Ci sono tragedie che cambiano la vita in pochi istanti e lasciano dietro di sé un vuoto difficile persino da raccontare. Quando, oltre al dolore per la perdita di una persona cara, si aggiunge anche la distruzione della propria casa, ricominciare diventa una sfida enorme. È quanto accaduto a Mattia e alla mamma Irene, colpiti dal devastante incendio divampato il 29 ottobre 2026 a Saint-Vincent, nel quale ha perso la vita il papà Erminio e che ha reso inagibile la loro abitazione.

Una famiglia travolta da una tragedia che ha sconvolto il territorio e davanti alla quale la comunità ha scelto di non restare indifferente. A raccogliere questo bisogno di vicinanza e trasformarlo in un aiuto concreto sono ora i Volontari del Soccorso di Châtillon-Saint-Vincent, che hanno promosso una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, con il titolo «Solidarietà per Mattia dopo la tragedia di Saint-Vincent».

«Il nostro compito quotidiano è prestare soccorso nell'emergenza, ma essere volontari significa anche non lasciare mai solo chi soffre, soprattutto quando i riflettori si spengono e resta da affrontare il peso della ricostruzione», sottolinea il direttivo dell'organizzazione.

Parole che racchiudono il significato più profondo dell'iniziativa: il volontariato non si esaurisce nell'intervento durante un'emergenza, ma continua anche nei giorni successivi, quando occorre aiutare le persone a ritrovare un punto di riferimento e la forza per ripartire.

«Con questa iniziativa vogliamo fare comunità nel senso più vero del termine, trasformando la vicinanza e l'affetto di tutto il territorio in un aiuto tangibile per permettere a Mattia e alla sua famiglia di rialzarsi», aggiungono i Volontari del Soccorso.

La raccolta nasce quindi con un obiettivo preciso: offrire un sostegno economico per affrontare le prime necessità e contribuire alle future spese legate alla ricostruzione. Per garantire la massima chiarezza nella gestione delle donazioni, l'organizzazione ha attivato un conto corrente dedicato esclusivamente a questa iniziativa. Tutte le somme raccolte attraverso la piattaforma saranno gestite e messe a disposizione della famiglia, secondo quanto comunicato dai promotori.

La tragedia aveva avuto inizio nel pomeriggio del 29 ottobre, quando le fiamme avevano interessato un'abitazione a Saint-Vincent. Erminio Rancilio, 69 anni, era stato soccorso e trasferito d'urgenza al Centro grandi ustionati del CTO di Torino, dove purtroppo è morto nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. Il rogo aveva inoltre provocato l'inagibilità di due appartamenti, tra cui quello in cui viveva la famiglia. Una vicenda che ha lasciato ferite profonde, ben oltre i danni materiali.

Adesso, mentre il dolore per la perdita di Erminio resta, c'è una quotidianità da ricostruire e un futuro da affrontare. Ed è proprio in questo passaggio che la solidarietà può fare la differenza: non cancella quanto accaduto, ma può alleggerire almeno una parte delle difficoltà e far sentire a Mattia e Irene che intorno a loro c'è una comunità pronta a sostenerli.

COME DONARE

Chi desidera contribuire può effettuare una donazione direttamente attraverso la pagina ufficiale della campagna GoFundMe:

«Solidarietà per Mattia dopo la tragedia di Saint-Vincent»

https://gofund.me/fcbbe5603

Anche una piccola somma può diventare un aiuto importante. Chi non avesse la possibilità di donare può contribuire condividendo l'iniziativa, affinché l'appello raggiunga più persone.

Perché davanti a una tragedia simile non esistono gesti insignificanti. Un contributo, una condivisione, una parola di vicinanza possono diventare un segnale concreto di speranza. La comunità non può restituire a Mattia il suo papà né riportare indietro ciò che le fiamme hanno distrutto, ma può fare in modo che lui e Irene non debbano affrontare da soli il difficile cammino della ripartenza.