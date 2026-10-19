Cammino sinodale, il cardinale Repole ad Aosta per parlare del futuro della Chiesa

Come trasmettere la fede in una società che cambia, rendere le parrocchie luoghi di partecipazione e ripensare l’organizzazione della Chiesa per rispondere alle esigenze delle comunità? Sono alcune delle questioni al centro del Cammino sinodale, che torna a essere oggetto di confronto anche in Valle d’Aosta con un appuntamento dedicato alla formazione e al futuro della vita ecclesiale.

L’incontro è in programma venerdì 23 ottobre, alle 20.30, al Cinéma Théâtre de la Ville, con la presenza del cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, vescovo di Susa e presidente della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta. L’occasione sarà la presentazione del documento della Conferenza episcopale italiana (CEI) intitolato «Radicati e costruiti in Cristo. Linee di orientamento per l’attuazione del Documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia».

Il testo, approvato dall’Assemblea generale della CEI il 31 maggio 2026, individua quattro priorità per tradurre in scelte concrete il percorso sinodale nel prossimo quinquennio. La prima riguarda il ritorno della fede al centro della vita ecclesiale, attraverso un ripensamento delle modalità con cui viene trasmessa e un rafforzamento della formazione cristiana. La seconda punta al rinnovamento della vita comunitaria e della presenza delle parrocchie sul territorio, chiamate a confrontarsi con i cambiamenti sociali e con le nuove esigenze delle persone.

La terza priorità riguarda la corresponsabilità tra sacerdoti e laici, con una maggiore valorizzazione degli organismi di partecipazione e dei ministeri battesimali. La quarta invita invece a verificare l’adeguatezza delle strutture ecclesiali, valutando anche eventuali riorganizzazioni. Non si tratta soltanto di questioni interne alla Chiesa: il modo in cui le comunità si organizzano, coinvolgono i fedeli e mantengono una presenza nei territori può incidere anche sulla loro capacità di accompagnare le persone, sostenere le relazioni sociali e rispondere alle fragilità.

Il documento affida alle Chiese locali il compito di trasformare questi orientamenti in iniziative pastorali concrete, tenendo conto delle caratteristiche e delle necessità dei rispettivi territori. Una sfida che assume un significato particolare anche nelle realtà alpine, dove la distribuzione della popolazione, le distanze e i cambiamenti demografici pongono interrogativi sulla presenza delle parrocchie e sulla continuità delle attività comunitarie.

La prospettiva indicata dalla CEI è quella di una Chiesa capace di ascoltare, discernere e assumersi responsabilità condivise. Nelle conclusioni del documento si legge: «Abbiamo fatto esperienza, pur tra fatiche, lentezze e inevitabili resistenze, di una Chiesa che si è messa in ascolto, che ha cercato di discernere insieme, che ha provato a lasciarsi interrogare dalla realtà e dalla voce dello Spirito». Un passaggio che riconosce le difficoltà incontrate durante il percorso, ma sottolinea anche il contributo di quanti hanno partecipato al confronto, mettendo a disposizione tempo, idee e passione ecclesiale.

Il testo chiarisce inoltre che il Cammino sinodale non è stato soltanto «un esercizio organizzativo o consultivo», ma un’esperienza che ha permesso di riconoscere più chiaramente il legame tra la sinodalità, la natura stessa della Chiesa e la sua vocazione missionaria. In questa prospettiva, ascoltare i fedeli e valorizzarne la partecipazione non rappresenta un semplice passaggio procedurale, ma un modo di ripensare il rapporto tra comunità, responsabilità e annuncio della fede.

L’appuntamento con il cardinale Repole inaugura un ciclo di formazione integrata destinato a proseguire anche nel 2027. Il secondo incontro si terrà venerdì 23 gennaio 2027, con il professor don Francesco Cosentino, che affronterà il tema «Magnifica Humanitas. Una impegnativa parola di speranza». Il terzo appuntamento è previsto per venerdì 23 aprile 2027, con il vescovo di Nîmes, monsignor Nicolas Browet, chiamato a raccontare l’esperienza della Chiesa francese, dove giovani e adulti si riavvicinano alla fede e chiedono il battesimo.

Il percorso proposto a livello diocesano si inserisce così in una riflessione più ampia sul ruolo della Chiesa in una società attraversata da trasformazioni culturali, sociali e demografiche. La questione non riguarda soltanto il futuro delle strutture ecclesiastiche, ma anche la capacità delle comunità di mantenere un rapporto vivo con le persone, soprattutto con le nuove generazioni e con chi si è allontanato dalla pratica religiosa. Il Cammino sinodale punta a dare risposte attraverso l’ascolto e la partecipazione: la sua efficacia si misurerà, nei prossimi anni, nella capacità di trasformare le indicazioni generali in scelte concrete e in una presenza riconoscibile nella vita quotidiana dei territori.