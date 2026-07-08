Pubblicato il regolamento del Concorso Modon d'Or 2026 per la migliore Fontina DOP d'Alpeggio

Sono ufficialmente aperti i termini per partecipare al Concorso Modon d'Or 2026, l'attesa competizione annuale dedicata alla selezione e alla valorizzazione della migliore Fontina DOP prodotta negli alpeggi del territorio nel corso del mese di luglio 2026. Il testo integrale del Regolamento e la relativa scheda di adesione ufficiale sono già stati pubblicati e risultano consultabili sul portale istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta all'interno della sezione dedicata all'Agricoltura.

L'iniziativa, organizzata in stretta sinergia con la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales, si avvale del fondamentale supporto tecnico garantito dagli esperti del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina. Il concorso rappresenta da anni una vetrina di primo piano per promuovere una delle principali eccellenze agroalimentari della Valle d'Aosta, configurandosi non solo come un premio alla qualità finale del formaggio, ma come un vero e proprio omaggio istituzionale ai sacrifici e al lavoro quotidiano che caratterizzano l'intera filiera lattiero-casearia locale.

La principale novità che contraddistingue l'edizione 2026 è rappresentata dall'introduzione di una nuova categoria di premi. Accanto alle tradizionali cinque forme d'eccellenza che riceveranno il titolo di Modon d'Or, la giuria avrà la possibilità di assegnare fino a cinque ulteriori riconoscimenti speciali. Questi nuovi premi sono stati pensati per valorizzare specifici aspetti umani e sociali che contribuiscono direttamente alla vitalità e alla sostenibilità economica e ambientale dell'alpeggio valdostano, come la giovane età dei conduttori, la presenza e il ruolo delle donne in alta quota, la tutela e il presidio del territorio montano o la lunga tradizione familiare delle aziende.

L'assessore all'Agricoltura e Risorse naturali, Speranza Girod, ha sottolineato come questa innovazione miri ad ampliare il significato profondo del premio, dando visibilità alle persone e alle comunità che custodiscono un patrimonio unico di cultura e identità in contesti montani caratterizzati da sfide complesse. I produttori interessati a candidare le proprie forme e a partecipare alle selezioni avranno tempo per presentare la domanda ufficiale di adesione fino a venerdì 23 ottobre 2026.