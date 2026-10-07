Almanach de jeudi 8 octobre sainte Pélagie

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI OTTOBRE

Giovedì 8 ottobre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Venerdì 9 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Sabato 10 ottobre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié.

Domenica 11 ottobre

Chiesa parrocchiale di Valtournenche – ore 10.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Chiesa parrocchiale di La Salle – ore 15.30

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Lunedì 12 ottobre

Roma – ore 9.00-16.00

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Martedì 13 ottobre

Ore 9.00-12.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Curia vescovile – ore 14.30

Riunione della Commissione paritetica Diocesi-Regione ai sensi della LR 27/93 per la concessione di contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale.

Seminario – ore 18.00-22.00

Riunione del Consiglio pastorale diocesano.

Mercoledì 14 ottobre

Ore 9.00-12.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Giovedì 15 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 17.30

Incontro con la Comunità.

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 18.30

Santa Messa nella Solennità di Santa Teresa d’Avila.

Venerdì 16 ottobre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Sabato 17 ottobre

Santuario di Maria Immacolata – ore 20.30

Veglia missionaria.

Domenica 18 ottobre

Chiesa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 11.00

Santa Messa e intitolazione della casa parrocchiale a Don Giulio Vuillermoz.

Cattedrale – ore 18.00

Santa Messa per l’incontro delle cantorie della Diocesi in onore di Santa Cecilia.

Martedì 20 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Giovedì 22 ottobre

Vescovado – ore 17.30

Partecipazione alla conferenza sulla figura del Vescovo Anselmo di Aosta.

Venerdì 23 ottobre

Cinéma Théâtre de la Ville – ore 20.30

Incontro diocesano di formazione con il Card. Roberto Repole.

“Radicati e costruiti in Cristo. Linee di orientamento per l’attuazione del documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia”.

Domenica 25 ottobre

Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Chiesa collegiata di Verrès – ore 18.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Martedì 27 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Curia vescovile – ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici.

Mercoledì 28 ottobre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Giovedì 29 ottobre

Cattedrale – ore 17.30

Partecipazione alla conferenza sulla figura del Vescovo Anselmo di Aosta.

La Chiesa celebra San Demetrio di Cassino Martire

San Demetrio di Cassino è un personaggio della tradizione agiografica cassinese la cui esistenza storica non è attestata da fonti antiche indipendenti. La sua vicenda compare in una Passio attribuita a Pietro Diacono, monaco di Montecassino del XII secolo, nella quale Demetrio viene presentato come fratello di Dionigi Areopagita e protagonista di una complessa narrazione collegata alle origini cristiane della Gallia e di Monte Cassino. Secondo questo racconto, Demetrio sarebbe stato inviato da papa Clemente I nelle Gallie per accompagnare la missione di Evurzio di Orléans e, tornato in Italia, si sarebbe ritirato sul monte Cassino insieme ad Avito e Daumero, dove avrebbe subito il martirio. La ricostruzione è però priva di riscontri contemporanei e appartiene al complesso delle tradizioni e delle falsificazioni agiografiche legate all'ambiente cassinese medievale. Francesco Lanzoni ha rilevato che Demetrio è sconosciuto alle antiche fonti liturgiche e agiografiche e ha collegato la sua comparsa alla produzione di Pietro Diacono.

Il sole sorge alle ore 7,32 e tramonta alle ore 19,05

«La guerra non risolve i problemi: li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica sofferenza e odio.» — Papa Leone XIV

Una frase netta, senza ambiguità: Leone XIV rovescia la logica della forza e ricorda che nessuna guerra può essere trasformata in un valore morale. In un tempo segnato dai conflitti, è un richiamo alla responsabilità e al dialogo.