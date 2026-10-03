Tra fede, natura e cultura, la comunità parrocchiale dell'Immacolata riscopre le sue radici

Un pomeriggio di riflessione, confronto e spiritualità per dare avvio al nuovo percorso annuale di fede della comunità parrocchiale. È quello vissuto ieri, in un appuntamento che ha messo al centro il rapporto tra l’uomo, la natura e il Creato, prendendo spunto dalla figura di San Francesco d’Assisi e dagli 800 anni dalla sua morte.

A raccontare l’iniziativa è la stessa comunità attraverso un post pubblicato da Informa Immacolata, nel quale viene sottolineato il valore dell’incontro e la volontà di riscoprire «le sue profonde radici radicate nella creazione stessa». Un percorso affidato al contributo di tre professionisti, con competenze ed esperienze differenti, capaci di mettere in dialogo letteratura, spiritualità e scienza.

Al centro della riflessione è stato posto il Cantico delle Creature, una delle espressioni più alte della spiritualità francescana. La comunità ha scelto di richiamare l’opera di San Francesco come chiave per leggere il legame tra cielo e terra, tra la dimensione spirituale e quella concreta del mondo che circonda l'uomo. «Con il Cantico delle Creature ci ha offerto una meravigliosa sintesi dove cielo e terra si rispecchiano l’uno nell’altro», si legge nel messaggio diffuso al termine dell’iniziativa.

Il pomeriggio ha rappresentato così l’inizio di un cammino che guarda alla fede non soltanto come momento di preghiera, ma anche come occasione di approfondimento e di incontro con temi capaci di coinvolgere sensibilità e conoscenze diverse. Una scelta che ha permesso di affrontare la figura di San Francesco attraverso più prospettive, mantenendo al centro il valore della creazione e della responsabilità dell’uomo nei confronti del mondo che lo circonda.

Il programma della giornata non si è però esaurito con l’incontro pomeridiano. In serata, infatti, la comunità ha vissuto anche un momento di preghiera accompagnato dalla propria corale. Un passaggio che, secondo quanto raccontato nel post, ha suscitato una forte partecipazione emotiva: «Ci ha commosso profondamente», è il commento affidato alle parole della comunità.

Nel messaggio non manca quindi un ringraziamento alla Madonna Immacolata, indicata come presenza che accompagna con discrezione e sollecitudine il cammino della parrocchia. Allo stesso tempo, lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti inseriti nel calendario delle attività.

L’incontro di ieri viene infatti presentato come l’avvio di un percorso destinato a proseguire con altre iniziative, annunciate come occasioni capaci di offrire nuove riflessioni e, non da ultimo, «piacevoli sorprese». Un cammino nel quale la comunità intende continuare a intrecciare fede, cultura, preghiera e partecipazione.

Il richiamo conclusivo scelto nel messaggio guarda ancora una volta alla letteratura e, in particolare, alla Divina Commedia. Come le stelle che il Sommo Poeta torna a rivedere dopo aver attraversato l’Inferno, anche il percorso appena iniziato dalla comunità sembra voler indicare un ritorno alla luce, alla speranza e alla dimensione condivisa della fede. Un’immagine che accompagna l’inizio di un nuovo anno di appuntamenti e che lega idealmente la riflessione culturale vissuta nel pomeriggio al momento di preghiera e di canto della sera.