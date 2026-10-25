Sull'amicizia

Silenzio

Mi manca.

Come il mare al fiume,

come la neve alla montagna,

come il fiore all'ape.

Mi manca la tua presenza.

È da tempo che avverto dissolversi l’antico sentimento amicale.

È da tempo che avverto dissolversi l’antica ed amata pratica della condivisione emotiva.

È da tempo che quel sentimento e quella pratica che lega, che unisce e che conforta gli esseri umani come me e te è evaporata, svanita. Perduta.

Ma forse è meglio così.

Per te sicuramente, ne avrai le ragioni, tutte le ragioni e ne beneficerai.

E forse, chissà, anche per me, questa tua mancanza inaspettata, improvvisa ed immotivata sarà foriera di nuova linfa emotiva.

Chissà.

Anche se oggi, davanti a questo fiume che scende dalla neve della montagna,

che attraversa giardini fioriti abitati da api in cerca del suo mare,

sento la mancanza della tua presenza.

Sento il tuo silenzio scorrere come questo fiume.

Ed è uno scorrere lontano,

sempre più lontano,

fino a farsi solo amaro silenzio.