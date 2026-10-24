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FEDE E RELIGIONI | 24 ottobre 2026, 18:00

Almanach de dimanche 25 octobre saint Crépin

Verranno tempi! Avete l'Ave Maria. (San Padre Pio da Pietrelcina)

Almanach de dimanche 25 octobre saint Crépin

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI  MONS. VESCOVO NEL MESE DI OTTOBRE

Domenica 25 ottobre
Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00
Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Chiesa collegiata di Verrès – ore 18.00
Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Martedì 27 ottobre
Vescovado – mattino
Udienze.

Curia vescovile – ore 15.00
Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici.

Mercoledì 28 ottobre
Vescovado – pomeriggio
Udienze.

Giovedì 29 ottobre
Cattedrale – ore 17.30
Partecipazione alla conferenza sulla figura del Vescovo Anselmo di Aosta.

La Chiesa celebra Crisante e Daria 

Erano due nobili sposi romani ricchi di doti naturali e di ricchezze. Conosciuta la  religione cristiana, il marito ebbe cura di istruire anche la sua sposa Daria e questa, abbracciata la fede cattolica, fu tutto zelo col marito per conquistare alla verità le matrone romane che aveva modo di avvicinare. 

Il loro zelo e la loro opera furono efficacissimi tra la moltitudine dei pagani, e le conversioni furono innumerevoli sia tra gli uomini per opera di Crisante, che fra le donne per opera della sua santa sposa Daria.

Il sole sorge alle ore 7,00 e tramonta alle ore 17,28

«La guerra non risolve i problemi: li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica sofferenza e odio.» Papa Leone XIV

Una frase netta, senza ambiguità: Leone XIV rovescia la logica della forza e ricorda che nessuna guerra può essere trasformata in un valore morale. In un tempo segnato dai conflitti, è un richiamo alla responsabilità e al dialogo.

red

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