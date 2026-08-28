Carcere di Aosta, l’allarme diventa emergenza: disordini, incendi e autolesionismo. L’OSAPP: “Si è sfiorata la rivolta”

Il carcere di Aosta torna al centro dell’attenzione per una situazione che, secondo le denunce arrivate nelle ultime ore, avrebbe raggiunto livelli di tensione estremamente preoccupanti. Una notte e una mattinata difficili nella casa circondariale di Brissogne, con episodi di protesta, danneggiamenti, un incendio e il ricorso a personale della Polizia Penitenziaria richiamato in servizio per fronteggiare l’emergenza. Un quadro al quale si aggiunge quanto riferito dai Radicali durante una visita all’istituto, interrotta proprio a causa dei disordini.

A raccontare la gravità della situazione è innanzitutto l’OSAPP, che parla senza mezzi termini di una notte e di una mattinata di “gravissimi disordini”, arrivando a sostenere che all’interno dell’istituto si sarebbe “sfiorata la rivolta”. Secondo quanto denunciato dal sindacato, tre detenuti avrebbero completamente distrutto le celle nelle quali erano ristretti: due nel reparto B2 e uno nel reparto C1. Una situazione che, sempre secondo la ricostruzione dell’organizzazione sindacale, sarebbe poi ulteriormente degenerata nel reparto B2, dove per tutta la mattinata si sarebbero susseguiti battiture, danneggiamenti e lanci di oggetti.

Il momento più grave sarebbe arrivato intorno a mezzogiorno, quando sarebbe stato appiccato un incendio, accompagnato da tentativi di coinvolgere altri detenuti e di trasformare la protesta in una mobilitazione collettiva. Gli agenti della Polizia Penitenziaria sarebbero quindi dovuti intervenire in condizioni di particolare difficoltà per domare le fiamme, utilizzando anche gli idranti. Secondo l’OSAPP, fortunatamente non si sarebbero registrati feriti, ma per riportare la situazione sotto controllo si sarebbe reso necessario richiamare dall’esterno anche personale di Polizia Penitenziaria libero dal servizio.

È un quadro che, se confermato nella sua interezza dagli accertamenti, solleva interrogativi pesantissimi sulla sicurezza dell’istituto e sulle condizioni nelle quali gli agenti sono chiamati quotidianamente a operare. E proprio sulla gestione della casa circondariale punta il dito Leo Beneduci, segretario generale dell’OSAPP, secondo il quale “quello che sta accadendo nel carcere di Aosta è gravissimo”. Beneduci ricorda che da due mesi l’organizzazione chiede una visita ispettiva e sostiene che “la situazione dell’istituto appare completamente allo sbando, senza una guida efficace e con evidenti criticità nella gestione della sicurezza”.

Parole durissime, alle quali segue una richiesta altrettanto netta: “Chiediamo l’immediato avvicendamento dei vertici della casa circondariale di Aosta”, afferma Beneduci, motivando la richiesta con la convinzione che l’attuale gestione non sarebbe più in grado di garantire “quell’organizzazione e quella direzione necessarie per affrontare una situazione così grave”.

Il sindacato insiste soprattutto sulla condizione del personale. “Non è accettabile che un istituto penitenziario si trovi in una condizione nella quale, agli occhi del personale, sembra non esserci più né capo né coda”, denuncia Beneduci, sostenendo che gli agenti siano lasciati a fronteggiare situazioni di estrema pericolosità e complessità facendo spesso affidamento soltanto sulla propria professionalità e sul senso del dovere. È un passaggio politicamente rilevante, perché riporta al centro una questione che da anni accompagna il dibattito sul sistema penitenziario italiano: la sicurezza degli istituti non può essere separata dalle condizioni di lavoro di chi vi opera.

Ma l’allarme non arriva soltanto dal sindacato di Polizia Penitenziaria. Anche Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani, ha riferito di una situazione estremamente tesa durante la visita effettuata all’interno del carcere di Aosta. “Oggi la nostra visita al carcere di Aosta è stata interrotta da alcuni disordini che, per ragioni di sicurezza, ci hanno impedito di accedere alle sezioni”, ha raccontato Blengino, spiegando che alcuni detenuti avrebbero dato vita ad azioni di protesta con lanci di oggetti e acqua.

Poi un episodio ancora più delicato: proprio mentre i rappresentanti dei Radicali si trovavano a colloquio con la comandante, riferisce Blengino, “un detenuto si è autolesionato utilizzando una lametta”. Un fatto che aggiunge un ulteriore elemento di drammaticità al quadro, perché accanto alla dimensione della sicurezza emerge quella del disagio individuale e della fragilità psicologica di una parte della popolazione detenuta.

Blengino esprime quindi “vicinanza agli agenti della Polizia Penitenziaria e a tutto il personale dell’istituto”, ma allarga immediatamente il ragionamento oltre la cronaca dell’emergenza. Secondo il segretario dei Radicali, il carcere starebbe diventando “sempre di più un luogo che produce e alimenta violenza”. Una formulazione volutamente forte, accompagnata però da una precisazione: “La violenza non è mai giustificabile, ma va prevenuta”.

Ed è proprio sul terreno della prevenzione che si apre la seconda grande questione politica. Per Blengino, “disagio, assenza di opportunità di lavoro e reinserimento e un sovraffollamento che ormai sta raggiungendo anche Aosta sono il terreno sul quale queste situazioni esplodono”. Il problema, dunque, non sarebbe soltanto quello di riportare l’ordine durante una protesta, ma di interrogarsi sulle condizioni strutturali nelle quali il sistema penitenziario opera.

La denuncia dei Radicali tocca così uno dei nodi più controversi della politica carceraria: il rapporto tra repressione, sicurezza, rieducazione e recidiva. “Continuare a rispondere soltanto con più carcere significa alimentare un sistema incapace di garantire sicurezza e reinserimento, che continua a produrre recidiva anziché ridurla”, sostiene Blengino. Una posizione che si colloca nella tradizione radicale di critica al sovraffollamento e di richiesta di un sistema penitenziario maggiormente orientato al recupero della persona detenuta.

Dall’altra parte, però, c’è la realtà quotidiana denunciata dall’OSAPP: agenti chiamati a intervenire durante incendi, danneggiamenti e proteste, con la necessità di richiamare personale libero dal servizio. È qui che le due letture, pur profondamente diverse, finiscono per incontrarsi: il carcere di Aosta appare oggi come un luogo nel quale la tensione interna rischia di diventare un problema di sicurezza per tutti, detenuti e operatori.

L’OSAPP chiama direttamente in causa il ministro della Giustizia Carlo Nordio, chiedendo un intervento immediato. “Chiediamo al Ministro della Giustizia Carlo Nordio di fare immediatamente chiarezza sulla casa circondariale di Aosta e di disporre con urgenza una visita ispettiva”, afferma Beneduci, secondo il quale gli ispettori dovrebbero verificare direttamente le condizioni di sicurezza e le modalità di gestione dell’istituto.

Ma, nelle parole del segretario generale dell’OSAPP, l’ispezione non sarebbe sufficiente. “Serve una svolta nella gestione dell’istituto”, sostiene, chiedendo che vengano valutate “senza ulteriori indugi le responsabilità e l’opportunità di avvicendare i vertici”. E il tono si fa ancora più drammatico quando Beneduci afferma: “Da mesi lanciamo l’allarme. Oggi siamo arrivati a incendi e devastazioni”.

La frase più pesante arriva subito dopo: “Non possiamo aspettare che ci scappi il morto per intervenire. Lo Stato deve esserci adesso”. Una richiesta che fotografa tutta la preoccupazione del sindacato e che trasforma la vicenda di Brissogne da questione interna all’amministrazione penitenziaria a tema politico nazionale.

Per l’OSAPP il carcere di Aosta deve tornare “sotto una guida chiara, autorevole ed efficace” e gli agenti devono essere messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza. “Prima che sia troppo tardi, si intervenga sul carcere di Aosta”, conclude Beneduci.

A questo punto, però, proprio la gravità delle accuse impone che siano gli accertamenti dell’amministrazione penitenziaria e delle autorità competenti a stabilire con precisione dinamica, responsabilità e dimensione degli episodi denunciati. Le parole di OSAPP e Radicali restituiscono infatti prospettive diverse, ma convergenti nel descrivere una situazione di forte criticità.

La vicenda di Brissogne va quindi oltre l'episodio contingente. Se un carcere arriva a essere teatro di incendi, devastazioni, proteste e autolesionismo, mentre il personale denuncia condizioni di crescente difficoltà, il problema non può essere liquidato come una semplice sequenza di incidenti disciplinari. La sicurezza è la prima condizione per garantire qualsiasi percorso rieducativo, ma la sicurezza stessa rischia di diventare fragile quando mancano personale, organizzazione, spazi adeguati, strumenti di prevenzione e concrete prospettive di reinserimento.

Il carcere valdostano diventa così uno specchio, in scala regionale, di una crisi molto più ampia che attraversa il sistema penitenziario italiano. Da una parte c’è la necessità inderogabile di garantire l’autorità dello Stato e l’incolumità degli agenti; dall’altra c’è il dovere costituzionale di fare del carcere un luogo nel quale la pena non si trasformi in una spirale di violenza, disperazione e recidiva. Tra queste due esigenze non dovrebbe esserci contraddizione. Al contrario, è proprio dalla loro capacità di convivere che si misura la qualità di uno Stato.

E l’allarme arrivato da Aosta, proprio per questo, non può essere ignorato. Prima che un’emergenza diventi una tragedia, servono risposte, responsabilità e una verifica trasparente di ciò che sta accadendo.