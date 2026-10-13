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FEDE E RELIGIONI | 13 ottobre 2026, 18:00

Almanach de mercredi 14 octobre saint Calliste, pape

Povere sventurate quelle anime che si gettano nel turbinio delle preoccupazioni mondane; più esse amano il mondo, più le loro passioni si moltiplicano, più i loro desideri si accendono, più si trovano incapaci ai loro progetti; ed ecco le inquietudini, le impazienze, gli urti terribili che spezzano i loro cuori, che non palpitano di carità e di santo amore. Preghiamo per queste anime disgraziate, miserabili, che Gesù le perdoni e le tragga con la sua infinita misericordia a sé. (San Padre Pio da Pietrelcina)

Almanach de mercredi 14 octobre saint Calliste, pape

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI  MONS. VESCOVO NEL MESE DI OTTOBRE

Curia vescovile – ore 14.30
Riunione della Commissione paritetica Diocesi-Regione ai sensi della LR 27/93 per la concessione di contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale.

Seminario – ore 18.00-22.00
Riunione del Consiglio pastorale diocesano.

Mercoledì 14 ottobre
Ore 9.00-12.00
Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Giovedì 15 ottobre
Vescovado – mattino
Udienze.

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 17.30
Incontro con la Comunità.

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 18.30
Santa Messa nella Solennità di Santa Teresa d’Avila.

Venerdì 16 ottobre
Vescovado – pomeriggio
Udienze.

Sabato 17 ottobre
Santuario di Maria Immacolata – ore 20.30
Veglia missionaria.

Domenica 18 ottobre
Chiesa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 11.00
Santa Messa e intitolazione della casa parrocchiale a Don Giulio Vuillermoz.

Cattedrale – ore 18.00
Santa Messa per l’incontro delle cantorie della Diocesi in onore di Santa Cecilia.

Martedì 20 ottobre
Vescovado – mattino
Udienze.

Giovedì 22 ottobre
Vescovado – ore 17.30
Partecipazione alla conferenza sulla figura del Vescovo Anselmo di Aosta.

Venerdì 23 ottobre
Cinéma Théâtre de la Ville – ore 20.30
Incontro diocesano di formazione con il Card. Roberto Repole.

“Radicati e costruiti in Cristo. Linee di orientamento per l’attuazione del documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia”.

Domenica 25 ottobre
Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00
Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Chiesa collegiata di Verrès – ore 18.00
Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Martedì 27 ottobre
Vescovado – mattino
Udienze.

Curia vescovile – ore 15.00
Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici.

Mercoledì 28 ottobre
Vescovado – pomeriggio
Udienze.

Giovedì 29 ottobre
Cattedrale – ore 17.30
Partecipazione alla conferenza sulla figura del Vescovo Anselmo di Aosta.

La Chiesa celebra  San Callisto I

San Callisto I, papa, martire: da diacono, dopo un lungo esilio in Sardegna, si prese cura del cimitero sulla via Appia noto sotto il suo nome, dove raccolse le vestigia dei martiri a futura venerazione dei posteri; eletto poi papa promosse la retta dottrina e riconciliò con benevolenza i lapsi, coronando infine il suo operoso episcopato con un luminoso martirio. In questo giorno si commemaora la deposizione del suo corpo nel cimitero di Calepodio a Roma sulla via Aurelia.

Il sole sorge alle ore 7,32 e tramonta alle ore 19,05

«La guerra non risolve i problemi: li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica sofferenza e odio.» Papa Leone XIV

Una frase netta, senza ambiguità: Leone XIV rovescia la logica della forza e ricorda che nessuna guerra può essere trasformata in un valore morale. In un tempo segnato dai conflitti, è un richiamo alla responsabilità e al dialogo.

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