accesso ai prestiti nella regione. Solo così sarà possibile capire quanto sia estesa la difficoltà e quali interventi possano risultare più efficaci.

La posta in gioco, in definitiva, è il futuro economico e sociale della Valle d’Aosta. Difendere l’artigianato significa preservare un patrimonio di competenze, sostenere il lavoro autonomo e mantenere una rete di servizi senza la quale anche vivere e fare impresa nei territori montani può diventare più difficile. Perché quando scompare una bottega non si perde soltanto un’attività commerciale: si riduce la capacità di una comunità di rispondere ai propri bisogni e di costruire opportunità per chi sceglie di restare, lavorare e investire in Valle d’Aosta.