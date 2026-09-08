Estate 2026, l’allarme dai ghiacciai: in Valle d’Aosta il Monte Bianco racconta una crisi che accelera

La fotografia che arriva dall’alta montagna è difficile da ignorare. L’estate 2026 si chiude con un bilancio particolarmente pesante per i ghiacciai alpini e, in Valle d’Aosta, il Monte Bianco diventa ancora una volta uno dei luoghi più emblematici di una trasformazione che non riguarda soltanto il paesaggio. Il ghiaccio arretra, le condizioni di stabilità cambiano, aumentano i fenomeni di instabilità e, insieme alla montagna, cambiano anche le condizioni nelle quali vivono le comunità delle vallate.

È questo il quadro tracciato da Carovana dei ghiacciai di Legambiente, che ha concluso il proprio viaggio lungo l’arco alpino dopo aver osservato sette ghiacciai simbolo. Il bilancio dell’edizione 2026 parla di un’estate horribilis per le Alpi, tanto da far temere un peggioramento rispetto alle già difficili stagioni 2022 e 2023. A pesare sono state le temperature elevate, uno zero termico stabilmente oltre i 4.800-5.000 metri, la scarsità di neve e la siccità a valle. Dall’inizio dell’anno alla fine di agosto sono stati inoltre registrati oltre 70 eventi meteorologici estremi nelle regioni alpine, secondo i dati dell’Osservatorio CittàClima di Legambiente.

Per la Valle d’Aosta il passaggio della Carovana ha avuto un significato particolare. Tra il 20 e il 24 agosto, gli osservatori hanno raggiunto i ghiacciai del Monte Bianco sul versante italiano, concentrando l’attenzione su due apparati che da anni rappresentano altrettanti indicatori della trasformazione dell’alta montagna: il Miage e il Planpincieux. Il primo ha visto il proprio lobo frontale abbassarsi di 15 metri in sei anni. Il secondo ha raggiunto una velocità di movimento fino a due metri al giorno, un dato che restituisce con immediatezza quanto siano dinamici e delicati gli equilibri glaciali in questa fase di forte riscaldamento.

Non è soltanto una questione scientifica. Per una regione come la Valle d’Aosta, dove la montagna rappresenta una componente essenziale dell’identità, dell’economia e dell'organizzazione territoriale, la trasformazione dei ghiacciai significa confrontarsi con una nuova realtà. Il turismo, l’alpinismo, l’escursionismo, la sicurezza dei sentieri e delle vie d’alta quota, la disponibilità delle risorse idriche e la gestione del territorio sono tutti aspetti destinati a essere influenzati dal cambiamento delle condizioni della montagna.

Il problema, del resto, non si ferma ai ghiacciai. Dove il ghiaccio scompare, il territorio viene rapidamente colonizzato dalla vegetazione e dalle specie pioniere. Cambia il paesaggio e cambiano progressivamente anche gli ecosistemi. Allo stesso tempo, l’aumento delle temperature e la perdita della massa glaciale modificano il comportamento delle acque, mentre la maggiore instabilità delle pareti rocciose e delle morene rende necessario ripensare anche le modalità di frequentazione dell’alta montagna.

I dati raccolti lungo l’arco alpino confermano che quello osservato in Valle d’Aosta non è un fenomeno isolato. Sull’Adamello, il più grande ghiacciaio delle Alpi italiane, la fronte è arretrata di 265 metri nel solo triennio 2023-2025. In Francia, il ghiacciaio della Grande Motte ha perso il 70 per cento del volume dal 1982. In Lombardia, il ghiacciaio dei Forni ha perso circa 3 chilometri dall’inizio del secolo e nelle giornate più calde può perdere fino a 10 centimetri di spessore. In Friuli Venezia Giulia anche il Montasio, considerato storicamente uno dei ghiacciai più resilienti, ha subito il crollo parziale della propria cavità superiore. Sul Monviso, infine, il ghiacciaio superiore del Coolidge è ormai classificato come glacionevato, mentre aumentano le instabilità delle pareti rocciose.

Proprio il Monviso ha fatto registrare, durante questa edizione della Carovana, una delle situazioni di maggiore instabilità, con i crolli osservati sulla parete nordest dopo la tappa del 1° settembre. Ma il significato di questi episodi va oltre la singola emergenza. Secondo Valter Maggi e Marco Giardino, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Glaciologica Italiana, le osservazioni della Carovana convergono infatti sulla presenza di “un processo di deglaciazione ormai strutturale”, alimentato da un riscaldamento che sulle Alpi procede a una velocità doppia rispetto alla media globale.

Il dato più preoccupante è forse proprio la velocità della trasformazione. Secondo gli studi citati da Legambiente, dalla metà dell’Ottocento al 2015 le Alpi hanno perso circa il 57 per cento della superficie glaciale e il 64 per cento del volume. Dopo il 2000, il tasso di abbassamento della superficie dei ghiacciai è triplicato. Tra il 2000 e il 2023, inoltre, l’Europa centrale, regione dominata dalle Alpi, ha perso circa il 39 per cento della propria massa glaciale.

Per la Valle d’Aosta questo significa soprattutto prepararsi a una montagna diversa. Non necessariamente meno attrattiva, ma certamente più fragile e bisognosa di una gestione più attenta. La sfida sarà tenere insieme tutela ambientale, sicurezza, turismo e sviluppo economico, evitando che la risposta ai cambiamenti si riduca alla gestione delle emergenze. La trasformazione dei ghiacciai impone invece una programmazione di lungo periodo, capace di coinvolgere istituzioni, comunità locali, operatori economici, mondo scientifico e frequentatori della montagna.

“Le Alpi sono una delle sentinelle della crisi climatica in atto”, ha sottolineato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, chiedendo di intervenire con politiche di mitigazione e adattamento non soltanto in montagna, ma anche a valle e nelle aree urbane. Un'impostazione che assume un significato particolare in Valle d’Aosta, dove il rapporto tra alta montagna e fondovalle è stretto e dove le conseguenze della trasformazione climatica possono propagarsi rapidamente dal ghiaccio alle risorse idriche, dalle infrastrutture alla sicurezza, fino alle attività economiche legate al turismo.

“È necessario una governance europea della montagna connessa con quella della pianura”, ha aggiunto Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di CIPRA Italia, indicando nell’acqua il filo conduttore che unisce territori apparentemente diversi. Il tema è destinato ad assumere un peso crescente anche nel dibattito politico: i ghiacciai non sono soltanto una componente spettacolare del paesaggio alpino, ma una riserva naturale d’acqua e un elemento fondamentale degli equilibri ambientali ed economici delle vallate.

La richiesta avanzata dalla Carovana è quindi quella di accelerare sulle politiche di adattamento, aumentare i monitoraggi continui in quota e costruire una governance europea dei ghiacciai e delle risorse connesse. L’obiettivo è passare da una logica prevalentemente emergenziale a una strategia capace di anticipare i cambiamenti. È un passaggio particolarmente importante per la Valle d’Aosta, che può trovarsi ad affrontare contemporaneamente la necessità di proteggere il proprio patrimonio naturale e quella di ripensare alcune delle modalità con cui quel patrimonio viene utilizzato e raccontato.

Il viaggio della Carovana, iniziato con l’anteprima sull’Adamello e proseguito dal 17 agosto al 3 settembre, ha attraversato Francia, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. In Valle d’Aosta, il confronto con il Monte Bianco ha riportato al centro una questione che riguarda l’intero arco alpino: come vivere una montagna che sta cambiando più rapidamente di quanto le comunità siano abituate a percepire.

E proprio qui sta il significato più ampio del bilancio del 2026. La crisi dei ghiacciai non è una fotografia immobile del cambiamento climatico, ma un processo che modifica concretamente il territorio. “Non è caldo, è crisi climatica”, è lo slogan scelto dalla Carovana durante i flash mob organizzati in quota, dal Montasio al Monviso. Dietro quelle parole c’è un messaggio politico e sociale preciso: non basta più constatare che il ghiaccio arretra, occorre decidere come governare le conseguenze.

Per la Valle d’Aosta, il Monte Bianco può diventare allora non soltanto il simbolo di ciò che si sta perdendo, ma anche il laboratorio di una nuova politica della montagna. Una politica fondata sulla conoscenza scientifica, sulla prevenzione e sulla capacità di adattamento, senza rinunciare al turismo e alla frequentazione delle alte quote ma rendendoli compatibili con condizioni ambientali profondamente mutate. Perché, come ricordano Maggi e Giardino, la deglaciazione oggi è “osservabile in tempo reale”. E quando il cambiamento diventa così rapido da essere percepibile nell’arco di una stagione, la vera sfida non è più capire se la montagna cambierà, ma quanto saremo capaci di governare ciò che quel cambiamento comporterà per chi la abita.