Un brindisi solidale ad Angrogna e una storica rimpatriata a Torre Pellice

A cura di Corrado Martinelli, fotografie a cura di Edi Morini

In seguito a un secondo incontro dell’alpinista e scrittore Lodovico Marchisio con lo chef Edy Monnet, insieme ai loro amici e sostenitori, è stato proposto dallo chef un brindisi solidale presso Casa Monnet, alla frazione di Pradeltorno di Angrogna (TO), sede del precedente incontro tra i due artisti, che combattono con determinazione le rispettive patologie.

L’evento è in programma per domenica 6 settembre, dalle ore 11 alle 14, e le offerte libere che verranno raccolte saranno devolute a favore della lotta contro il cancro. Per chi fosse impossibilitato a parteciparvi, l’evento sarà replicato lunedì 7 settembre, con lo stesso orario.

Inoltre, domenica 11 ottobre, tutti coloro che ricordano con affetto i locali storici Lo Scoiattolo di San Secondo di Pinerolo e La Ciau di Bardonecchia, gestiti da Edy Monnet e famiglia, avranno l’opportunità di riunirsi alle ore 12.30 per un pranzo con rimpatriata presso il ristorante e brasserie Il Centro di Torre Pellice.

Saranno benvenuti i clienti e i collaboratori dell’epoca, i simpatizzanti e i loro discendenti, gli amici di ieri, di oggi e di sempre.

DIDASCALIA

1. Da sinistra a destra: Roberta Maffiodo, moglie di Marchisio; l’amica e simpatizzante Adriana Bergagna; lo chef Edy Monnet; l’alpinista e scrittore Lodovico Marchisio; e il sottoscritto, addetto stampa.