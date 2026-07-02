Abusivismo nel settore NCC, CNA Valle d’Aosta: “Importante tutelare chi fa impresa nella legalità”

CNA Valle d’Aosta è da sempre in prima linea nel contrasto all’abusivismo in tutti i settori professionali. L’Associazione lavora quotidianamente per tutelare i propri associati che rispettano le regole, investono nella formazione, pagano tasse e contributi e si assumono tutte le responsabilità e gli obblighi previsti dalla legge.

Dopo l’operazione che ha portato al fermo di due fratelli che esercitavano abusivamente l’attività di noleggio con conducente (NCC), CNA Valle d’Aosta esprime un sentito ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia di Courmayeur per il lavoro svolto.

“L’azione delle forze dell’ordine rappresenta un segnale importante nella lotta contro l’abusivismo professionale – dichiara Andrea Caruso, presidente di CNA Valle d’Aosta – un fenomeno che danneggia gravemente chi opera nella legalità. Ringraziamo i Carabinieri per l’attenzione e la professionalità dimostrate nel controllo del territorio e nella tutela della concorrenza leale.”

“Chi opera abusivamente non solo viola la legge, ma crea una concorrenza sleale nei confronti delle imprese regolari che sostengono costi significativi per garantire qualità, sicurezza e professionalità ai propri clienti. Il nostro lavoro come associazione è, in primo luogo, quello di difendere i nostri associati e tutti gli artigiani e i piccoli imprenditori che operano nel pieno rispetto delle regole. È fondamentale che i controlli proseguano con determinazione, soprattutto in un territorio turistico come il nostro dove la qualità dei servizi è un valore imprescindibile”, conclude Caruso.

CNA Valle d’Aosta ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni e le forze dell’ordine per promuovere la legalità e garantire un mercato equo e trasparente, a tutela sia delle imprese oneste sia dei consumatori.