Marguerettaz debutta alla guida della Giunta: 5,3 milioni per gli affitti e 7,1 milioni per una nuova palestra ad Aosta

La prima riunione della Giunta regionale guidata da Aurelio Marguerettaz segna l’avvio operativo del nuovo esecutivo valdostano. Sul tavolo della prima seduta diversi provvedimenti che interessano settori importanti della vita regionale, dall’istruzione alle politiche sociali, dal sostegno alle attività economiche alla promozione del territorio. Particolare attenzione è stata riservata al sostegno abitativo, con risorse per oltre 5,3 milioni di euro, agli investimenti nell’edilizia scolastica e universitaria e alle opportunità per chi intende avviare una nuova attività imprenditoriale.

Sul fronte delle politiche giovanili, la Giunta ha approvato la proroga di un anno, a partire dal 14 novembre 2026, della convenzione tra la Regione e il Coordinamento solidarietà Valle d’Aosta – CSV Onlus per la realizzazione e la gestione del progetto «Cittadella della Bassa Valle». È stata inoltre prorogata la concessione gratuita dell’immobile regionale situato nel complesso dell’ex Brambilla di Verrès, destinato a diventare un punto di aggregazione e riferimento per i giovani.

Per quanto riguarda l’istruzione, la cultura e le politiche identitarie, è stato definito il trasferimento di un finanziamento straordinario di 500.000 euro al Convitto regionale Federico Chabod, previsto dalla legge regionale n. 14/2026. Le risorse serviranno a realizzare interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio, con particolare riferimento al rifacimento delle facciate, alla sostituzione dei serramenti e alla costruzione di un nuovo ascensore.

Intervento anche a favore dell’Università della Valle d’Aosta. La Giunta ha approvato l’aggiornamento delle misure di coordinamento e controllo della spesa per il 2026, oltre a un’integrazione di 70.000 euro al finanziamento previsto dalla legge regionale n. 25/2001. Le risorse aggiuntive consentiranno di attivare una nuova iniziativa didattica nell’ambito dell’alta formazione universitaria.

Sempre in materia di edilizia scolastica, l’esecutivo ha preso atto della possibilità di arrivare a un accordo di programma con il Comune di Aosta per la realizzazione di una nuova palestra destinata alle scuole secondarie di secondo grado. La struttura dovrebbe sorgere su un’area privata compresa nell’isolato delimitato a nord da via Chambéry e a ovest da via Lys. L’investimento complessivo previsto ammonta a 7.147.627,47 euro.

Sul versante delle politiche sociali, uno dei provvedimenti più rilevanti riguarda il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. È stato infatti approvato il bando pubblico per il 2026, con uno stanziamento complessivo di 5.349.600 euro. Le domande potranno essere presentate dall’11 gennaio al 31 marzo 2027, esclusivamente online attraverso un’apposita piattaforma informatica. Rispetto al precedente bando del 2025, il contributo è stato aumentato con l’obiettivo di sostenere maggiormente i nuclei familiari collocati nelle fasce ISEE più basse. Una scelta che punta a rendere più incisivo l’intervento regionale a favore delle famiglie che incontrano maggiori difficoltà nel sostenere il costo dell’affitto.

Aurelio Marguerettaz

Per lo sviluppo economico e il sostegno all’imprenditoria, la Giunta ha modificato le disposizioni attuative del «Bando neoimpresa», introducendo una maggiore flessibilità per chi ha già avviato il proprio percorso nel 2026. In particolare, potranno accedere alle successive misure di sostegno anche coloro che hanno concluso la fase di accompagnamento e definizione del progetto imprenditoriale, ma non sono riusciti ad avviare l’attività entro la scadenza del 15 novembre 2026. La condizione richiesta è che l’impresa venga effettivamente avviata entro sei mesi dalla consegna del business plan. Una modifica pensata per non disperdere i percorsi già intrapresi e consentire ai futuri imprenditori di completare l'iter di avvio.

In ambito turistico e commerciale, è stato approvato il programma regionale 2026-2028 per il finanziamento della rete degli sportelli del consumatore, da sottoporre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il programma è necessario per accedere a un finanziamento di 152.694 euro, destinato a garantire sul territorio valdostano servizi di assistenza, informazione e tutela dei consumatori.

Infine, in applicazione della legge regionale n. 15/2026, la Giunta ha approvato le disposizioni per concedere, nell’anno 2026, un’integrazione di 25.000 euro al finanziamento ordinario dell’Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM). Il contributo aggiuntivo servirà a coprire le maggiori spese legate all’assunzione di personale a tempo determinato.

Una prima seduta, dunque, caratterizzata da una serie di interventi distribuiti su più ambiti dell’amministrazione regionale, con risorse destinate ai servizi, alla formazione, alle famiglie e al sostegno del tessuto economico valdostano. Per il nuovo presidente Aurelio Marguerettaz, il primo appuntamento con le deliberazioni della Giunta rappresenta anche l’inizio concreto del lavoro del nuovo esecutivo.