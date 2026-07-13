Il Papa: i venti di guerra non spengano la speranza, Leone XIV rilancia il dialogo tra i popoli

Nella quiete estiva di Castel Gandolfo, il messaggio pronunciato da Leone XIV dopo l'Angelus di domenica 12 luglio 2026 ha assunto il tono di un forte richiamo alla responsabilità della comunità internazionale. Davanti ai fedeli riuniti in piazza della Libertà, il Pontefice ha rivolto il proprio sguardo verso i principali scenari di crisi mondiale, chiedendo con forza che il dialogo torni a prevalere sulle armi e che la speranza non venga soffocata dall'escalation dei conflitti.

Il Papa ha espresso particolare preoccupazione per il nuovo aggravarsi della situazione in Medio Oriente, dove il riaccendersi delle tensioni internazionali alimenta il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto, e per la guerra tra Russia e Ucraina, tornata a colpire duramente le popolazioni civili attraverso intensi bombardamenti sulle principali città ucraine.

Nel suo intervento, Leone XIV ha descritto con parole cariche di significato il clima internazionale: «Tornano, purtroppo, a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte, e colpendo ancora una volta tanti innocenti». Un richiamo che va oltre la semplice denuncia e diventa un invito rivolto ai governi e ai responsabili delle relazioni internazionali affinché non prevalga la logica dello scontro.

Il Pontefice ha quindi rilanciato quello che da sempre rappresenta uno dei pilastri della diplomazia della Santa Sede, affermando che «Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona».

Si tratta di un messaggio che assume anche una chiara valenza politica. In una fase caratterizzata dall'inasprimento delle tensioni internazionali, la Santa Sede continua infatti a proporsi come voce favorevole alla mediazione e alla costruzione di percorsi negoziali. Il richiamo del Papa si inserisce nel dibattito globale sul ruolo della diplomazia multilaterale, oggi spesso messa in secondo piano rispetto alle logiche militari e agli equilibri geopolitici.

L'Angelus è stato anche l'occasione per ricordare la Domenica del Mare, celebrata tradizionalmente nella seconda domenica di luglio. Leone XIV ha rivolto il proprio pensiero ai marittimi, ai pescatori e ai lavoratori portuali di tutto il mondo, categorie spesso poco visibili ma fondamentali per il funzionamento dell'economia globale.

Contestualizzando il suo messaggio, il Pontefice ha osservato come proprio le guerre rendano ancora più difficile il loro lavoro lungo le rotte marittime, attraversate da tensioni e insicurezze. «Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo che, segnati dalla lontananza dei propri cari e talvolta dalla paura per i conflitti che attraversano le vie del mare, sostengono con un lavoro paziente e silenzioso il commercio e la vita di molti popoli», ha affermato.

Il riferimento assume anche un'importante dimensione economica. Circa il 90% degli scambi commerciali mondiali viaggia infatti via mare e ogni crisi che interessa le principali rotte marittime produce conseguenze dirette sui mercati, sui costi dei trasporti, sulle catene di approvvigionamento e, in ultima analisi, sulla vita quotidiana dei cittadini.

Prima di concludere, il Santo Padre ha rivolto un pensiero ai numerosi fedeli polacchi impegnati nel tradizionale pellegrinaggio al santuario di Jasna Góra, luogo simbolo della spiritualità nazionale della Polonia, unendosi spiritualmente alla loro preghiera davanti all'icona della Madonna Nera di Częstochowa. Il Papa ha auspicato che possano essere «testimoni gioiosi del Vangelo» nella vita quotidiana.

L'Angelus di Castel Gandolfo conferma così una delle direttrici fondamentali del pontificato di Leone XIV: mantenere viva la voce della Chiesa nei grandi dossier internazionali, senza entrare nelle dinamiche dello scontro politico, ma richiamando con forza governi e opinione pubblica alla centralità della persona umana. In un tempo in cui guerre, crisi economiche e tensioni geopolitiche sembrano moltiplicarsi, il Pontefice indica ancora una volta nel dialogo, nella diplomazia e nella solidarietà gli strumenti indispensabili per costruire una pace che non sia soltanto l'assenza delle armi, ma una condizione stabile di giustizia, sicurezza e rispetto della dignità di ogni popolo.