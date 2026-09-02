Ponte “La Magdeleine”, al via il risanamento: da lunedì 7 settembre viabilità sulla variante provvisoria

Prende il via un nuovo intervento di manutenzione sulla rete viaria regionale, con l’obiettivo di riportare in condizioni di piena sicurezza uno dei manufatti che assicurano il collegamento con il territorio di La Magdeleine. L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente ha comunicato che da lunedì 7 settembre sarà temporaneamente chiusa la viabilità sulla strada regionale 8 di La Magdeleine, in corrispondenza del ponte situato all’imbocco dell’abitato, alla progressiva chilometrica 7+300.

La chiusura della carreggiata è necessaria per consentire l’avvio dei lavori di risanamento del ponte, collocato sulla confluenza dei torrenti Romberod e Praz Durand, nel territorio comunale di La Magdeleine. Si tratta di un intervento che comporterà inevitabilmente una modifica temporanea della circolazione, ma che è stato accompagnato dalla realizzazione di una soluzione alternativa per evitare che il cantiere interrompa il collegamento con il paese.

A monte del ponte è stata infatti realizzata un’apposita variante provvisoria, destinata a garantire la continuità della viabilità durante l’esecuzione dei lavori. Una scelta particolarmente importante per un comune di montagna come La Magdeleine, dove la strada regionale rappresenta non soltanto un’infrastruttura essenziale per i residenti, ma anche un collegamento utilizzato da chi raggiunge la località per motivi turistici, escursionistici e ricreativi.

La gestione della viabilità durante un intervento di questo tipo assume quindi una rilevanza che va oltre il semplice aspetto tecnico. In un territorio caratterizzato da una rete stradale condizionata dall’orografia e dalla presenza di numerosi torrenti e versanti, mantenere l’accessibilità dei centri abitati mentre vengono eseguiti lavori di messa in sicurezza significa ridurre i disagi per la popolazione e, nello stesso tempo, tutelare la fruibilità turistica del territorio. La variante provvisoria consente in questo senso di conciliare due esigenze: intervenire sul patrimonio infrastrutturale e non interrompere il collegamento con La Magdeleine.

L’intervento sul ponte si inserisce inoltre in un programma regionale più ampio di monitoraggio, manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture. Sono infatti oltre 300 i ponti e i viadotti presenti sulla rete viaria di competenza regionale. Un patrimonio infrastrutturale significativo, indispensabile per garantire la mobilità quotidiana in Valle d’Aosta, ma che richiede un’attività costante di controllo, manutenzione e risanamento.

La questione assume anche una dimensione economica. La qualità e l’affidabilità dei collegamenti stradali rappresentano infatti un elemento essenziale per le comunità locali e per le attività che operano nelle località di montagna. Una viabilità efficiente favorisce la mobilità dei residenti, facilita l’accesso ai servizi e sostiene la presenza turistica, mentre il progressivo deterioramento delle infrastrutture rischia di trasformarsi in un costo crescente per il territorio.

Il cantiere di La Magdeleine diventa così anche un tassello di una politica più generale di prevenzione: intervenire sulle infrastrutture prima che una situazione di criticità possa tradursi in un problema per la sicurezza o in una limitazione della mobilità. In una regione alpina nella quale ponti, viadotti e strade devono confrontarsi quotidianamente con condizioni ambientali e morfologiche particolari, la manutenzione non rappresenta dunque soltanto una voce di spesa, ma un investimento sulla continuità territoriale.

La variante provvisoria permetterà nel frattempo di mantenere l’accesso al capoluogo e ai principali percorsi di interesse turistico, accompagnando la comunità durante una fase necessariamente temporanea ma funzionale a un obiettivo di lungo periodo: conservare in efficienza e sicurezza la rete dei collegamenti regionali.

Il risanamento del ponte “La Magdeleine” richiama infine una questione più ampia, che riguarda l’intero sistema infrastrutturale valdostano: in un territorio fragile e fortemente condizionato dalla montagna, la sicurezza delle opere pubbliche coincide in larga misura con la possibilità stessa di mantenere vivi i collegamenti tra i comuni, sostenere le economie locali e garantire ai residenti condizioni di mobilità adeguate. La sfida, per la Regione, è quindi quella di trasformare il monitoraggio dei oltre 300 ponti e viadotti in una programmazione continua, capace di anticipare le criticità e di accompagnare lo sviluppo dei territori. Su questo fronte, la posizione del presidente potrà offrire una chiave di lettura politica più ampia, collegando il singolo intervento di La Magdeleine alla strategia regionale per la sicurezza delle infrastrutture e per la tutela della montagna.