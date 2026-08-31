Emergenza incendi, revocato lo stato di grave pericolo sull'intero territorio regionale

La situazione di grave e prolungato pericolo di propagazione di incendi boschivi, che nell'ultimo periodo ha interessato l'intero territorio regionale, può ritenersi definitivamente cessata.

Il rientro nei parametri di sicurezza è stato reso possibile grazie alle mutate condizioni meteorologiche e alle precipitazioni che hanno interessato la zona, riducendo drasticamente il rischio di innesco della vegetazione locale.

Alla luce del quadro normativo e dell'evoluzione climatica, la Presidenza ha emesso il Decreto n. 452 con cui viene disposta la formale revoca del precedente provvedimento (il Decreto n. 356 siglato lo scorso 10 luglio 2026). La decisione è stata presa ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 e successive modificazioni, ponendo così fine al regime di eccezionale criticità per la tutela dei boschi e delle aree verdi.

"Le ultime precipitazioni e il calo generalizzato delle temperature ci permettono di superare la fase più acuta dell'emergenza estiva – spiegano con soddisfazione dagli uffici regionali dell'Assessorato –. Il costante monitoraggio della situazione e la collaborazione tra enti si sono rivelati fondamentali per salvaguardare il nostro patrimonio naturale durante le settimane di massima allerta".

Con la revoca dello stato di eccezionale pericolo decadono pertanto i divieti straordinari legati all'accensione di fuochi e alle lavorazioni agricole a rischio legate alla stagione estiva. Gli uffici regionali e il Corpo Forestale ricordano tuttavia la fondamentale importanza di mantenere e adottare comportamenti sempre prudenti, responsabili e conformi alle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi nelle zone montane, collinari e boschive del territorio.