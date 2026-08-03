Racines et histoires

C'è una parola che il nostro tempo sembra avere dimenticato: appartenenza.

Viviamo nell'epoca della mobilità, della velocità, delle identità liquide. Si cambia città, lavoro, lingua, persino continente con una naturalezza che sarebbe stata impensabile per le generazioni che ci hanno preceduto. Eppure esistono luoghi che continuano ad abitare dentro di noi. Luoghi che non sono semplicemente un punto sulla carta geografica, ma una parte della nostra anima. La Valle d'Aosta è uno di questi.

La 50ª Rencontre valdôtaine celebrata a Valtournenche non è stata soltanto una festa. È stata la dimostrazione che un popolo continua a riconoscersi anche quando è disperso nel mondo. Perché si può partire, si può costruire la propria vita a migliaia di chilometri di distanza, si possono imparare nuove lingue e nuove culture, ma ci sono radici che non chiedono il permesso per continuare a crescere dentro di noi.

Le radici non trattengono. Sostengono.

È questa la grande lezione che la Valle d'Aosta continua a offrire. I nostri emigrati non sono mai stati figli di una terra che li ha dimenticati. Sono stati ambasciatori inconsapevoli di una civiltà alpina costruita sul lavoro, sulla solidarietà, sul rispetto della parola data e sulla capacità di affrontare la montagna senza mai piegarle la testa. Hanno portato con sé il francese, il francoprovenzale, il patois, le tradizioni, le storie raccontate davanti al fuoco, la dignità di un popolo piccolo nelle dimensioni ma grande nella propria coscienza.

Ed è forse questo il significato più profondo della Rencontre: ricordarci che essere valdostani non è una questione amministrativa, né un semplice dato anagrafico. È un modo di guardare il mondo. È sapere che la comunità viene prima dell'individualismo, che la memoria non è nostalgia ma responsabilità, che la montagna insegna il valore della fatica, della pazienza e dell'aiuto reciproco.

Oggi l'emigrazione non è più quella raccontata dai nostri nonni. Non si parte con una valigia di cartone per sfuggire alla miseria. Si parte per studiare, fare ricerca, lavorare nei grandi centri dell'innovazione, confrontarsi con il mondo. È un'emigrazione diversa, spesso scelta e non subita. Ma la domanda resta la stessa di cinquant'anni fa: che cosa ci farà tornare?

Non basta la nostalgia.

Non basta la bellezza delle nostre montagne, che pure continua a togliere il fiato.

Non basta nemmeno l'affetto per la famiglia.

Serve una Valle d'Aosta capace di offrire opportunità, di valorizzare il merito, di creare lavoro qualificato, di credere davvero nei giovani. Una terra che non chieda ai suoi figli di scegliere tra il futuro e le proprie radici.

Perché il rischio più grande non è che i giovani partano. È che smettano di pensare al ritorno.

La politica, in questo, ha una responsabilità enorme. Difendere l'autonomia significa certamente amministrare bene le risorse e le competenze che lo Statuto speciale assegna alla nostra Regione. Ma significa soprattutto dare un senso a quell'autonomia. Farne uno strumento per costruire una comunità viva, attrattiva, capace di trattenere talenti e di richiamare quelli che hanno fatto esperienza nel mondo.

La storia della Valle d'Aosta insegna che la sua forza non è mai stata nei numeri. È sempre stata nella qualità del suo capitale umano, nella capacità di trasformare una piccola regione di montagna in una terra con una forte personalità culturale, linguistica e istituzionale. L'autonomia non è soltanto un ordinamento giuridico: è la possibilità di custodire un'identità e, allo stesso tempo, di proiettarla nel futuro.

Per questo la Rencontre continua ad avere un valore straordinario. Non celebra il passato. Costruisce il domani. Mette insieme chi è rimasto e chi è partito, gli anziani che custodiscono la memoria e i giovani che portano nuove competenze. In quel dialogo tra generazioni c'è forse il patrimonio più prezioso della nostra comunità.

Ogni volto che torna in Valle racconta una storia. Ogni abbraccio rinnova un legame che il tempo non è riuscito a spezzare. Ogni bambino che ascolta il racconto dei nonni scopre che appartenere a una terra significa diventarne, a propria volta, custode.

E allora il messaggio che arriva da Valtournenche va ben oltre una ricorrenza.

Dice che una comunità continua a vivere finché conserva la memoria delle proprie origini e il coraggio di immaginare il proprio futuro.

Perché le radici, da sole, non bastano. Hanno bisogno di storie da raccontare e di persone disposte a scriverne di nuove.

La Valle d'Aosta, dopo cinquant'anni di Rencontre valdôtaine, continua a farlo. E forse è proprio questa la sua ricchezza più autentica: non essere soltanto una terra da cui si parte o in cui si torna, ma un luogo che, ovunque ci porti la vita, continua a ricordarci chi siamo.

Radici e storie

Il est un mot que notre époque semble avoir oublié : l'appartenance.

Nous vivons à l'ère de la mobilité, de la vitesse, des identités mouvantes. Changer de ville, de métier, de langue, voire de continent, est devenu presque naturel, là où cela paraissait inconcevable pour les générations qui nous ont précédés. Pourtant, il existe des lieux qui continuent d'habiter chacun de nous. Des lieux qui ne sont pas seulement un point sur une carte, mais une part de notre âme. La Vallée d'Aoste est de ceux-là.

La 50e Rencontre valdôtaine, célébrée à Valtournenche, n'a pas été une simple fête. Elle a démontré qu'un peuple continue de se reconnaître même lorsqu'il est dispersé aux quatre coins du monde. Car on peut partir, construire sa vie à des milliers de kilomètres, apprendre d'autres langues, découvrir d'autres cultures ; il est des racines qui n'ont jamais besoin de demander la permission pour continuer à grandir en nous.

Les racines ne retiennent pas. Elles soutiennent.

Voilà peut-être la plus belle leçon que la Vallée d'Aoste continue d'offrir. Nos émigrés n'ont jamais été les enfants d'une terre qui les aurait oubliés. Ils sont devenus les ambassadeurs, souvent sans en avoir conscience, d'une civilisation alpine façonnée par le travail, la solidarité, le respect de la parole donnée et cette capacité propre aux montagnards de regarder les sommets sans jamais baisser les yeux. Ils ont emporté avec eux le français, le francoprovençal, le patois, les traditions, les histoires racontées au coin du feu, ainsi que la dignité d'un peuple modeste par sa taille mais immense par la force de sa conscience collective.

C'est peut-être là le sens le plus profond de la Rencontre : nous rappeler qu'être Valdôtain ne relève ni d'un statut administratif ni d'une simple donnée d'état civil. C'est une manière d'habiter le monde. C'est savoir que la communauté vaut davantage que l'individualisme, que la mémoire n'est pas une nostalgie mais une responsabilité, que la montagne enseigne la patience, l'effort, la solidarité et le goût du bien commun.

Aujourd'hui, l'émigration n'est plus celle qu'ont connue nos grands-parents. On ne quitte plus la Vallée avec une valise de carton pour fuir la pauvreté. On part pour étudier, pour faire de la recherche, pour travailler dans les pôles de l'innovation, pour mesurer son talent au reste du monde. Les raisons ont changé. Mais une question demeure inchangée depuis cinquante ans : qu'est-ce qui nous fera revenir ?

La nostalgie ne suffit pas.

La beauté de nos montagnes, si bouleversante soit-elle, ne suffit pas davantage.

Même l'amour de la famille ne suffit pas toujours.

Il faut une Vallée d'Aoste capable d'offrir des perspectives, de reconnaître le mérite, de créer des emplois qualifiés, de croire véritablement dans sa jeunesse. Une terre qui ne demande pas à ses enfants de choisir entre leur avenir et leurs racines.

Car le plus grand danger n'est pas que les jeunes partent.

Le plus grand danger est qu'ils cessent d'imaginer leur retour.

La politique porte ici une responsabilité majeure. Défendre l'autonomie ne consiste pas seulement à administrer avec efficacité les compétences et les ressources que le Statut spécial confère à la Région. Cela signifie surtout donner un sens à cette autonomie. En faire un instrument capable de construire une communauté vivante, attractive, ouverte sur le monde, mais fidèle à elle-même ; une communauté capable de retenir ses talents et de faire revenir ceux qui ont acquis ailleurs des expériences précieuses.

L'histoire de la Vallée d'Aoste nous enseigne que sa véritable force n'a jamais résidé dans le nombre de ses habitants. Elle s'est toujours trouvée dans la qualité de son capital humain, dans sa capacité à faire d'un petit territoire alpin une terre dotée d'une personnalité culturelle, linguistique et institutionnelle exceptionnelle. L'autonomie n'est pas seulement une architecture juridique : elle est la possibilité de préserver une identité tout en lui donnant les moyens de regarder l'avenir.

C'est pourquoi la Rencontre conserve une valeur irremplaçable. Elle ne célèbre pas le passé : elle prépare demain. Elle rassemble ceux qui sont restés et ceux qui sont partis, les anciens qui transmettent la mémoire et les jeunes qui apportent des compétences nouvelles. Dans ce dialogue entre les générations se trouve sans doute la plus grande richesse de notre communauté.

Chaque visage qui revient en Vallée raconte une histoire. Chaque étreinte renouvelle un lien que le temps n'a jamais réussi à rompre. Chaque enfant qui écoute les récits de ses grands-parents découvre qu'appartenir à une terre signifie en devenir, à son tour, le gardien.

Ainsi, le message qui s'élève aujourd'hui de Valtournenche dépasse largement le cadre d'une commémoration.

Il nous dit qu'une communauté demeure vivante tant qu'elle conserve la mémoire de ses origines et le courage d'imaginer son avenir.

Car les racines, à elles seules, ne suffisent pas. Elles ont besoin d'histoires à raconter et de femmes et d'hommes prêts à en écrire de nouvelles.

Après cinquante années de Rencontre valdôtaine, la Vallée d'Aoste continue de le faire. C'est peut-être là sa plus grande richesse : n'être pas seulement une terre que l'on quitte ou vers laquelle on revient, mais un lieu qui, où que la vie nous conduise, continue inlassablement à nous rappeler qui nous sommes.