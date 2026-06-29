Casinò de la Vallée: insediato il nuovo CdA

La Presidenza della Regione comunica che oggi, lunedì 29 giugno, l’Assemblea dei soci della Casinò de la Vallée ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, di cui fanno parte l’avvocato Sara Bordet, l’avvocato Corinne Margueret ed il professore universitario Roberto Franzè.

L’individuazione di un Consiglio di amministrazione riporta la gestione della Casa da gioco ad un assetto collegiale, superando l’esperienza della figura dell’amministratore unico.

"Si apre una nuova fase per la Casinò de la Vallée – _dichiara il Presidente della Regione, Renzo Testolin, al termine dell’Assemblea - la decisione di tornare ad un Consiglio di amministrazione risponde alla volontà di dotare l’azienda di una governance più strutturata e più adeguata alla sua complessità. Crediamo sia una scelta di responsabilità e di prospettiva. La presenza di professionalità diverse consentirà di arricchire il confronto interno, garantire un più efficace presidio gestionale e accompagnare il percorso di rilancio già intrapreso con una visione più ampia.

Se rimangono prioritarie la solidità e la correttezza della gestione, è altrettanto importante riuscire a costruire una proposta che sia competitiva e integrata. Il gioco, l’ospitalità alberghiera e l’attività congressuale compongono un’offerta unica ed originale, che deve essere valorizzata in tutte le sue componenti e in modo sinergico, riuscendo anche ad arricchire e promuovere il territorio e tutto il sistema turistico regionale.

Riteniamo che rafforzando con la nuova organizzazione la capacità di indirizzo strategico, la Casinò de la Vallée sarà in grado di affrontare con efficacia le tante sfide di un mercato complesso e in continua evoluzione e di cogliere al meglio le nuove opportunità di sviluppo che si presenteranno".