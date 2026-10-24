Almanach de dimanche 25 octobre saint Crépin

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI OTTOBRE

Domenica 25 ottobre

Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Chiesa collegiata di Verrès – ore 18.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Martedì 27 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Curia vescovile – ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici.

Mercoledì 28 ottobre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Giovedì 29 ottobre

Cattedrale – ore 17.30

Partecipazione alla conferenza sulla figura del Vescovo Anselmo di Aosta.

La Chiesa celebra Crisante e Daria

Erano due nobili sposi romani ricchi di doti naturali e di ricchezze. Conosciuta la religione cristiana, il marito ebbe cura di istruire anche la sua sposa Daria e questa, abbracciata la fede cattolica, fu tutto zelo col marito per conquistare alla verità le matrone romane che aveva modo di avvicinare.



Il loro zelo e la loro opera furono efficacissimi tra la moltitudine dei pagani, e le conversioni furono innumerevoli sia tra gli uomini per opera di Crisante, che fra le donne per opera della sua santa sposa Daria.

Il sole sorge alle ore 7,00 e tramonta alle ore 17,28

«La guerra non risolve i problemi: li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica sofferenza e odio.» — Papa Leone XIV

Una frase netta, senza ambiguità: Leone XIV rovescia la logica della forza e ricorda che nessuna guerra può essere trasformata in un valore morale. In un tempo segnato dai conflitti, è un richiamo alla responsabilità e al dialogo.