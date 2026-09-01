Dora Verde, la mobilitazione non si ferma: il Comitato torna in piazza contro il nuovo supermercato

La partita sul futuro del quartiere Dora non è affatto chiusa. Anzi, la mobilitazione dei residenti entra in una nuova fase e prova ad allargarsi, trasformando il dissenso nei confronti del progetto di realizzazione di un nuovo supermercato in una più generale riflessione sul modello di sviluppo urbano della città di Aosta.

Il Comitato Quartiere Dora Verde ha infatti annunciato una nuova giornata di raccolta firme per sabato 5 settembre 2026, quando dalle 9 alle 13, in piazza Porta Pretoria, sarà allestito un banchetto informativo destinato a raccogliere ulteriori adesioni alla petizione con la quale i cittadini chiedono di fermare il progetto e di preservare l’area verde interessata.

L’iniziativa arriva a pochi giorni dalla prima mobilitazione, quella di sabato 29 agosto, che secondo quanto riferito dal Comitato avrebbe registrato una partecipazione significativa, con centinaia di cittadini che hanno scelto di sottoscrivere la petizione. Un dato che, al di là della quantificazione delle firme, segnala come il tema abbia intercettato una sensibilità presente nel quartiere e più in generale nella comunità cittadina: quella legata alla disponibilità di spazi verdi, alla trasformazione del territorio e agli effetti che nuovi insediamenti commerciali possono produrre sulla vita quotidiana dei residenti.

Il Comitato sintetizza la propria posizione in maniera netta: “No al nuovo supermercato, tuteliamo la vivibilità del quartiere”. La contrarietà non viene quindi presentata soltanto come un'opposizione alla presenza di una nuova attività commerciale, ma come una scelta legata alla destinazione dell'area e al tipo di trasformazione urbanistica che potrebbe derivarne.

Nella petizione, infatti, la richiesta centrale è quella di evitare quella che i promotori definiscono una nuova cementificazione e di mantenere l’area verde. Una posizione che porta inevitabilmente il confronto su un terreno più ampio rispetto alla singola vicenda: quello del rapporto tra sviluppo commerciale, consumo di suolo, mobilità e qualità degli spazi urbani.

Il ragionamento del Comitato parte da una considerazione molto concreta. Ogni nuova superficie commerciale non rappresenta soltanto un edificio in più, ma può comportare una modifica degli equilibri di un'intera zona: maggiore movimento di veicoli, nuove esigenze di parcheggio, flussi di clienti, carico e scarico delle merci e conseguenti effetti sulla viabilità. Sono proprio questi alcuni degli elementi che i residenti intendono mettere al centro del dibattito, insieme alla necessità di preservare gli spazi verdi.

Il tema ha anche una dimensione sociale. In una città dalle dimensioni contenute come Aosta, la disponibilità di aree verdi e di spazi non edificati assume infatti un valore che va oltre la semplice estetica urbana. Parchi, giardini e aree libere costituiscono luoghi di socialità, contribuiscono alla qualità ambientale e possono incidere sulla vivibilità quotidiana di famiglie, anziani e bambini. Difendere uno spazio verde, nella lettura proposta dal Comitato, significa dunque difendere anche una determinata idea di quartiere.

La protesta, tuttavia, si inserisce in un quadro nel quale occorre tenere distinti i diversi livelli della questione. Da una parte c'è la legittima preoccupazione dei residenti, che chiedono di essere ascoltati e di poter incidere sulle scelte riguardanti il territorio nel quale vivono. Dall'altra ci sono le procedure amministrative, le valutazioni urbanistiche e ambientali, gli interessi economici connessi a un eventuale nuovo insediamento commerciale e le esigenze della città in termini di servizi e offerta commerciale.

Ed è proprio questo il punto politico più delicato della vicenda. La discussione non può ridursi alla contrapposizione tra chi è favorevole e chi è contrario a un supermercato. Dietro il progetto c'è una domanda più generale: quale città si vuole costruire nei prossimi anni e quale equilibrio si intende raggiungere tra attività economiche, servizi, mobilità e tutela del territorio?

Per il Comitato Dora Verde la risposta appare chiara. L'obiettivo è evitare ulteriore consumo di suolo e preservare l'attuale carattere dell'area, chiedendo che l'amministrazione e i soggetti coinvolti considerino prioritario il mantenimento di uno spazio verde. Nel comunicato diffuso in vista del nuovo appuntamento, il Comitato sottolinea come la firma della petizione possa contribuire a mantenere l'area verde e a costruire, nelle intenzioni dei promotori, “un quartiere vivibile, con più spazi verdi, servizi adeguati e un’alta qualità della vita”.

La questione dei servizi è peraltro uno degli elementi che rendono il confronto più complesso. Un nuovo supermercato può essere considerato da una parte della popolazione un servizio aggiuntivo e un'opportunità economica e occupazionale; dall'altra, può essere percepito come un ulteriore elemento di pressione su una zona già urbanizzata. È quindi necessario che il confronto tenga insieme entrambe le dimensioni, senza dimenticare che dietro le scelte urbanistiche ci sono effetti economici ma anche conseguenze sulla vita quotidiana.

C'è poi il tema della mobilità. L'arrivo di una nuova struttura commerciale significa inevitabilmente interrogarsi sui flussi di traffico che potrebbe generare, sulla capacità della rete viaria di assorbirli e sull'impatto sui residenti. Anche in questo caso, la questione non può essere affrontata soltanto in termini di principio: servono dati, previsioni, valutazioni tecniche e un confronto trasparente sugli effetti attesi.

La mobilitazione del Comitato assume così anche il significato di una richiesta di partecipazione. La raccolta firme non è soltanto uno strumento per contare i contrari al progetto, ma diventa una modalità attraverso la quale i residenti cercano di portare il tema all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.

Il nuovo appuntamento di sabato 5 settembre, dalle 9 alle 13, in piazza Porta Pretoria, servirà proprio a questo. Il Comitato invita non soltanto gli abitanti del quartiere, ma tutti i cittadini interessati a conoscere la vicenda e a sostenere la richiesta di salvaguardia dell'area.

Il messaggio scelto dai promotori è volutamente semplice e immediato: “No al supermercato”, ma anche “Sì a un futuro più verde e vivibile per il Quartiere Dora e la città di Aosta”. Una contrapposizione che restituisce il senso della campagna, ma che allo stesso tempo apre una questione destinata a superare il singolo progetto.

Perché la vera posta in gioco, in fondo, è il modo nel quale Aosta immagina il proprio sviluppo. In una città nella quale gli spazi disponibili sono necessariamente limitati, ogni trasformazione urbanistica produce conseguenze che possono durare decenni. Decidere se conservare un'area verde oppure destinarla a una nuova funzione commerciale significa quindi assumere una responsabilità che riguarda non soltanto chi vive oggi nel quartiere, ma anche chi lo abiterà domani.

Il presidente del Comitato Quartiere Dora Verde, rilanciando la mobilitazione, riassume il senso della protesta nella richiesta di “dare forza alla voce dei residenti e difendere il territorio”. È una frase che fotografa il nodo politico della vicenda: la richiesta non è soltanto quella di fermare un intervento, ma di riconoscere ai cittadini un ruolo nel processo di trasformazione della città.

E proprio per questo il confronto dovrà essere seguito con attenzione. La raccolta firme rappresenta infatti una delle espressioni del dissenso, ma il passaggio successivo sarà inevitabilmente quello del confronto istituzionale, nel quale dovranno essere messi sul tavolo numeri, valutazioni, alternative e ricadute concrete. Il punto non sarà soltanto stabilire se un supermercato sia utile o meno, ma verificare se quella specifica localizzazione sia compatibile con l'idea di sviluppo urbano che Aosta intende perseguire.

Il presidente del Comitato insiste sulla necessità di non considerare il verde come uno spazio disponibile semplicemente perché non ancora edificato. Nella prospettiva dei promotori, preservarlo significa investire sulla qualità urbana e lasciare alla città uno spazio che possa continuare ad avere una funzione ambientale e sociale. Da qui l'appello a trasformare la partecipazione alla petizione in un segnale politico più ampio: “No a ulteriore cemento e aumento del traffico”, ribadisce il Comitato, chiedendo invece più attenzione alla qualità della vita.

La vicenda Dora Verde diventa così un piccolo ma significativo capitolo del dibattito sul futuro di Aosta. Da una parte la necessità di mantenere viva l'economia, garantire servizi e favorire investimenti; dall'altra la crescente attenzione dei cittadini alla qualità degli spazi urbani, alla sostenibilità e alla tutela del territorio. Sono esigenze che non necessariamente devono essere considerate inconciliabili, ma che richiedono scelte politiche chiare e soprattutto un confronto pubblico capace di andare oltre gli slogan.

Il banchetto di sabato 5 settembre sarà dunque un nuovo banco di prova per la mobilitazione. Dopo la partecipazione registrata il 29 agosto, il Comitato punta a consolidare il consenso attorno alla propria posizione e a dimostrare che la questione non riguarda soltanto una parte del quartiere. L'obiettivo dichiarato è portare la voce dei residenti al centro della discussione sulla trasformazione dell'area.

E il significato più ampio della vicenda sta proprio qui. Aosta è chiamata a confrontarsi con una domanda che molte città stanno affrontando: quanto territorio è ancora possibile trasformare senza compromettere gli equilibri urbani e ambientali? E soprattutto, quali sono le priorità quando un nuovo investimento economico entra in conflitto con la conservazione di uno spazio verde?

Il presidente del Comitato Dora Verde lo sintetizza nella richiesta di “tutelare la vivibilità del quartiere” e di garantire “un futuro più verde e vivibile”. Al di là dell'esito della petizione e delle decisioni che saranno assunte sul progetto, è una discussione che merita di essere affrontata fino in fondo, perché riguarda il rapporto tra cittadini, territorio e istituzioni. Il supermercato, in questa prospettiva, è soltanto il punto di partenza: la questione vera è quale Aosta si vuole lasciare alle generazioni future.