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FACEBOOK | 25 ottobre 2026, 08:00

Sull'amicizia

A quanti è capitato che un amico caro, sincero e fidato improvvisamente si allontani e scompaia senza un motivo apparente, senza una causa condivisibile. Nell'era digitale questo fenomeno, che va sotto il nome di "ghosting", ha assunto addirittura forme di complessità sociale e materia di studio. A tutti coloro che hanno attraversato questa zona grigia è dedicata questa riflessione

(Ph. Mauro Carlesso)

(Ph. Mauro Carlesso)

Silenzio

Mi manca.

Come il mare al fiume,
come la neve alla montagna,
come il fiore all'ape.

Mi manca la tua presenza.

È da tempo che avverto dissolversi l’antico sentimento amicale.

È da tempo che avverto dissolversi l’antica ed amata pratica della condivisione emotiva.

È da tempo che quel sentimento e quella pratica che lega, che unisce e che conforta gli esseri umani come me e te è evaporata, svanita. Perduta.

Ma forse è meglio così.

Per te sicuramente, ne avrai le ragioni, tutte le ragioni e ne beneficerai.

E forse, chissà, anche per me, questa tua mancanza inaspettata, improvvisa ed immotivata sarà foriera di nuova linfa emotiva.

Chissà.

Anche se oggi, davanti a questo fiume che scende dalla neve della montagna,
che attraversa giardini fioriti abitati da api in cerca del suo mare,
sento la mancanza della tua presenza.

Sento il tuo silenzio scorrere come questo fiume.

Ed è uno scorrere lontano,
sempre più lontano,
fino a farsi solo amaro silenzio.

Mauro Carlesso Scrittore e camminatore veg

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