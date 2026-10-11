Almanach de dimanche 12 octobre saint Séraphin

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI OTTOBRE

Lunedì 12 ottobre

Roma – ore 9.00-16.00

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Martedì 13 ottobre

Ore 9.00-12.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Curia vescovile – ore 14.30

Riunione della Commissione paritetica Diocesi-Regione ai sensi della LR 27/93 per la concessione di contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale.

Seminario – ore 18.00-22.00

Riunione del Consiglio pastorale diocesano.

Mercoledì 14 ottobre

Ore 9.00-12.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Giovedì 15 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 17.30

Incontro con la Comunità.

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 18.30

Santa Messa nella Solennità di Santa Teresa d’Avila.

Venerdì 16 ottobre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Sabato 17 ottobre

Santuario di Maria Immacolata – ore 20.30

Veglia missionaria.

Domenica 18 ottobre

Chiesa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 11.00

Santa Messa e intitolazione della casa parrocchiale a Don Giulio Vuillermoz.

Cattedrale – ore 18.00

Santa Messa per l’incontro delle cantorie della Diocesi in onore di Santa Cecilia.

Martedì 20 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Giovedì 22 ottobre

Vescovado – ore 17.30

Partecipazione alla conferenza sulla figura del Vescovo Anselmo di Aosta.

Venerdì 23 ottobre

Cinéma Théâtre de la Ville – ore 20.30

Incontro diocesano di formazione con il Card. Roberto Repole.

“Radicati e costruiti in Cristo. Linee di orientamento per l’attuazione del documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia”.

Domenica 25 ottobre

Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Chiesa collegiata di Verrès – ore 18.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Martedì 27 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Curia vescovile – ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici.

Mercoledì 28 ottobre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Giovedì 29 ottobre

Cattedrale – ore 17.30

Partecipazione alla conferenza sulla figura del Vescovo Anselmo di Aosta.

La Chiesa celebra San Serafino da Montegranaro

Secondo la tradizione, San Dionigi fu il primo vescovo di Parigi, inviato in Gallia dal Papa Fabiano nel 250. Subì il martirio insieme al sacerdote Rustico ed al diacono Eleuterio. Le sue reliquie sono custodite nella Basilica che Santa Genoveffa fece erigere nel 495. Accanto ad essa nel secolo VII sorse la celebre abbazia che da lui prese il nome. Il Martirologio Romano promulgato da San Giovanni Paolo II ha fatto chiarezza circa l'identità di questo San Dionigi, distinguendolo dall'omonimo Areopagita, primo vescovo di Atene, con il quale erroneamente era stato identificato nelle precedenti edizioni del Martirologio. Secondo la tradizione, San Dionigi fu il primo vescovo di Parigi, inviato in Gallia dal Papa Fabiano nel 250. Subì il martirio insieme al sacerdote Rustico ed al diacono Eleuterio. Le sue reliquie sono custodite nella Basilica che Santa Genoveffa fece erigere nel 495. Accanto ad essa nel secolo VII sorse la celebre abbazia che da lui prese il nome. Il Martirologio Romano promulgato da San Giovanni Paolo II ha fatto chiarezza circa l'identità di questo San Dionigi, distinguendolo dall'omonimo Areopagita, primo vescovo di Atene, con il quale erroneamente era stato identificato nelle precedenti edizioni del Martirologio.

Il sole sorge alle ore 7,41 e tramonta alle ore 18,52

«La guerra non risolve i problemi: li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica sofferenza e odio.» — Papa Leone XIV

Una frase netta, senza ambiguità: Leone XIV rovescia la logica della forza e ricorda che nessuna guerra può essere trasformata in un valore morale. In un tempo segnato dai conflitti, è un richiamo alla responsabilità e al dialogo.