Siccità, tutta la Valle d’Aosta riconosciuta area gravemente colpita: si apre la strada alle deroghe PAC

La siccità che ha segnato l’estate valdostana non viene più considerata soltanto una difficoltà stagionale, ma assume formalmente i contorni di un evento meteorologico grave e di una circostanza eccezionale. È questo il significato politico ed economico della decisione assunta venerdì 11 settembre 2026 dalla Giunta regionale, che ha riconosciuto l’intera Valle d’Aosta come area gravemente colpita. Un passaggio che riguarda direttamente il futuro di molte aziende agricole e zootecniche, chiamate a fare i conti con una stagione caratterizzata da minore disponibilità d’acqua, riduzione della produzione di foraggio e maggiori costi di approvvigionamento.

La decisione arriva dopo mesi di monitoraggio e dopo che l’Osservatorio regionale tecnico-politico sulla crisi idrica ha seguito l’evoluzione della situazione. Appena tre giorni prima, nella riunione dell’8 settembre, il quadro era stato definito in lento miglioramento, ma ancora tale da richiedere «costante attenzione». Le piogge di agosto hanno infatti consentito un parziale recupero della disponibilità idrica, senza però cancellare gli effetti prodotti da una stagione ormai compromessa sotto il profilo agricolo.

Il provvedimento approvato dalla Giunta, dunque, arriva quando l’emergenza più acuta sembra attenuarsi, ma quando i suoi effetti economici sono ormai concretamente presenti nei bilanci delle aziende. L’assessora all’Agricoltura e Risorse naturali Speranza Girod ha definito l’atto «dovuto», sulla base dei monitoraggi dell’Osservatorio idrico, sottolineando la necessità di riconoscere formalmente una situazione di forza maggiore. La siccità, ha spiegato l’assessora, non ha interessato una zona circoscritta, ma l’intero territorio regionale, producendo conseguenze sui prati, sui pascoli, sulla disponibilità dell’acqua e soprattutto sull’attività delle aziende zootecniche.

Il quadro descritto dalla Regione è quello di una combinazione di fattori che ha finito per mettere sotto pressione l’intera filiera. Temperature superiori alle medie storiche e precipitazioni inferiori alla norma hanno determinato una riduzione della disponibilità idrica e portate dei principali corsi d’acqua inferiori ai valori medi. Per l’agricoltura di montagna, dove il rapporto tra acqua, prato, pascolo e allevamento è particolarmente stretto, le conseguenze si sono propagate rapidamente.

A soffrire sono stati soprattutto i prati di fondovalle, con una riduzione della produzione di fieno, e i pascoli d’alpeggio, dove la disponibilità e la qualità del foraggio sono risultate inferiori alle attese. La conseguenza è stata anche l’anticipazione della demonticazione del bestiame e, per diverse aziende, la necessità di ricorrere a fonti idriche alternative e di acquistare quantità aggiuntive di foraggi e mangimi per contenere gli effetti sulla produzione di latte.

È qui che la questione climatica diventa immediatamente una questione economica. Un’azienda zootecnica valdostana non può semplicemente trasferire sul prezzo finale l’aumento dei costi determinato da una stagione siccitosa. L’acquisto di fieno e mangimi, il reperimento dell’acqua, la riduzione della disponibilità di pascolo e la possibile diminuzione della produzione si sommano in una fase nella quale la redditività degli allevamenti di montagna resta già strutturalmente fragile. Il rischio, come ha osservato Girod, è che l’alterazione dell’equilibrio tra territorio e disponibilità di acqua e foraggio finisca per incidere direttamente sui bilanci aziendali, fino a mettere in discussione la continuità di alcune imprese.

Il riconoscimento regionale assume quindi un peso che va oltre il semplice adempimento amministrativo. L’obiettivo è permettere alle aziende interessate di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla Politica agricola comune nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali. La deliberazione costituisce la base istruttoria e documentale necessaria per l’applicazione delle disposizioni europee e riduce, nei casi riconducibili all’evento riconosciuto, la necessità di dimostrare individualmente alcune condizioni preliminari.

Il passaggio successivo sarà particolarmente importante. Il riconoscimento della siccità non equivale infatti automaticamente all’erogazione di un indennizzo generalizzato: saranno le successive disposizioni applicative a definire concretamente quali deroghe potranno essere richieste e secondo quali modalità. Le aziende dovranno quindi confrontarsi con gli uffici regionali e con i CAA, i Centri di assistenza agricola, per verificare gli effetti del provvedimento sui singoli impegni assunti nell’ambito della PAC e dello sviluppo rurale.

La vicenda mette però in evidenza anche un problema più ampio, che non riguarda soltanto l’agricoltura. L’Osservatorio regionale sulla crisi idrica sta infatti monitorando una risorsa che deve essere distribuita tra diversi utilizzi: acqua potabile, agricoltura e produzione idroelettrica. Nella riunione dell’8 settembre, il confronto ha riguardato proprio l’evoluzione della disponibilità idrica nei principali settori e la necessità di un coordinamento sempre maggiore tra i soggetti coinvolti.

È probabilmente questo l’aspetto politico più rilevante che emerge dall’estate 2026. La siccità non può essere affrontata soltanto quando l’emergenza è già arrivata. La gestione dell’acqua tende sempre più a diventare una delle questioni strategiche per una regione alpina come la Valle d’Aosta: significa programmare gli invasi e le reti, ridurre le perdite, migliorare la capacità di accumulo e distribuzione, coordinare gli utilizzi e soprattutto disporre di dati aggiornati per anticipare le situazioni di crisi.

La stessa Regione ha deciso di mantenere attivo il monitoraggio anche durante l’autunno, proprio perché il miglioramento registrato nelle ultime settimane non viene considerato sufficiente per archiviare la crisi. E il dato meteorologico più recente conferma, almeno sul piano delle previsioni, una fase di relativa stabilità: il Centro funzionale regionale indicava per venerdì 11 settembre condizioni prevalentemente poco nuvolose e uno zero termico in rialzo fino a circa 3.700 metri, mentre per sabato 12 settembre era previsto tempo in prevalenza sereno.

Per l’agricoltura valdostana, tuttavia, qualche giornata di stabilità non può cancellare una stagione difficile. Il problema non è soltanto arrivare alla fine dell’estate, ma capire come le aziende potranno affrontare i mesi successivi con scorte di foraggio ridotte, costi maggiori e una disponibilità di risorse naturali che presenta segnali di crescente variabilità.

La decisione della Giunta rappresenta perciò una risposta immediata a un problema concreto, ma al tempo stesso fotografa una sfida destinata a diventare strutturale. Se la gestione della siccità viene affrontata soltanto attraverso deroghe e interventi emergenziali, il rischio è di rincorrere ogni anno gli effetti del problema. Se invece il riconoscimento dell’emergenza diventerà l’occasione per rafforzare la programmazione regionale dell’acqua, sostenere gli investimenti delle aziende e adattare l’agricoltura di montagna ai nuovi scenari climatici, allora il provvedimento di 11 settembre potrà rappresentare qualcosa di più di un semplice atto amministrativo: l’inizio di una politica dell’acqua più consapevole e strutturata per la Valle d’Aosta.