Erreurs et opportunités

La vera sfida della giustizia minorile è non perdere nessun ragazzo

Ci sono errori che segnano una vita e ci sono errori che possono diventare il punto di partenza per cambiarla. La differenza non la fa soltanto ciò che un adolescente ha commesso, ma ciò che gli adulti decidono di fare dopo quell'errore.

Il report sulla Messa alla Prova minorile realizzato da Fondazione Carolina e Pepita ci consegna una riflessione che va oltre i numeri. Quelle 37 storie raccontate nel documento non rappresentano soltanto altrettanti procedimenti giudiziari, ma altrettante possibilità affidate alla capacità di una comunità di accompagnare un giovane verso una nuova consapevolezza.

La domanda fondamentale è semplice e scomoda: vogliamo una società capace soltanto di punire o una società capace anche di recuperare?

La risposta non può essere ideologica. Chi commette un reato, anche se minorenne, deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni. La vittima deve essere tutelata e la legalità deve essere sempre il punto di riferimento. Ma una giustizia che riguarda un adolescente non può ignorare un elemento decisivo: un ragazzo non è ancora una persona definita per sempre dalle sue scelte sbagliate.

La Messa alla Prova nasce proprio da questa consapevolezza. Non cancella l'errore, non lo giustifica, ma prova a trasformarlo in un percorso educativo fatto di responsabilità, riparazione e crescita. È una concezione della giustizia che guarda al futuro invece di limitarsi a fotografare il passato.

Di fronte al disagio giovanile, troppo spesso la politica arriva dopo. Interviene quando il problema è già esploso: quando c'è un reato, quando una famiglia è in difficoltà, quando una scuola segnala una situazione critica.

Ma prevenire costa meno, economicamente e socialmente, che intervenire sull'emergenza.

La politica ha il compito di costruire una vera rete educativa: sostenere i servizi sociali, rafforzare il rapporto tra scuola e famiglia, valorizzare il lavoro degli educatori, garantire continuità ai progetti di recupero. La Messa alla Prova non può dipendere soltanto dalla buona volontà di alcune realtà virtuose; deve essere considerata una scelta strutturale di politica pubblica.

Una società che investe nei propri adolescenti non sta facendo assistenzialismo: sta difendendo il proprio futuro.

Ogni ragazzo cresce dentro una storia. Prima ancora delle istituzioni vengono la famiglia, le relazioni, gli esempi quotidiani.

Questo non significa attribuire ai genitori tutte le colpe quando un figlio sbaglia. Sarebbe una semplificazione ingiusta. Significa però riconoscere che nessun percorso di cambiamento può prescindere dal coinvolgimento degli adulti di riferimento.

Essere genitori oggi è una sfida complessa. I ragazzi vivono in un mondo dove le pressioni sociali, il confronto continuo e la ricerca di appartenenza possono condizionare scelte e comportamenti. Per questo servono famiglie accompagnate, non lasciate sole; famiglie capaci di chiedere aiuto senza sentirsi giudicate.

Il passaggio forse più importante del report riguarda il ruolo della comunità. Recuperare un ragazzo non è compito esclusivo dei magistrati, degli educatori o degli assistenti sociali. È una responsabilità collettiva.

Una comunità che mette un'etichetta definitiva su un adolescente rischia di costruire essa stessa il futuro che teme. Un giovane definito soltanto attraverso il suo errore potrebbe convincersi di non avere più alternative.

Al contrario, offrire una seconda possibilità significa chiedere impegno, fatica e responsabilità, ma anche riconoscere che il cambiamento è possibile.

Come ricorda il messaggio conclusivo del report, credere nella possibilità di cambiamento di un ragazzo che ha sbagliato non è ingenuità, ma un gesto di civiltà.

La vera sfida non è scegliere tra severità e comprensione. Una società adulta deve saper fare entrambe le cose: essere ferma nel difendere le regole e allo stesso tempo intelligente nel costruire percorsi di recupero.

Gli adolescenti che sbagliano non chiedono di essere assolti dalla responsabilità. Chiedono, spesso senza avere gli strumenti per dirlo, che qualcuno creda ancora nella loro possibilità di diventare altro.

La Messa alla Prova ci ricorda proprio questo: dietro ogni errore c'è una persona, e dietro ogni persona c'è ancora una possibilità.

Perdere un ragazzo significa perdere una parte del nostro futuro. Recuperarlo significa investire nella qualità della società che vogliamo costruire.

Errori e opportunità

Le véritable défi de la justice des mineurs est de ne perdre aucun jeune

Il existe des erreurs qui marquent une vie et d’autres qui peuvent devenir le point de départ d’un changement. La différence ne dépend pas seulement de ce qu’un adolescent a commis, mais aussi de ce que les adultes décident de faire après cette erreur.

Le rapport sur la Mise à l’épreuve des mineurs réalisé par la Fondazione Carolina et Pepita nous invite à une réflexion qui va bien au-delà des chiffres. Les 37 histoires racontées dans ce document ne représentent pas seulement autant de procédures judiciaires, mais autant de possibilités confiées à la capacité d’une communauté d’accompagner un jeune vers une nouvelle prise de conscience.

La question fondamentale est simple et dérangeante : voulons-nous une société capable uniquement de punir ou une société capable aussi de reconstruire et de réinsérer ?

La réponse ne peut pas être idéologique. Celui qui commet une infraction, même lorsqu’il est mineur, doit assumer la responsabilité de ses actes. La victime doit être protégée et le respect de la loi doit toujours rester une référence essentielle. Mais une justice qui concerne un adolescent ne peut ignorer un élément déterminant : un jeune n’est pas une personne définitivement définie par ses erreurs.

La Mise à l’épreuve naît précisément de cette prise de conscience. Elle n’efface pas la faute, elle ne la justifie pas, mais elle tente de la transformer en un parcours éducatif fondé sur la responsabilité, la réparation et la croissance personnelle. C’est une conception de la justice qui regarde vers l’avenir plutôt que de se limiter à photographier le passé.

Face au malaise des jeunes, la politique intervient trop souvent après coup. Elle agit lorsque le problème a déjà éclaté : lorsqu’une infraction a été commise, lorsqu’une famille est en difficulté, lorsqu’une école signale une situation critique.

Pourtant, prévenir coûte moins cher, sur le plan économique comme sur le plan social, qu’intervenir dans l’urgence.

La politique a pour mission de construire un véritable réseau éducatif : soutenir les services sociaux, renforcer le lien entre l’école et la famille, valoriser le travail des éducateurs, assurer la continuité des projets de réinsertion. La Mise à l’épreuve ne peut pas dépendre uniquement de la bonne volonté de quelques acteurs exemplaires ; elle doit être considérée comme un véritable choix de politique publique.

Une société qui investit dans ses adolescents ne fait pas de l’assistance : elle protège son avenir.

Chaque jeune grandit dans une histoire. Avant même les institutions viennent la famille, les relations, les modèles auxquels il est confronté au quotidien.

Cela ne signifie pas attribuer aux parents toute la responsabilité lorsqu’un enfant commet une erreur. Ce serait une simplification injuste. Cela signifie toutefois reconnaître qu’aucun parcours de changement ne peut faire abstraction de l’implication des adultes de référence.

Être parent aujourd’hui est un défi complexe. Les jeunes évoluent dans un monde où les pressions sociales, la comparaison permanente et la recherche d’appartenance peuvent influencer leurs choix et leurs comportements. C’est pourquoi les familles ont besoin d’être accompagnées, et non laissées seules ; elles doivent pouvoir demander de l’aide sans se sentir jugées.

Le passage peut-être le plus important du rapport concerne le rôle de la communauté. Accompagner un jeune vers la reconstruction n’est pas uniquement la mission des magistrats, des éducateurs ou des travailleurs sociaux. C’est une responsabilité collective.

Une communauté qui colle une étiquette définitive à un adolescent risque de contribuer elle-même à construire le futur qu’elle redoute. Un jeune défini uniquement par son erreur pourrait finir par croire qu’il n’a plus aucune alternative.

À l’inverse, offrir une seconde chance signifie demander de l’engagement, des efforts et de la responsabilité, tout en reconnaissant que le changement est possible.

Comme le rappelle le message final du rapport, croire en la capacité de changement d’un jeune qui a commis une erreur n’est pas un acte de naïveté, mais un geste de civilisation.

Le véritable défi n’est pas de choisir entre fermeté et compréhension. Une société mature doit savoir conjuguer les deux : être ferme dans la défense des règles et, en même temps, capable de construire des parcours intelligents de récupération et de réinsertion.

Les adolescents qui commettent des erreurs ne demandent pas à être dispensés de leurs responsabilités. Ils demandent, souvent sans avoir les mots pour l’exprimer, que quelqu’un continue à croire en leur capacité à devenir autre chose.

La Mise à l’épreuve nous rappelle justement cela : derrière chaque erreur, il y a une personne, et derrière chaque personne, il existe encore une possibilité.

Perdre un jeune, c’est perdre une partie de notre avenir. Le récupérer, c’est investir dans la qualité de la société que nous voulons construire.