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Il bene comune | 19 ottobre 2026, 15:00

Medici Senza Frontiere ad Aosta per la terza edizione di “Biscotti Senza Frontiere”

Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre i volontari saranno in piazza per raccogliere fondi a sostegno del Fondo Emergenze dell'organizzazione, attivo in oltre 70 Paesi

Medici Senza Frontiere ad Aosta per la terza edizione di “Biscotti Senza Frontiere”

Dal 23 al 25 ottobre torna in più di 200 piazze italiane, inclusa Aosta, l'iniziativa solidale “Biscotti Senza Frontiere”, promossa da Medici Senza Frontiere (MSF). La campagna punta a raccogliere risorse per il Fondo Emergenze, strumento che garantisce interventi tempestivi e indipendenti in contesti di guerra, epidemie e disastri naturali.

A fronte di una donazione minima di 15 euro, i cittadini potranno ricevere una scatola di biscotti (disponibili nei gusti classico e frutta) confezionata in due diverse illustrazioni in edizione limitata. Ogni scatola consente di garantire 30 bustine di cibo terapeutico pronto all'uso per i bambini malati o malnutriti nelle aree di crisi. Quest'anno l'iniziativa dedica una particolare attenzione alla salute mentale: tramite un QR code presente sulla confezione è infatti possibile scaricare la guida pratica “Anche questa è cura”.

I fondi raccolti sosterranno gli interventi che MSF conduce quotidianamente in oltre 70 Paesi, tra cui le operazioni di soccorso a Gaza, l'assistenza alle popolazioni colpite dalla guerra in Sudan e la risposta all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. I biscotti saranno reperibili anche online sul sito ufficiale della Bottega Solidale di Medici Senza Frontiere.

red.

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