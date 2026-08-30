Ottantasette giovani, una scelta di responsabilità: in Valle d’Aosta cresce il volontariato dei Vigili del fuoco

La Gran-Place di Pollein ha fatto da cornice, ieri, a un momento particolarmente significativo per la Valle d’Aosta: la presentazione degli 87 giovani volontari dei Vigili del fuoco che hanno scelto di dedicare tempo, energie e competenze alla sicurezza della propria comunità. Non è soltanto l’ingresso di nuove forze in un’organizzazione fondamentale per il territorio, ma il segnale concreto che, anche in una società spesso descritta come sempre più individualista, esistono giovani disposti ad assumersi responsabilità e a mettersi a disposizione degli altri.

Gli 87 partecipanti sono stati impegnati in una serie di esercitazioni condotte sotto la guida professionale degli addetti del Corpo dei Vigili del fuoco della Valle d’Aosta, affrontando attività nelle quali preparazione, disciplina, capacità di lavorare insieme e prontezza operativa sono elementi indispensabili. Dietro ogni esercitazione, però, c’è qualcosa di ancora più importante: la formazione di persone che, in caso di emergenza, potranno essere chiamate a intervenire accanto ai professionisti per proteggere persone, abitazioni e territorio.

È questo il vero significato dell’iniziativa. Il volontariato dei Vigili del fuoco rappresenta una delle forme più concrete di partecipazione alla vita collettiva. In una regione come la Valle d’Aosta, caratterizzata da un territorio montano complesso e dalla presenza di rischi legati alle condizioni meteorologiche, alla viabilità, al dissesto idrogeologico e alle emergenze ambientali, poter contare su una rete preparata e capillare di volontari costituisce una risorsa di grande valore.

Ma la questione non è soltanto operativa. È anche profondamente sociale e, in qualche misura, politica, perché riguarda il modello di comunità che vogliamo costruire. Investire sui giovani significa offrire loro la possibilità di diventare protagonisti della società nella quale vivono, non semplici spettatori. Il volontariato insegna infatti che la comunità non è qualcosa di astratto: è fatta di persone che, nei momenti difficili, decidono di esserci.

La presenza di tanti giovani assume quindi un significato particolare. La loro scelta dimostra che esiste ancora una forte disponibilità a impegnarsi, a imparare e ad assumersi responsabilità. È un patrimonio umano che merita attenzione, sostegno e riconoscenza, perché la sicurezza di un territorio non dipende soltanto dalle strutture e dalle risorse economiche disponibili, ma anche dalla qualità delle persone che quelle strutture le fanno vivere.

In questo percorso un ruolo fondamentale spetta agli istruttori e al personale del Corpo dei Vigili del fuoco della Valle d’Aosta, chiamati a trasmettere ai nuovi volontari non soltanto conoscenze tecniche, ma anche una cultura dell’intervento, della prudenza e della responsabilità. Formare un volontario significa infatti prepararlo a operare in situazioni nelle quali lucidità, coordinamento e rispetto delle procedure possono fare la differenza.

C’è poi un aspetto economico che non va trascurato. Il volontariato rappresenta una componente importante della capacità complessiva di risposta alle emergenze e contribuisce a rafforzare la resilienza del territorio. Ma sarebbe un errore considerarlo semplicemente come una modalità per ridurre i costi della macchina pubblica. Il volontario non può e non deve essere visto come un sostituto del professionista: il suo valore sta nella capacità di integrare le strutture professionali con una presenza diffusa sul territorio, fatta di conoscenza dei luoghi, disponibilità e radicamento nella comunità.

Ed è proprio questa dimensione territoriale a rendere particolarmente preziosa l’esperienza valdostana. In una realtà autonoma e caratterizzata da una forte identità locale, il rapporto tra istituzioni, territorio e cittadini può trovare nel volontariato una delle sue espressioni più autentiche. La protezione della comunità diventa così una responsabilità condivisa, nella quale ciascuno può contribuire secondo le proprie capacità.

A questi giovani, dunque, va un ringraziamento che non dovrebbe essere soltanto formale. Ottantasette ragazzi e ragazze hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo a una funzione che richiede sacrificio, preparazione e disponibilità. È una scelta che merita rispetto, perché significa essere pronti a intervenire quando altri hanno bisogno di aiuto, spesso in condizioni tutt’altro che semplici.

Un ringraziamento particolare va anche agli istruttori che li hanno accompagnati in questo percorso. La preparazione dei nuovi volontari è un investimento sulla sicurezza futura della Valle d’Aosta e sulla capacità della comunità di affrontare le emergenze con maggiore forza e organizzazione.

Guardando oltre la giornata di Pollein, il valore dell’iniziativa appare ancora più evidente. Quegli 87 giovani rappresentano una promessa per il futuro: la promessa che il senso di appartenenza a una comunità può ancora tradursi in azioni concrete. In un tempo nel quale spesso si parla dei giovani soprattutto per evidenziarne difficoltà, fragilità o disimpegno, vederli scegliere il volontariato significa ricordare che esiste anche un’altra storia da raccontare.

È la storia di una generazione che sa mettersi in gioco, imparare e assumersi responsabilità. E per una piccola regione come la Valle d’Aosta, dove il valore della solidarietà e della vicinanza tra le persone è parte essenziale della vita collettiva, questi giovani non sono soltanto nuovi volontari dei Vigili del fuoco: sono una delle garanzie più concrete che la comunità continuerà ad avere persone pronte a esserci quando sarà necessario.