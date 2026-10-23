Almanach de samedi 24 octobre saint Antoine-Marie Clarin

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI OTTOBRE

Domenica 25 ottobre

Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Chiesa collegiata di Verrès – ore 18.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Martedì 27 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Curia vescovile – ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici.

Mercoledì 28 ottobre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Giovedì 29 ottobre

Cattedrale – ore 17.30

Partecipazione alla conferenza sulla figura del Vescovo Anselmo di Aosta.

La Chiesa celebra Sant’Antonio Maria Claret

Oggi celebriamo Sant’Antonio Maria Claret, uomo di fede e instancabile testimone del Vangelo. La sua vita fu un cammino di dedizione, coraggio e profonda carità cristiana. Sacerdote, missionario e fondatore, seppe portare la parola di Dio là dove c’era più bisogno di speranza. Con la sua predicazione raggiunse i cuori, invitando le persone a riscoprire la forza della fede. Non si accontentò delle parole, ma trasformò la sua missione in un servizio concreto agli altri. Fu un uomo capace di affrontare le difficoltà senza rinunciare ai propri ideali. La sua opera ci ricorda che la vera grandezza nasce dall’umiltà e dalla generosità. Sant’Antonio Maria Claret dedicò ogni energia alla formazione delle coscienze e alla crescita spirituale delle comunità. La sua testimonianza continua a parlare anche al nostro tempo, segnato da incertezze e cambiamenti. Ci invita a non restare indifferenti davanti alle sofferenze e alle necessità del prossimo. Ci insegna che la fede deve tradursi in gesti quotidiani di solidarietà e di amore. Il suo esempio richiama ciascuno di noi alla responsabilità, alla perseveranza e alla fiducia. Celebrare Sant’Antonio Maria Claret significa rinnovare l’impegno a vivere con coerenza i valori in cui crediamo. È un’occasione per ritrovare nella preghiera la forza di affrontare le sfide della vita. Che il suo esempio continui a illuminare il nostro cammino e a ispirare pace, speranza e fratellanza.

Il sole sorge alle ore 7,32 e tramonta alle ore 19,05

«La guerra non risolve i problemi: li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica sofferenza e odio.» — Papa Leone XIV

Una frase netta, senza ambiguità: Leone XIV rovescia la logica della forza e ricorda che nessuna guerra può essere trasformata in un valore morale. In un tempo segnato dai conflitti, è un richiamo alla responsabilità e al dialogo.