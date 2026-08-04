Pleurer sur le lait renversé

Otto anni dopo il disastro del 3 agosto 2018, nello stesso punto di Cervinia si ripete uno scenario che dovrebbe interrogare istituzioni e politica: fango, detriti, danni alle attività economiche e una comunità costretta ancora una volta a fare i conti con l'emergenza. Mentre gli imprenditori turistici e commerciali chiedono risposte concrete, resta aperta la ferita di chi non ha mai ricevuto adeguati risarcimenti per quanto accaduto in passato.

Ci sono immagini che ritornano e, proprio per questo, fanno ancora più male. A Cervinia, nel luogo esatto dove già l'3 agosto 2018 un fenomeno analogo aveva provocato danni e paura, la storia si ripete. Cambiano le date, cambiano le dichiarazioni, cambiano i volti davanti alle telecamere, ma il copione sembra identico: prima l'evento, poi lo stupore, quindi la corsa affannosa a contare i danni e a promettere interventi. Ancora una volta si arriva dopo, quando il problema è già diventato emergenza.

Il titolo viene spontaneo: piangere sul latte versato. Perché in questi anni si è avuto tutto il tempo per interrogarsi, programmare, prevenire e mettere in sicurezza. Invece, troppo spesso, la macchina pubblica sembra muoversi soltanto quando il danno è ormai evidente. La prevenzione rimane una parola utilizzata nei convegni e nei comunicati ufficiali, ma fatica a trasformarsi in una concreta politica di territorio.

La vicenda di Cervinia non riguarda soltanto un fenomeno naturale, per quanto imprevedibile possa essere la forza degli eventi. Riguarda il rapporto tra istituzioni e cittadini, tra annunci e risultati, tra responsabilità e tempi di intervento. Gli imprenditori turistici e commerciali che oggi si trovano nuovamente davanti a locali danneggiati, attività rallentate e incertezze economiche sono gli stessi che già nel 2018 avevano subito pesanti conseguenze senza vedere arrivare, in molti casi, quei ristori attesi e promessi.

Il problema non è soltanto il fango che invade strade e strutture. Il problema è il senso di abbandono che nasce quando chi lavora, investe e contribuisce all'economia di una località turistica si trova lasciato solo dopo aver subito un danno che non dipende dalla propria responsabilità. Un'impresa non può vivere di solidarietà momentanea, né può basare la propria sopravvivenza sulle passerelle istituzionali del giorno dopo.

Cervinia rappresenta una delle principali realtà turistiche della Valle d'Aosta, un territorio che vive di immagine, accoglienza e capacità imprenditoriale. Ogni episodio di questo tipo non colpisce soltanto singoli operatori, ma rischia di danneggiare l'intero sistema economico locale: alberghi, ristoranti, negozi, servizi e tutto l'indotto che ruota attorno alla montagna. Per questo non basta intervenire dopo l'evento: serve una strategia permanente di gestione del rischio, con investimenti, controlli e opere adeguate.

La politica, a tutti i livelli, dovrebbe avere il coraggio di riconoscere una verità scomoda: rincorrere sempre l'emergenza è il modo più costoso e meno efficace di amministrare un territorio. Ogni euro speso dopo un disastro spesso è il risultato di una mancata programmazione precedente. La sicurezza del territorio non può essere considerata una voce secondaria dei bilanci pubblici, ma deve diventare una priorità.

Ora arriveranno sopralluoghi, tavoli tecnici, dichiarazioni di vicinanza e promesse di intervento. Tutto necessario, certamente. Ma la domanda che resta è la stessa di otto anni fa: perché siamo ancora qui a discutere degli stessi problemi nello stesso luogo?

La montagna insegna che ignorare i segnali prima o poi presenta il conto. A Cervinia il conto arriva per la seconda volta, e a pagarlo rischiano di essere ancora una volta soprattutto gli imprenditori e i cittadini. La vera sfida non sarà soltanto ripulire il fango dalle strade, ma togliere definitivamente la polvere dalle responsabilità rimaste ferme per troppo tempo.

Piangere sul latte versato

Huit ans après le désastre du 3 août 2018, au même endroit de Cervinia, un scénario qui devrait interpeller les institutions et la classe politique se répète : boue, débris, dommages aux activités économiques et une communauté contrainte, une nouvelle fois, à faire face à l’urgence. Alors que les entrepreneurs du secteur touristique et commercial demandent des réponses concrètes, la blessure reste ouverte pour ceux qui n’ont jamais obtenu les indemnisations adéquates après les événements du passé.

Il existe des images qui reviennent et qui, pour cette raison même, font encore plus mal. À Cervinia, précisément à l’endroit où, le 3 août 2018, un phénomène similaire avait déjà provoqué des dégâts et de la peur, l’histoire semble se répéter. Les dates changent, les déclarations changent, les visages devant les caméras changent, mais le scénario paraît identique : d’abord l’événement, ensuite la surprise, puis la course précipitée pour évaluer les dégâts et promettre des interventions. Une fois encore, on intervient après coup, lorsque le problème est déjà devenu une urgence.

Le titre vient naturellement : pleurer sur le lait renversé. Car durant toutes ces années, le temps n’a pas manqué pour réfléchir, planifier, prévenir et sécuriser le territoire. Pourtant, trop souvent, la machine publique semble ne se mettre en mouvement que lorsque les dégâts sont déjà visibles. La prévention reste un mot fréquemment utilisé dans les colloques et les communiqués officiels, mais elle peine à devenir une véritable politique concrète de gestion du territoire.

L’affaire de Cervinia ne concerne pas uniquement un phénomène naturel, aussi imprévisible que puisse être la force des événements. Elle touche au rapport entre les institutions et les citoyens, entre les annonces et les résultats, entre les responsabilités et les délais d’intervention. Les entrepreneurs touristiques et commerciaux qui se retrouvent aujourd’hui face à des locaux endommagés, à des activités perturbées et à des incertitudes économiques sont les mêmes qui, déjà en 2018, avaient subi de lourdes conséquences sans voir arriver, dans de nombreux cas, les aides et indemnisations attendues et promises.

Le problème ne réside pas seulement dans la boue qui envahit les routes et les structures. Le véritable problème est le sentiment d’abandon qui naît lorsque ceux qui travaillent, investissent et contribuent à l’économie d’une station touristique se retrouvent seuls après avoir subi un dommage dont ils ne sont pas responsables. Une entreprise ne peut pas vivre de la solidarité du moment, ni fonder sa survie sur les visites officielles et les déclarations institutionnelles du lendemain.

Cervinia représente l’une des principales réalités touristiques de la Vallée d’Aoste, un territoire qui repose sur son image, son accueil et sa capacité entrepreneuriale. Chaque épisode de ce type ne touche pas seulement des acteurs individuels, mais risque d’affaiblir l’ensemble du système économique local : hôtels, restaurants, commerces, services et tout l’écosystème lié à la montagne. C’est pourquoi il ne suffit pas d’intervenir après l’événement : il faut une stratégie permanente de gestion des risques, fondée sur des investissements, des contrôles et des ouvrages adaptés.

La politique, à tous les niveaux, devrait avoir le courage de reconnaître une vérité inconfortable : courir sans cesse après l’urgence est la manière la plus coûteuse et la moins efficace de gérer un territoire. Chaque euro dépensé après une catastrophe est souvent la conséquence d’un manque de programmation et de prévention en amont. La sécurité du territoire ne peut pas être considérée comme une ligne secondaire dans les budgets publics, mais doit devenir une priorité absolue.

Dans les prochains jours viendront les inspections, les réunions techniques, les déclarations de solidarité et les promesses d’intervention. Tout cela est nécessaire, évidemment. Mais la question qui demeure est exactement la même qu’il y a huit ans : pourquoi sommes-nous encore ici à discuter des mêmes problèmes, au même endroit ?

La montagne enseigne qu’ignorer les signaux finit toujours par avoir un prix. À Cervinia, la facture arrive pour la deuxième fois, et ce sont encore une fois les entrepreneurs et les citoyens qui risquent principalement de la payer. Le véritable défi ne sera pas seulement d’enlever la boue des rues, mais de retirer définitivement la poussière accumulée sur des responsabilités qui sont restées trop longtemps sans réponse.