Leone XIV, il recupero procede bene: attesa per l’Angelus di domenica

Prosegue con segnali incoraggianti il recupero di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l’intervento chirurgico del 13 ottobre per la rimozione di un adenocarcinoma al polmone destro. Gli ultimi aggiornamenti diffusi dalla Santa Sede descrivono un quadro in costante miglioramento, con esami del sangue e radiografia del torace che hanno confermato l’evoluzione positiva delle condizioni generali.

Il quarto giorno di ricovero, venerdì 16 ottobre, ha portato anche immagini significative del Pontefice. Leone XIV ha celebrato la Messa nella sala allestita al decimo piano dell’ospedale, alla presenza di personale medico e infermieristico e di alcuni membri della Gendarmeria vaticana. Durante la celebrazione ha rivolto un ringraziamento a quanti si prendono cura dei malati e, in particolare, a chi lo sta assistendo durante la degenza.

Secondo il bollettino medico, il decorso postoperatorio consente al Papa di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia. Proseguono intanto le sedute di fisioterapia respiratoria, parte importante del percorso di recupero dopo un intervento che ha comportato l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro.

La notizia rappresenta un segnale positivo, ma invita anche alla prudenza. L’andamento favorevole dei primi giorni dopo l’operazione non permette, da solo, di stabilire tutti i tempi della convalescenza né di anticipare le decisioni sulle eventuali cure successive. Saranno gli accertamenti clinici e le valutazioni dei medici a indicare i prossimi passaggi.

Uno degli appuntamenti più attesi è quello di domenica 18 ottobre. La Sala stampa della Santa Sede ha confermato che l’Angelus si terrà, senza fornire indicazioni definitive sul luogo e sulle modalità della preghiera.

L’eventuale apparizione pubblica, anche attraverso un collegamento dal Gemelli, rappresenterebbe un momento importante per i fedeli, desiderosi di ricevere un nuovo segnale sulle condizioni del Pontefice. La sua partecipazione dovrà comunque conciliarsi con le esigenze del recupero postoperatorio.

Rimane da chiarire anche quando Leone XIV potrà lasciare l’ospedale. Le indicazioni diffuse finora prevedono una degenza di circa una settimana, salvo diverse valutazioni mediche. Non è ancora possibile stabilire con certezza quando il Papa potrà riprendere il ritmo abituale delle udienze e degli impegni pubblici.

La convalescenza si intreccia con un’agenda internazionale già impegnativa. La Santa Sede ha confermato che proseguono i preparativi per il viaggio apostolico in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre, con tappe in Uruguay, Argentina e Perù. La realizzazione del programma resta legata alle condizioni di salute del Pontefice e alle indicazioni dei medici.

In questa fase, la priorità rimane dunque il pieno recupero. I segnali arrivati dal Gemelli sono incoraggianti: il Papa ha ripreso parte delle sue attività, ha celebrato la Messa e mantiene contatti con il mondo esterno. Per conoscere i tempi del ritorno alla normalità, tuttavia, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali.

La giornata di domenica potrebbe offrire un nuovo momento di vicinanza tra Leone XIV e i fedeli. Per ora, il dato più importante resta quello comunicato dai medici: le condizioni generali sono in costante miglioramento, mentre il percorso di recupero prosegue sotto osservazione.