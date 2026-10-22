Léon XIV : « La vie, une fois conçue, doit être protégée avec le plus grand soin »

Le retour du pape Léon XIV devant les fidèles, ce mercredi 21 octobre, place Saint-Pierre, a été marqué par une atmosphère de joie et de soulagement. Quelques jours après son hospitalisation à la polyclinique Gemelli, du 13 au 17 octobre, pour une intervention chirurgicale visant à retirer un adénocarcinome, le Souverain pontife a retrouvé progressivement le rythme de ses engagements publics. Accueilli par les applaudissements et les cris de « Vive le Pape ! », il a salué les pèlerins depuis sa papamobile et béni plusieurs enfants, avant de prononcer une catéchèse consacrée à l’un des fondements de la doctrine sociale de l’Église : le mariage, la famille et la protection de la vie humaine.

Dès le début de son intervention, Léon XIV a tenu à remercier la communauté chrétienne pour les prières et les marques de soutien reçues pendant sa convalescence. Son enseignement s’est ensuite inscrit dans la continuité de la constitution pastorale Gaudium et spes, adoptée lors du concile Vatican II, qui souligne le lien étroit entre l’épanouissement des personnes et la qualité de la vie conjugale et familiale. « Le bien de la personne et de la société humaine et chrétienne est étroitement lié à une situation heureuse de la communauté conjugale et familiale », a rappelé le Pape, soulignant ainsi que la famille ne relève pas uniquement de la sphère privée, mais constitue également un élément essentiel de l’équilibre collectif.

Au cœur de sa réflexion figure la conception chrétienne du mariage comme une « communauté intime de vie et d’amour conjugal ». Léon XIV a insisté sur la nécessité de dépasser une approche exclusivement juridique de l’union entre un homme et une femme, sans pour autant en nier la dimension contractuelle. Le mariage repose avant tout sur un engagement réciproque par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement. Cette alliance, a-t-il expliqué, fonde l’exigence de fidélité et d’unité indissoluble, conformément à l’Évangile selon Matthieu : « Ils ne sont plus deux, mais une seule chair » (Mt 19, 6).

Pour le Souverain pontife, cet engagement trouve sa pleine signification dans un amour qui dépasse l’attirance physique et engage la personne tout entière. La relation conjugale suppose une volonté constante de rechercher le bien de l’autre, dans la tendresse, le respect et le partage des responsabilités. À travers le sacrement du mariage, cet amour est appelé à refléter celui du Christ pour l’Église. Les époux sont ainsi invités à s’aimer « comme lui-même a aimé l’Église et s’est livré pour elle », a rappelé Léon XIV, soulignant la dimension spirituelle d’une union qui doit se construire et se renouveler au fil de l’existence.

Cette conception du mariage conduit directement à la question de la fécondité et de la transmission de la vie. Le Pape a présenté la procréation des enfants comme « le don le plus excellent du mariage », tout en associant étroitement cette responsabilité à leur éducation. « En transmettant et en éduquant la vie humaine, qui ne doit jamais être rejetée, les époux deviennent des coopérateurs de l’amour de Dieu Créateur et, pour ainsi dire, ses interprètes », a-t-il déclaré. La parentalité implique donc, selon lui, une responsabilité qui ne se limite pas à donner naissance, mais qui engage également les parents dans l’accompagnement et la formation de leurs enfants.

Léon XIV a toutefois rappelé que les décisions relatives à la transmission de la vie doivent être prises avec discernement, dans le respect du bien des époux et de leurs enfants, qu’ils soient déjà nés ou à naître. La conscience des parents, a-t-il précisé, doit être éclairée par la loi divine telle que l’interprète le magistère de l’Église à la lumière de l’Évangile. Dans cette perspective, il a formulé une mise en garde sans ambiguïté : « La vie, une fois conçue, doit être protégée avec le plus grand soin », en évitant « l’avortement et l’infanticide ». Il a également appelé au respect des actes propres à la vie conjugale, envisagés selon la dignité de la personne humaine.

En reprenant l’enseignement de Gaudium et spes, le Pape a voulu souligner que l’amour conjugal et la transmission de la vie ne doivent pas être présentés comme deux réalités nécessairement opposées. Le concile Vatican II exclut ainsi « une véritable contradiction entre les lois divines qui régissent la transmission de la vie et celles qui favorisent l’amour conjugal authentique ». L’enjeu consiste, selon cette approche, à préserver simultanément la signification du don mutuel entre les époux et celle de la procréation humaine, dans un contexte d’amour véritable.

Au-delà de la dimension religieuse et morale de son enseignement, Léon XIV a accordé une place importante à la responsabilité des institutions et des acteurs publics. En définissant la famille comme « une école d’humanité plus riche » et « le fondement de la société », il a rappelé que sa protection ne saurait reposer uniquement sur les couples et les communautés religieuses. Les responsables politiques et culturels ont eux aussi un rôle à jouer pour créer les conditions permettant aux familles de se construire, d’assumer leurs responsabilités et d’accompagner les nouvelles générations.

« Collaborer efficacement à la promotion du mariage et de la famille » : cette invitation adressée aux personnes investies de responsabilités sociales prend une portée particulière dans un contexte où les transformations des modes de vie, les difficultés économiques et les évolutions des structures familiales interrogent les politiques publiques. Si le Pape inscrit son propos dans la doctrine de l’Église catholique, son appel renvoie également à des questions concrètes de société : la stabilité des parcours familiaux, les conditions d’accueil et d’éducation des enfants, la solidarité entre les générations et la capacité des institutions à soutenir les parents.

Le Saint-Père a enfin replacé sa réflexion dans la continuité du travail pastoral mené par ses prédécesseurs depuis le concile Vatican II, jusqu’aux assemblées synodales consacrées à la famille voulues par le pape François. Il a conclu sa catéchèse en invoquant la Sainte Famille de Nazareth, afin qu’elle éclaire le chemin des croyants et protège les familles du monde entier.

À travers cette intervention, Léon XIV réaffirme la place centrale du mariage et de la famille dans la vision chrétienne de la société. Son message ne s’adresse cependant pas seulement aux fidèles : en appelant les responsables politiques et culturels à agir, il rappelle que les choix collectifs en matière de solidarité, d’éducation et de soutien aux parents participent aussi à la manière dont une société accompagne les générations futures. Entre fidélité à la doctrine catholique et interpellation des pouvoirs publics, cette catéchèse place ainsi la protection de la vie, la responsabilité parentale et la reconnaissance de la famille au cœur d’un débat social qui dépasse les frontières de l’Église.