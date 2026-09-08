Il pane torna sui banchi: energia, cultura e tradizione per i ragazzi

Tornare a scuola significa riprendere ritmi, impegni e abitudini che durante la pausa estiva possono essersi allentati. Le lezioni, lo studio, l’attività sportiva e le numerose attività quotidiane richiedono energia e una corretta alimentazione. In questo quadro, un alimento semplice e profondamente radicato nella tradizione italiana come il pane torna a rivendicare un ruolo importante.

A sottolinearlo è l’Alleanza per il pane, il coordinamento che riunisce diverse realtà dell’arte bianca con l’obiettivo di tutelare il valore culturale, sociale ed economico del pane e, allo stesso tempo, promuoverne una corretta conoscenza sotto il profilo nutrizionale e salutistico.

“Riprendere in mano i libri, ricominciare le lezioni, tornare a fare sport regolarmente comporta un forte dispendio di energie, che il pane aiuta a reintegrare”, spiega Carlotta Trucillo, portavoce dell’Alleanza per il pane. Il riferimento è soprattutto ai carboidrati complessi, che rappresentano una delle principali fonti di energia per l’organismo. Un alimento nato dall’incontro di pochi ingredienti essenziali – acqua, farina e lievito – può quindi accompagnare la ripresa delle attività quotidiane senza rinunciare alla varietà.

Il pane occupa infatti un posto significativo nella Dieta Mediterranea, modello alimentare riconosciuto per le sue caratteristiche nutrizionali e per la capacità di valorizzare prodotti di origine vegetale. Accanto ai carboidrati, il pane può apportare proteine vegetali, vitamina B1, sali minerali come calcio, ferro e fosforo e una quantità variabile di fibre, particolarmente significativa nelle versioni integrali. La composizione cambia naturalmente in base al tipo di farina, alla lavorazione e alla ricetta, rendendo il panorama dei prodotti da forno estremamente articolato.

A fare la differenza, come per qualsiasi alimento, sono anche quantità e contesto complessivo della dieta. Le Linee guida per una sana alimentazione del CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, inseriscono il pane tra gli alimenti che possono essere consumati quotidianamente, nell’ambito di un’alimentazione equilibrata e senza eccedere nelle quantità.

La varietà rappresenta uno degli elementi distintivi della tradizione italiana. Secondo l’Alleanza per il pane, nel nostro Paese esistono circa 1.500 varietà di pane, espressione di territori, materie prime, tecniche di lavorazione e consuetudini differenti. “Con 1.500 varietà di pane esistenti in Italia, gli studenti hanno ampia possibilità di scelta”, sottolinea Trucillo, ricordando come anche chi deve seguire regimi alimentari specifici possa trovare prodotti adeguati, compresi quelli destinati alle persone con celiachia.

Il pane, del resto, difficilmente viene consumato da solo. La sua storia coincide in larga parte con quella degli abbinamenti e delle tradizioni alimentari italiane: dall’olio extravergine d’oliva alle verdure, dai formaggi ai salumi, fino alle proposte dolci con miele o cioccolato. “È il compagno ideale in tanti abbinamenti”, osserva la portavoce dell’Alleanza per il pane, indicando nella possibilità di variare ingredienti e quantità una delle caratteristiche che ne hanno favorito la presenza sulle tavole italiane.

Dietro quella che può apparire come una scelta alimentare quotidiana c’è però anche una filiera economica e sociale che coinvolge agricoltura, molitura, produzione di lievito, panificazione, distribuzione e formazione professionale. Il pane rappresenta dunque non soltanto un alimento, ma anche un pezzo dell’economia dei territori e del patrimonio gastronomico italiano. Le differenze tra una regione e l’altra raccontano tradizioni locali che continuano a sopravvivere attraverso il lavoro dei panificatori e delle imprese della filiera.

È anche per questo che l’educazione alimentare può diventare uno strumento per restituire valore a un prodotto spesso considerato scontato. Conoscere la provenienza delle farine, le diverse tecniche di panificazione, le caratteristiche nutrizionali e il lavoro necessario per arrivare dal campo alla tavola significa, infatti, comprendere meglio il rapporto tra alimentazione, territorio ed economia.

“Auguriamo a tutti i ragazzi italiani un buon rientro a scuola”, conclude Carlotta Trucillo, indicando nell’ambiente scolastico uno dei luoghi nei quali costruire una maggiore consapevolezza alimentare. L’auspicio dell’Alleanza è che “anche in aula, il nostro pane torni ad avere lo spazio e la considerazione che si merita”, non soltanto come alimento presente nella dieta dei giovani, ma anche come occasione per parlare di corretta alimentazione.

Il ritorno del pane sui banchi, in questa prospettiva, va oltre la semplice merenda. Significa rimettere al centro il rapporto tra ciò che mangiamo, la nostra salute e il lavoro di una filiera che attraversa l’intero Paese. E significa anche ricordare che dietro un alimento apparentemente elementare si nascondono storia, identità e cultura. “Il pane è parte della nostra quotidianità”, è il messaggio che arriva dall’Alleanza: una quotidianità che può diventare, anche per le nuove generazioni, occasione di conoscenza e consapevolezza.