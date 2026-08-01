Sport et Gouvernement

C’è un filo rosso che attraversa molte delle scelte di bilancio degli ultimi anni: quando arriva il momento di tagliare, spesso a pagare sono proprio le misure che incidono sulla vita quotidiana delle famiglie. La retorica della centralità della famiglia rischia così di scontrarsi con una realtà fatta di risorse ridotte, strumenti indeboliti e interventi che perdono progressivamente efficacia.

L’ultimo caso riguarda il Fondo Dote per la famiglia, una misura nata con l’obiettivo di sostenere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle attività sportive e di promuovere il benessere attraverso lo sport. Un obiettivo che appare difficilmente contestabile: aiutare le famiglie, soprattutto quelle con maggiori difficoltà economiche, significa anche garantire ai più giovani opportunità di crescita, socializzazione e prevenzione del disagio.

Eppure il percorso parlamentare del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 2026 e ora all’esame del Senato con termine ultimo di conversione fissato al 25 agosto 2026, ha evidenziato una scelta che lascia molte perplessità: il drastico ridimensionamento delle risorse disponibili.

Il fondo, infatti, passa dai 30 milioni di euro previsti per il 2025 a soli 2 milioni di euro per il 2027. Una riduzione che non può essere considerata un semplice aggiustamento tecnico, ma che rappresenta un ridimensionamento sostanziale della capacità di intervento pubblico.

In un momento storico nel quale molte famiglie affrontano l’aumento del costo della vita, delle spese scolastiche, delle attività extrascolastiche e dei servizi essenziali, ridurre proprio gli strumenti destinati ai giovani significa mandare un messaggio contraddittorio. Da una parte si afferma la volontà di sostenere la natalità e accompagnare i nuclei familiari; dall’altra si restringono progressivamente le risorse destinate a rendere concreta questa attenzione.

Le osservazioni espresse dal presidente Tiziano Pesce evidenziano criticità che non riguardano soltanto l’entità economica del fondo, ma anche il modo in cui la misura rischia di essere applicata. Tra i punti contestati vi sono l’assenza di criteri chiari per garantire equità territoriale e priorità ai nuclei più vulnerabili, la mancanza di tempi certi per i provvedimenti attuativi e il mancato coinvolgimento strutturato degli Enti di Promozione Sportiva nella definizione delle modalità operative.

Ed è proprio quest’ultimo aspetto a lasciare maggiormente perplessi. Gli enti che ogni giorno operano sul territorio, nelle periferie, nei piccoli comuni e nelle realtà dove lo sport rappresenta un presidio sociale fondamentale, avrebbero potuto offrire competenze e conoscenza diretta dei bisogni delle famiglie. La proposta di un loro coinvolgimento attivo è stata però respinta già in commissione.

Il rischio è che una misura nata per favorire l’accesso allo sport finisca per raggiungere solo una parte limitata dei destinatari, lasciando indietro proprio coloro che avrebbe dovuto sostenere maggiormente.

Lo sport non è un lusso. Non è un’attività marginale da finanziare soltanto quando avanzano risorse. Per migliaia di ragazzi rappresenta un luogo educativo, un ambiente di crescita, un’alternativa all’isolamento e un punto di riferimento per le famiglie. Tagliare su questo fronte significa anche tagliare su una politica sociale preventiva.

Ancora una volta, dunque, la domanda è inevitabile: quali sono le vere priorità nelle scelte pubbliche? Perché mentre si moltiplicano gli annunci sull’importanza delle famiglie e dei giovani, nei fatti vengono ridotti strumenti concreti che potrebbero incidere sulla loro quotidianità.

Un fondo che passa da 30 milioni a 2 milioni di euro non è soltanto una cifra scritta in una tabella finanziaria. È la differenza tra una politica capace di accompagnare le famiglie e una politica che rischia di limitarsi alle dichiarazioni di principio.

Il Senato ha ora la possibilità di intervenire e correggere una scelta che appare miope. Perché sostenere le famiglie non significa soltanto celebrarne il valore nei discorsi pubblici: significa mettere risorse, costruire strumenti efficaci e garantire che nessun bambino o ragazzo venga escluso dalle opportunità di crescita per il semplice fatto di appartenere a una famiglia con meno possibilità economiche.

Le famiglie non chiedono privilegi. Chiedono attenzione, continuità e politiche all’altezza delle difficoltà che affrontano ogni giorno. Ridurre proprio questi strumenti significa scegliere la strada più facile: tagliare oggi, lasciando però alla società il conto da pagare domani.

Sport e Governo

Il y a parfois un fossé entre les discours et les actes. Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs affirment que la famille est au cœur de leurs priorités. Pourtant, lorsqu'il s'agit de réduire les dépenses publiques, ce sont bien souvent les mesures destinées à soutenir les familles qui sont les premières à être sacrifiées. Les déclarations d'intention ne suffisent pas : les familles ont besoin de politiques concrètes et de moyens adaptés.

La réduction du Fonds « Dote per la famiglia » en est une illustration préoccupante. Conçu pour permettre aux enfants et aux adolescents d'accéder plus facilement aux activités sportives, ce dispositif constituait un soutien précieux, notamment pour les ménages les plus fragiles. Favoriser la pratique sportive, ce n'est pas financer un loisir accessoire ; c'est investir dans l'éducation, la santé, l'inclusion sociale et le bien-être des jeunes.

Or, le décret-loi n° 108 du 26 juin 2026, adopté par la Chambre des députés le 23 juillet 2026 et actuellement soumis au Sénat, réduit drastiquement les ressources du fonds. La dotation passe de 30 millions d'euros prévus pour 2025 à seulement 2 millions d'euros en 2027. Une baisse de cette ampleur ne peut être qualifiée d'ajustement budgétaire. Il s'agit d'un véritable changement de cap politique.

Cette décision intervient alors que les familles doivent déjà faire face à la hausse du coût de la vie, des dépenses scolaires, des activités éducatives et sportives ainsi que des services essentiels. Dans un tel contexte, diminuer les aides destinées aux enfants et aux jeunes envoie un signal difficilement compréhensible. On affirme vouloir soutenir la natalité et renforcer les politiques familiales, tout en réduisant les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Les critiques formulées par le président Tiziano Pesce méritent d'être entendues. Elles ne concernent pas uniquement le montant des crédits, mais également l'absence de critères garantissant une répartition équitable des ressources sur le territoire, le manque de délais précis pour l'application de la réforme et le refus d'associer les organismes de promotion sportive, pourtant acteurs essentiels de la vie associative et éducative.

Ce choix surprend d'autant plus que ces organismes connaissent les réalités locales, les besoins des familles et les difficultés rencontrées par les clubs sportifs. Les écarter de la mise en œuvre d'une mesure qui les concerne directement revient à se priver d'une expertise précieuse.

Le risque est évident : un dispositif pensé pour favoriser l'accès au sport pourrait finalement ne bénéficier qu'à un nombre limité de familles, laissant de côté celles qui auraient le plus besoin d'un soutien public.

Le sport ne peut être considéré comme une dépense secondaire. Pour des milliers d'enfants et d'adolescents, il représente un espace d'éducation, de partage, de respect des règles, de prévention des exclusions et parfois même une véritable école de vie. Investir dans le sport, c'est aussi investir dans la cohésion sociale et dans l'avenir des nouvelles générations.

La question est donc simple : quelles sont aujourd'hui les véritables priorités de l'action publique ? Si la famille constitue réellement une priorité nationale, les choix budgétaires devraient en apporter la preuve. Les chiffres racontent pourtant une autre histoire.

Réduire un fonds de 30 millions à 2 millions d'euros, ce n'est pas seulement modifier une ligne budgétaire. C'est affaiblir un instrument destiné à rendre le sport accessible au plus grand nombre et à soutenir les familles dans leur quotidien.

Le Sénat dispose encore de la possibilité de revoir cette orientation. Car soutenir les familles ne consiste pas uniquement à les évoquer dans les discours officiels. Cela suppose des engagements financiers cohérents, des politiques stables et une vision de long terme.

Au-delà de cette réforme, une question de société demeure : voulons-nous considérer le sport comme un investissement éducatif, social et sanitaire, ou comme une dépense dont on peut se passer lorsque les finances publiques se tendent ? De la réponse à cette question dépendra, en grande partie, la crédibilité des politiques familiales des prochaines années.