823 firme contro la variante Coop: il Comitato Dora Verde chiede alla Regione di fermare il progetto

823 firme arrivano oggi sui banchi della politica regionale. Sono quelle raccolte dal Comitato Quartiere Dora Verde e depositate ufficialmente presso la Segreteria del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con una richiesta precisa: fermare la variante urbanistica che apre la strada alla realizzazione di un nuovo supermercato a marchio Coop nell'area interessata dal progetto e riaprire il confronto con chi vive nel quartiere.

La consegna della petizione non rappresenta soltanto un passaggio formale dell'iniziativa popolare. Per il Comitato è soprattutto il tentativo di spostare la discussione dal piano delle dichiarazioni pubbliche a quello degli atti amministrativi, delle cifre e delle conseguenze concrete che la trasformazione dell'area potrebbe produrre sulla città. La richiesta rivolta alla Regione è infatti quella di farsi promotrice di un'interlocuzione con il Comune di Aosta, affinché l'iter possa essere riesaminato e si possa aprire un confronto trasparente con i residenti, con le associazioni di categoria del commercio e con le realtà locali.

La posizione del Comitato è netta: l'area, a suo giudizio, dovrebbe essere ripensata privilegiando funzioni considerate maggiormente coerenti con le esigenze del quartiere e della città, dalle abitazioni a prezzi accessibili agli spazi verdi, dalle aree di aggregazione ai servizi di prossimità. Il punto politico della contestazione è dunque anche questo: secondo i promotori della petizione, Aosta non avrebbe bisogno di un'ulteriore grande struttura commerciale, ma di un diverso equilibrio tra residenza, servizi, ambiente urbano e qualità della vita.

La questione arriva in Consiglio regionale dopo che Augusta Investimenti, società proprietaria dei terreni, ha difeso pubblicamente il progetto. Il confronto, quindi, non riguarda soltanto l'opportunità di costruire o meno un supermercato, ma investe anche le motivazioni che hanno portato alla modifica della destinazione dell'area e il modo in cui vengono letti i dati urbanistici, ambientali ed economici dell'operazione.

Augusta Investimenti ha sostenuto che la scelta di rinunciare alla componente residenziale prevista dal precedente progetto avrebbe anche l'effetto di evitare un ulteriore carico sul quartiere in termini di popolazione e conseguentemente sulle strutture pubbliche, a partire da scuole e asili nido. Una motivazione che il Comitato contesta, mettendola a confronto con quanto riportato nella documentazione amministrativa relativa alla variante.

Secondo il Comitato Quartiere Dora Verde, infatti, la delibera comunale di adozione della variante avrebbe individuato una motivazione differente per la rinuncia alla residenzialità, richiamando anche problematiche legate alla salute e alla vicinanza dell'area all'acciaieria Cogne. Da qui nasce quella che il Comitato definisce una contraddizione sostanziale: da una parte, sostiene il Comitato, si prospetta il problema di un'eccessiva presenza abitativa e del conseguente sovraccarico dei servizi; dall'altra si fa riferimento alla possibile problematicità della stessa funzione residenziale per ragioni ambientali e sanitarie.

È un punto sul quale, secondo i promotori della petizione, sarebbe necessario un chiarimento pubblico e documentale. Non tanto per attribuire automaticamente ragione a una delle due ricostruzioni, quanto per comprendere quali siano esattamente le ragioni urbanistiche, ambientali e sociali che hanno portato l'amministrazione a modificare l'impostazione dell'area. Ed è proprio questo, nella lettura del Comitato, uno degli elementi che renderebbero necessario un confronto aperto prima di procedere verso la trasformazione definitiva.

Un secondo elemento di discussione riguarda le volumetrie. Augusta Investimenti ha sostenuto che il nuovo intervento consentirebbe un risparmio di cemento rispetto all'ipotesi precedente, confrontando il progetto commerciale con una precedente previsione di 6.513 metri quadrati residenziali e 1.918 metri quadrati direzionali. Il Comitato, però, invita a utilizzare come riferimento gli atti ufficiali del Comune di Aosta e richiama in particolare la Delibera di Consiglio comunale n. 112 del 22 luglio 2026.

Secondo quanto evidenziato dal Comitato, quella delibera riporterebbe per il progetto del 2012 una consistenza differente: 3.296,84 metri quadrati di superficie residenziale e 1.316,62 metri quadrati di superficie direzionale. Una differenza rilevante, perché incide direttamente sul modo in cui viene rappresentato il confronto tra il vecchio progetto e quello oggi proposto. Per il Comitato non si tratta quindi di un dettaglio tecnico, ma di un elemento che dovrebbe essere chiarito pubblicamente, mettendo a confronto dati omogenei e provenienti dalla medesima documentazione amministrativa.

Anche sul fronte dei pareri degli enti il Comitato chiede maggiore cautela rispetto alla rappresentazione secondo cui il progetto avrebbe ricevuto un consenso definitivo da parte di tutte le amministrazioni competenti. Viene richiamata in particolare una nota di Arpa Valle d'Aosta del 3 dicembre 2025, nella quale sarebbero state richieste integrazioni relative, tra l'altro, al rumore ambientale e alle rocce da scavo.

Secondo la ricostruzione del Comitato, quelle integrazioni non sarebbero state successivamente prodotte nei tempi e nelle modalità attese e il Comune di Aosta avrebbe comunque deciso di proseguire nell'iter, rinviando alcuni approfondimenti alla fase del permesso di costruire. È proprio su questo passaggio che il Comitato chiede di distinguere tra un parere favorevole definitivo e un procedimento nel quale alcuni aspetti tecnici devono ancora essere approfonditi. Una distinzione che, soprattutto quando si parla di impatto ambientale, traffico, rumore e trasformazioni urbanistiche, assume un peso politico oltre che amministrativo.

C'è poi la questione delle dimensioni della struttura commerciale. Il progetto prevede un supermercato con una superficie di vendita di quasi 2.500 metri quadrati. Il Comitato contesta quindi la definizione dell'intervento come semplice "servizio di prossimità", ricordando che la normativa regionale individua in 250 metri quadrati il limite massimo per gli esercizi di vicinato. Il rapporto indicato dai promotori della petizione è dunque di circa nove a uno.

La disputa terminologica non è secondaria. Definire un'attività come servizio di prossimità evoca infatti un modello commerciale basato sulla presenza quotidiana e diffusa di piccoli esercizi inseriti nel tessuto urbano; parlare di una struttura da quasi 2.500 metri quadrati significa invece confrontarsi con un insediamento di dimensione significativamente maggiore, con potenziali effetti sulla mobilità, sui flussi di clientela e sulla rete commerciale esistente.

Ed è qui che la vicenda assume una dimensione economica più ampia. La presenza di una nuova grande superficie di vendita può certamente produrre investimenti, occupazione e un nuovo servizio per i consumatori, ma può contemporaneamente modificare gli equilibri tra i diversi operatori commerciali. Per i piccoli esercizi e per il commercio di vicinato, la questione non è quindi soltanto urbanistica: riguarda la capacità di mantenere un tessuto commerciale diffuso e competitivo in una fase nella quale i consumi sono già sottoposti a trasformazioni profonde.

Il Comitato richiama infine anche la questione dei terreni destinati al Comune. Nel progetto viene indicata una cessione gratuita di circa 4.000 metri quadrati. Secondo la contestazione dei residenti, però, oltre 900 metri quadrati di quella superficie sarebbero costituiti da aree che il Comune aveva già acquisito gratuitamente nel 2018 e che, con la nuova operazione, tornerebbero nella disponibilità privata. Anche in questo caso il Comitato non considera il dato come un elemento marginale, perché ritiene che il beneficio patrimoniale per la collettività debba essere calcolato sul valore effettivamente aggiuntivo dell'operazione e non sulla superficie complessivamente indicata come cessione.

Il nodo, dunque, è anche economico e patrimoniale: quale sia il vantaggio concreto per il Comune, quali siano i costi e quali invece i benefici derivanti dalla trasformazione urbanistica. Sono interrogativi che il Comitato chiede di affrontare con documenti alla mano, evitando che la discussione si riduca a uno scontro tra favorevoli e contrari al supermercato.

La posizione del Comitato Quartiere Dora Verde viene sintetizzata dagli stessi promotori della petizione con una richiesta di trasparenza. "Non chiediamo ai cittadini e alle istituzioni di crederci sulla parola, ma di andare a verificare di persona i documenti ufficiali e le delibere pubbliche", affermano dal Comitato, sottolineando come l'obiettivo non sia soltanto contestare l'intervento, ma ottenere un confronto nel quale numeri e motivazioni possano essere verificati.

La mobilitazione delle 823 firme porta quindi la questione su un piano istituzionale più alto. Il Consiglio regionale non è chiamato direttamente a decidere la destinazione urbanistica dell'area, ma può diventare, nella prospettiva dei promotori della petizione, il luogo nel quale sollecitare un confronto tra i diversi livelli istituzionali. Da una parte c'è il Comune di Aosta, titolare delle scelte urbanistiche e chiamato a governare la trasformazione del territorio; dall'altra i residenti, che rivendicano il diritto di essere ascoltati su un intervento destinato a incidere sul futuro del quartiere; sullo sfondo ci sono la proprietà privata, gli operatori commerciali e gli enti chiamati a esprimere valutazioni tecniche.

Il tema sociale è forse quello destinato a rimanere più a lungo al centro del dibattito. Una città non cresce soltanto aggiungendo metri quadrati di superficie commerciale, così come non può essere progettata ignorando le esigenze economiche di chi investe e crea attività. La domanda che la vicenda Dora Verde pone è più complessa: quali funzioni servono davvero a un quartiere che cambia e quali conseguenze produce ogni scelta sulle generazioni future?

Per il Comitato la risposta passa attraverso "un quartiere con meno cemento, più verde e servizi reali per le famiglie". Una posizione che viene accompagnata dalla richiesta di "rispetto per i residenti e per il futuro di questa area". Ma il confronto, perché possa essere realmente utile, dovrà misurarsi anche con le ragioni di chi il progetto lo sostiene: la proprietà rivendica una diversa lettura dell'intervento, legata alla funzionalità dell'area, alla rinuncia alla precedente impostazione residenziale e alla possibilità di realizzare una nuova struttura commerciale.

Il punto decisivo sarà quindi capire se il percorso istituzionale riuscirà a trasformare lo scontro in un confronto vero, nel quale siano messi sul tavolo non soltanto i 2.500 metri quadrati circa di superficie commerciale, i dati sulle volumetrie o le 823 firme, ma anche le ricadute occupazionali, commerciali, ambientali, viabilistiche e sociali dell'intervento. Perché dietro la disputa sulla variante c'è una domanda che riguarda l'intera Aosta: come utilizzare il territorio residuo in una città nella quale ogni nuova trasformazione urbanistica produce conseguenze che vanno ben oltre i confini dell'area interessata.

È questo, in definitiva, il significato più ampio della mobilitazione di oggi. Le 823 firme non rappresentano soltanto un "no" a un supermercato, almeno nella lettura che ne dà il Comitato, ma la richiesta che una scelta urbanistica di questa portata venga discussa pubblicamente e sulla base di dati verificabili. "Chiediamo alla Regione e al Comune di fermare questo progetto, di ascoltare i cittadini e di scegliere la strada di un quartiere con meno cemento, più verde e servizi reali per le famiglie", ribadisce il Comitato Quartiere Dora Verde. Ora la parola passa alle istituzioni, ma anche alla capacità della città di interrogarsi sul proprio modello di sviluppo: perché la vera partita non riguarda soltanto cosa sorgerà domani nell'area Dora, ma quale idea di Aosta si vuole consegnare a chi ci vivrà dopodomani.