Controlli nelle strutture ricettive, quattro denunce: nel mirino lavoro nero, sicurezza e alimenti ingannevoli

Nel pieno della stagione turistica, quando alberghi e strutture ricettive rappresentano una delle vetrine più importanti della Valle d’Aosta, arriva un bilancio di controlli che impone una riflessione tutt’altro che marginale. Non si tratta soltanto di irregolarità burocratiche: dagli accertamenti dei Carabinieri sono emerse contestazioni che riguardano direttamente la sicurezza dei lavoratori, la prevenzione degli incendi, il lavoro regolare e la tutela dei consumatori. In alcuni casi, secondo quanto accertato dagli investigatori, le violazioni hanno assunto anche rilievo penale.

Nel corso del mese di agosto 2026, i Carabinieri del Gruppo di Aosta, affiancati dai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), hanno avviato una campagna di controlli congiunti nelle principali località turistiche della regione. Gli accertamenti si sono concentrati in particolare nella Valdigne, nella Valle d’Ayas e in un Comune della media Valle, con verifiche rivolte alle condizioni igienico-sanitarie degli alimenti, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all'eventuale presenza di lavoro irregolare.

Il risultato è pesante: quattro persone sono state denunciate in stato di libertà a vario titolo. Alle contestazioni penali si aggiungono sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 6.000 euro. In una struttura alberghiera è stata inoltre disposta la sospensione dell’attività di balneazione della piscina, un provvedimento che sottolinea come le verifiche non si siano limitate alla semplice contestazione formale di irregolarità, ma abbiano prodotto conseguenze immediate sull’attività.

Tra gli elementi emersi ci sono la mancata formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro e l’inosservanza delle prescrizioni relative alla prevenzione degli incendi. Sono aspetti particolarmente delicati in strutture ricettive dove lavorano numerosi dipendenti e dove, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, transitano quotidianamente centinaia di ospiti. La sicurezza non può essere considerata un adempimento secondario: in alberghi, ristoranti e altre strutture turistiche riguarda contemporaneamente lavoratori, clienti e soccorritori chiamati a intervenire in caso di emergenza.

Ancora più grave, sul piano sociale ed economico, è il capitolo relativo al lavoro nero. L'impiego di lavoratori senza regolare inquadramento non rappresenta soltanto una violazione delle norme, ma introduce una distorsione nella concorrenza tra imprese. Chi rispetta contratti, contributi, formazione e obblighi di sicurezza sostiene costi che chi opera nell'illegalità può tentare di aggirare. In una regione che fonda una parte significativa della propria economia sul turismo, il contrasto al lavoro irregolare assume quindi anche un valore di tutela del sistema produttivo nel suo complesso.

Sul fronte della tutela dei consumatori, i controlli hanno inoltre fatto emergere la vendita di prodotti alimentari accompagnati da indicazioni mendaci, potenzialmente idonee a trarre in errore l’acquirente riguardo a origine, provenienza e qualità degli alimenti. È un aspetto particolarmente sensibile in una regione che costruisce una parte della propria attrattività turistica anche sulla reputazione delle produzioni agroalimentari e sulla qualità dell'offerta enogastronomica. Informazioni non corrette sui prodotti non danneggiano soltanto il consumatore, ma rischiano di penalizzare anche gli operatori che investono realmente nella qualità e nella trasparenza.

L’operazione assume dunque una dimensione che va oltre il semplice dato repressivo. Il turismo valdostano vive anche sulla fiducia: quella del visitatore che sceglie una struttura ricettiva, del lavoratore che deve poter operare in condizioni sicure e dell'imprenditore che pretende di confrontarsi sul mercato con concorrenti sottoposti alle medesime regole. Quando una di queste condizioni viene meno, il problema non riguarda più soltanto la singola impresa, ma la credibilità dell'intero comparto.

Per questo l'annuncio dell'Arma secondo cui i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni assume un significato preciso. L'obiettivo dichiarato è continuare l'attività di prevenzione e garantire legalità, tutela della salute e sicurezza turistica sull'intero territorio regionale. Ed è proprio la continuità dei controlli, più ancora del clamore suscitato dalle quattro denunce, a rappresentare l'elemento decisivo: una stagione turistica di qualità non si misura soltanto dal numero di presenze o dal giro d'affari, ma anche dal rispetto delle regole con cui quelle presenze vengono accolte e quel giro d'affari viene prodotto.

La Valle d'Aosta non può permettersi che il marchio della propria ospitalità venga associato a lavoro nero, sicurezza trascurata o informazioni ingannevoli sugli alimenti. La tutela della legalità, in questo senso, non è un ostacolo allo sviluppo turistico: è una delle condizioni perché quello sviluppo sia credibile, competitivo e duraturo.