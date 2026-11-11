Natale in casa Rotaract, solidarietà e integrazione: un regalo per ogni bambino

Un giocattolo che non si usa più, un peluche dimenticato su uno scaffale o un libro già letto possono trasformarsi in un sorriso e contribuire a rendere più sereno il Natale di un bambino. È da questo gesto semplice, ma ricco di significato, che nasce «Natale in casa Rotaract», l'iniziativa promossa dal Rotaract Club Mont Blanc - Vallée d’Aoste, in collaborazione con AIACE Valle d’Aosta, Inner Wheel Aosta Centenario e Plus.

Il direttivo di Rotaract

l progetto punta a mettere in circolo solidarietà e generosità, dando una seconda vita a oggetti ancora in ottime condizioni e trasformandoli in regali destinati ai bambini delle famiglie valdostane. Ma l’iniziativa vuole essere anche qualcosa di più: un’occasione per costruire legami, favorire l’integrazione e ricordare che una comunità è davvero tale quando nessuno viene lasciato indietro, soprattutto nei momenti di festa.

La raccolta proseguirà fino al 28 novembre e riguarderà giocattoli, peluche e libri in ottime condizioni. Non è necessario acquistare nulla: basta mettere a disposizione ciò che si ha già in casa. Saranno i volontari a organizzare il ritiro dei materiali, che verranno poi consegnati al Banco Alimentare della Valle d’Aosta, affinché possano raggiungere le famiglie insieme ai pacchi alimentari distribuiti nel corso del mese.

«Con questa iniziativa vogliamo trasformare degli oggetti in buono stato, ancora utili, in un motivo di gioia per tanti bambini – spiega Filippo Bompani, presidente del Rotaract Club Mont Blanc - Vallée d’Aoste –. Con un piccolo gesto e grazie alla collaborazione tra diverse realtà associative del territorio e i cittadini possiamo rendere il Natale più speciale per tanti ragazzi. È con questo spirito che invitiamo quante più persone possibile a partecipare: con un piccolo gesto si può fare la differenza nelle festività dei bambini».

La solidarietà non si fermerà alla raccolta dei doni. Mercoledì 2 dicembre, dalle ore 16, l’appuntamento sarà a Plus, nell’ex Cittadella dei Giovani, dove volontari e partecipanti si ritroveranno per preparare e impacchettare insieme tutti i regali. Il Rotaract metterà a disposizione il materiale necessario e, grazie al supporto di Plus, offrirà anche una merenda a chi vorrà dedicare un po’ del proprio tempo a questa attività collettiva.

Il giorno successivo, giovedì 3 dicembre, i ragazzi del Club consegneranno i pacchi regalo al Banco Alimentare della Valle d’Aosta, che provvederà a distribuirli alle famiglie. La giornata si concluderà con la cena di restituzione del progetto, ospitata da Roshi House. La partecipazione prevede un contributo di 30 euro a persona, con iscrizione attraverso il modulo online.

Per contribuire alla raccolta o ricevere informazioni è possibile contattare Ludovica al numero +39 333 4082806, scrivere a segreteria@rotaractmontblancvda.org oppure inviare un messaggio sui canali social: Instagram @rotaract.montblancvda e Facebook @RotaractMontBlancValléedAoste.

Un’iniziativa che dimostra come la solidarietà possa diventare un gesto concreto e condiviso, capace di unire associazioni, volontari e cittadini attorno a un obiettivo comune. Perché il Natale non dovrebbe essere un privilegio, ma un momento di gioia e partecipazione per tutti. E perché, a volte, basta un giocattolo donato, un libro regalato o qualche ora trascorsa insieme per far sentire un bambino parte di una comunità che lo accoglie.