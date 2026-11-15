Valle d’Aosta, la solidarietà non conosce il caro vita: 36 tonnellate di alimenti per chi è in difficoltà

Ci sono momenti in cui una comunità rivela il proprio volto migliore. Non servono grandi dichiarazioni, promesse solenni o discorsi sulla solidarietà: basta entrare in un supermercato, mettere qualcosa in più nel carrello e scegliere di condividerlo con chi, anche nella porta accanto, sta attraversando un periodo difficile. È da questi gesti, apparentemente piccoli ma dal valore enorme, che si misura la forza di un territorio. E la Valle d’Aosta, anche quest’anno, ha dimostrato di avere un cuore generoso.

La 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare consegna alla nostra regione un risultato significativo: 36 tonnellate di alimenti raccolte, grazie alla partecipazione di 84 esercizi commerciali e all'impegno di 350 volontari. Un bilancio che racconta una solidarietà concreta, capace di resistere anche in una fase economica nella quale il costo della vita continua a mettere sotto pressione i bilanci delle famiglie.

Il dato valdostano si inserisce in un risultato nazionale altrettanto importante: in tutta Italia sono state donate 8.700 tonnellate di alimenti, superando, seppure di poco, le 8.600 tonnellate raccolte nell'edizione precedente. Una risposta che assume ancora più significato se si considera il quadro economico e l'inflazione, che secondo le stime diffuse dall'Istat ha raggiunto a ottobre il 5,4% su base annua. In altre parole, mentre fare la spesa diventa sempre più impegnativo, migliaia di italiani non hanno rinunciato a pensare anche a chi non riesce a riempire il proprio frigorifero.

In Valle d'Aosta, tuttavia, il dato quantitativo non racconta da solo tutta la storia. La presidente del Banco Alimentare regionale, Marinella Ciarlo, sottolinea infatti un elemento particolarmente significativo: la lieve flessione nelle quantità raccolte è stata compensata da una maggiore qualità dei prodotti donati. Tra gli alimenti maggiormente apprezzati figurano olio e caffè, beni di valore che rappresentano un contributo concreto per le persone e le famiglie in difficoltà.

«Anche quest’anno i valdostani hanno dimostrato grande generosità, perché hanno donato alimenti di valore, come olio e caffè. La lieve flessione in termini quantitativi è stata così compensata dall’aumento della qualità dei beni raccolti», osserva Ciarlo, che rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta e a chi ha reso possibile l'iniziativa sul territorio. «Voglio quindi ringraziare tutti coloro che hanno fatto la spesa per chi nel territorio regionale ha più bisogno, ma anche gli 84 esercizi commerciali e i 350 volontari coinvolti. Senza di loro questo gesto non sarebbe stato possibile».

Dietro queste cifre c'è una rete di persone, associazioni e realtà commerciali che, ancora una volta, ha scelto di mettersi a disposizione della comunità. Ed è proprio questo il valore più importante della Colletta: trasformare la solidarietà da parola spesso ripetuta a esperienza vissuta, fatta di incontri, disponibilità e responsabilità condivisa.

Ma c'è un altro aspetto che merita attenzione, soprattutto guardando al futuro. La trentesima edizione ha visto una presenza significativa di giovani, studenti e gruppi di amici che hanno deciso di dedicare il proprio sabato ai supermercati, accogliendo i donatori, spiegando il significato dell'iniziativa e contribuendo concretamente alla raccolta. Non soltanto braccia operative, dunque, ma una generazione che dimostra di voler partecipare e di non considerare l'impegno verso gli altri una responsabilità esclusiva degli adulti.

È questo uno dei messaggi più forti emersi dalla giornata. In una società spesso descritta attraverso le divisioni, l'individualismo e la distanza tra le persone, vedere tanti ragazzi impegnati gratuitamente per aiutare chi non conoscono rappresenta un segnale che merita di essere valorizzato. La pace, del resto, non si costruisce soltanto attraverso gli accordi internazionali o le dichiarazioni dei governi: comincia anche dalla capacità di riconoscere le difficoltà degli altri e di non voltarsi dall'altra parte.

Lo ha ricordato Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare, mettendo proprio i giovani al centro del bilancio di questa trentesima edizione. Richiamando l'invito rivolto da Papa Leone XIV ai ragazzi durante l'incontro di Lima, il presidente ha sottolineato il valore di una generazione che sceglie di mettersi in gioco, di assumersi responsabilità e di costruire qualcosa di positivo per la collettività.

«La loro presenza nei supermercati racconta una generazione che ha voglia di esserci, di mettersi in gioco e di assumersi una responsabilità verso gli altri», ha dichiarato Piuri. Un impegno che assume anche un significato educativo: comprendere che ciascuno può contribuire al bene comune e che la carità non è un concetto astratto, ma una scelta quotidiana.

La Colletta, del resto, non si esaurisce nella giornata della raccolta. Gli alimenti donati saranno distribuiti nei prossimi mesi attraverso una rete di oltre 7.500 organizzazioni partner convenzionate con Banco Alimentare: mense, case famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada. Una rete che sostiene in Italia più di 1.700.000 persone in condizioni di difficoltà.

Anche quest'anno l'iniziativa ha ricevuto l'attenzione delle più alte cariche dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinnovato la propria partecipazione attraverso una donazione di generi alimentari, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla vigilia della raccolta, ha definito la Colletta «un'iniziativa preziosa che mostra il volto più bello della nostra nazione».

La trentesima edizione della Colletta Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2026, indetta da Papa Leone XIV, e si inserisce nel percorso delle iniziative legate all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Una rete di collaborazioni che coinvolge istituzioni, associazioni, forze armate, volontariato e imprese, confermando quanto sia importante mettere insieme competenze e disponibilità per rispondere ai bisogni sociali.

Per la Valle d'Aosta, le 36 tonnellate raccolte non sono soltanto un risultato da registrare in una statistica. Sono il segno di una comunità che, pur con tutte le difficoltà di questo tempo, conserva la capacità di guardare oltre i propri problemi. In una regione dove la dimensione territoriale e il senso di appartenenza possono diventare una risorsa preziosa, la solidarietà rappresenta anche un modo per rafforzare il legame tra le persone e dare concretezza al significato di comunità.

Trent'anni dopo la prima edizione, la Colletta continua dunque a ricordarci una verità semplice, ma tutt'altro che scontata: nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti alla difficoltà. E se 350 volontari, insieme a centinaia di cittadini, hanno contribuito a portare nelle case di chi ha bisogno un aiuto concreto, significa che la solidarietà valdostana è ancora viva.

Perché una comunità non si riconosce soltanto dalle montagne che la circondano, dalle sue istituzioni o dalle sue tradizioni, ma soprattutto dalla capacità di tendere la mano a chi è rimasto indietro. E la Valle d'Aosta, ancora una volta, ha dimostrato che anche una piccola goccia può alimentare un grande fiume: quello della solidarietà.