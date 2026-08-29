Droga ad Aosta, in casa aveva cocaina, eroina e marijuana: arrestato un 35enne

Aveva in casa un quantitativo di stupefacenti composto da diverse sostanze, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi. È quanto hanno scoperto i Carabinieri di Aosta durante un’attività di controllo del territorio che ha portato all’arresto di un uomo di 35 anni, residente nel capoluogo.

L’intervento rientra nei servizi straordinari predisposti dall’Arma per rafforzare la sicurezza pubblica e i controlli sul territorio e sulla circolazione stradale. Nel corso degli accertamenti, l’attenzione dei militari si è concentrata sull’abitazione del 35enne, dove è stato trovato un vero e proprio assortimento di sostanze stupefacenti.

Il quantitativo complessivo comprende oltre 500 millilitri di metadone, circa 170 grammi di marijuana, 20 grammi di eroina e quasi 80 grammi di cocaina. Proprio la cocaina, in parte, era già suddivisa in dosi, mentre nell’abitazione è stato trovato anche materiale destinato al confezionamento.

Elementi che, secondo quanto contestato nell’ambito dell’intervento dei Carabinieri, hanno portato all’arresto dell’uomo e al successivo passaggio davanti all’autorità giudiziaria.

Nella mattinata di venerdì 28 agosto 2026, il GIP del Tribunale di Aosta ha convalidato l’arresto. Per il 35enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, con il conseguente accompagnamento presso la sua abitazione.

L’operazione riporta al centro dell’attenzione anche ad Aosta il tema della presenza delle sostanze stupefacenti e delle attività di contrasto messe in campo dalle forze dell’ordine. La quantità e la varietà della droga sequestrata rendono l'intervento rilevante sul piano della prevenzione e del controllo del territorio, soprattutto per la presenza contemporanea di cocaina, eroina e marijuana e di sostanze già predisposte per essere distribuite.

Il fenomeno, però, non può essere letto soltanto attraverso il dato dell’arresto. Dietro il mercato degli stupefacenti esistono infatti una domanda, situazioni di dipendenza, percorsi di disagio e una rete di relazioni che coinvolge inevitabilmente anche il tessuto sociale. È per questo che l’attività repressiva delle forze dell’ordine rappresenta una parte della risposta, ma non può essere l’unica.

Per una realtà come quella valdostana, dove le dimensioni territoriali e demografiche possono dare l’impressione di una maggiore distanza dai fenomeni criminali più strutturati, il contrasto alla droga resta invece una questione concreta. I controlli e i sequestri consentono di intervenire sui singoli episodi e sui circuiti della distribuzione, mentre prevenzione, informazione e servizi sanitari e sociali sono chiamati a lavorare sul versante della domanda e delle fragilità.

L’arresto del 35enne e il sequestro dello stupefacente segnano dunque un risultato operativo per i Carabinieri, ma rappresentano anche un ulteriore tassello di una questione più ampia. La sicurezza di una città non si misura soltanto dal numero degli interventi delle forze dell’ordine, ma dalla capacità complessiva di una comunità di prevenire il disagio, contrastare i mercati illegali e garantire condizioni di vita nelle quali legalità e coesione sociale procedano insieme.