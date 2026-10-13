Papa Leone XIV ha chiesto di accompagnarlo con la preghiera Papa Leone XIV ha chiesto di accompagnarlo con la preghiera

Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi, martedì 13 ottobre 2026, al Policlinico Gemelli di Roma, in vista di un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo localizzato in uno dei polmoni. La notizia, confermata dalla Sala Stampa della Santa Sede, ha richiamato l’attenzione dei fedeli e delle comunità cattoliche, che si sono unite all’appello alla preghiera per la salute del Pontefice.

Dopo l’annuncio dell’intervento, il Papa e i vescovi di tutto il mondo hanno invitato i fedeli a pregare per una pronta guarigione del Santo Padre, in un momento delicato che coinvolge l’intera comunità ecclesiale.

La preghiera assume così un significato particolare, come segno di vicinanza spirituale a Leone XIV e di sostegno al personale medico impegnato nell’assistenza. Tra le iniziative proposte c’è quella dei Missionari Francescani del Verbo Eterno (MFVA), la comunità religiosa di sacerdoti e fratelli fondata da Madre Angelica, che ha diffuso una preghiera dedicata al Pontefice.

Il testo si apre con un ringraziamento a Gesù per il ministero del Papa: «Signore Gesù, Buon Pastore, ti ringraziamo per Papa Leone XIV, al quale hai affidato la cura amorevole del tuo gregge». La supplica prosegue con una richiesta di guida e benedizione per i medici chiamati ad assisterlo, affinché possano affrontare l’intervento nelle migliori condizioni possibili.

La preghiera si conclude con l’invocazione per la salute del Pontefice: «Concedi anche buona salute, una pronta guarigione e pace al nostro Santo Padre, Papa Leone XIV».

L’appello alla preghiera si inserisce nella tradizione della Chiesa di accompagnare il Papa nei momenti di difficoltà, facendo sentire la vicinanza dei fedeli attraverso la solidarietà spirituale e la partecipazione comunitaria. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Leone XIV e sull’esito dell’intervento, l’invito rivolto ai cattolici di tutto il mondo è quello di unirsi nella preghiera per la sua salute e per una pronta ripresa.

Uniamoci a questo intento con la preghiera preparata dai Missionari Francescani del Verbo Eterno (MFVA), la comunità religiosa di sacerdoti e fratelli fondata da Madre Angelica.

Signore Gesù, Buon Pastore, ti ringraziamo per Papa Leone XIV, al quale hai affidato la cura amorevole del tuo gregge.

Ti preghiamo di concedere la tua guida e la tua benedizione al personale medico incaricato di assisterlo.

Concedi anche buona salute, una pronta guarigione e pace al nostro Santo Padre, Papa Leone XIV.