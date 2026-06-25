Aosta, continua il Piano Asfalti 2026: 1,6 milioni per ridisegnare la rete stradale cittadina

C’è una parola che in politica locale funziona sempre, quasi come un lasciapassare di concretezza: asfalti. E anche questa volta ad Aosta il tema torna centrale, perché il Comune ha messo sul tavolo il Piano Asfalti 2026, un intervento che viene definito come il più importante degli ultimi anni per la manutenzione della rete viaria cittadina.

Il dato politico ed economico è subito chiaro: 1,6 milioni di euro per una ventina di interventi che non si limiteranno al centro urbano, ma toccheranno anche le frazioni collinari. Un’impostazione che l’amministrazione legge come risposta diretta alle richieste dei cittadini, spesso concentrate proprio sulla qualità del manto stradale e sulla sicurezza della circolazione. Oggi sono iniziati i lavori in via Chambery.

Nel racconto del Comune, il piano non nasce dal nulla ma si inserisce dentro una traiettoria già avviata: prima gli interventi del 2025, pari a circa 1 milione di euro, e ancora prima quelli del 2024, per circa 800.000 euro. Tre anni consecutivi che vengono letti come un cambio di passo strutturale nella manutenzione urbana, non più emergenziale ma programmata.

La sequenza dei lavori è già tracciata. Dopo gli interventi recentemente conclusi in via Torino e via Festaz, e quelli in via Caduti del Lavoro, oltre ai cantieri attualmente in corso in via Chambéry, la prossima tappa sarà viale Partigiani, nel tratto tra la rotatoria e piazza della Repubblica. Una mappa di cantieri che ridisegna, pezzo dopo pezzo, la viabilità cittadina.

Sul piano politico, il messaggio è quello di una amministrazione che rivendica continuità e capacità di programmazione.

Ricorda l'assessore Corrado Cometto che "il Piano Asfalti 2026 rappresenta l’intervento più importante degli ultimi anni per la manutenzione della rete viaria cittadina”, con un investimento che viene letto come risposta concreta alle esigenze della popolazione.

Ancora più esplicito il passaggio sulla dimensione territoriale dell’intervento: “con un investimento di 1,6 milioni di euro - spiega l'assessore Corrado Cometto - stiamo realizzando una ventina di interventi distribuiti non solo nel centro urbano, ma anche nelle frazioni collinari, dando una risposta concreta alle richieste dei cittadini”. Una frase che riassume bene la logica politica del piano: non solo rifacimento strade, ma anche equilibrio territoriale.

C’è poi il tema della continuità finanziaria, che diventa quasi la chiave narrativa dell’intero progetto: “questo piano si aggiunge agli investimenti già effettuati nel 2025, pari a un milione di euro, e a quelli del 2024, per circa 800.000 euro, segnando un deciso cambio di passo nella manutenzione delle nostre strade”. Qui la lettura è chiaramente strategica: non interventi isolati, ma una linea di investimento pluriennale.

Lavori in via Chambery

In teressante anche il passaggio istituzionale, che sposta il discorso oltre il perimetro comunale e chiama in causa la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Nel testo si evidenzia infatti il ringraziamento alle strutture comunali e alla Regione stessa, “che con i finanziamenti concessi negli ultimi due anni ha reso possibile un programma di interventi di questa portata, a beneficio dell’intera comunità”.

È proprio qui che il piano esce dalla dimensione tecnica e diventa politica nel senso più pieno: la manutenzione stradale non è solo asfalto e cantieri, ma anche rapporto tra livelli istituzionali, capacità di spesa e priorità amministrative. In una città come Aosta, dove la viabilità è un tema quotidiano e molto percepito, ogni intervento diventa anche una forma di comunicazione politica.

La conclusione, però, riporta tutto alla sostanza del progetto e alla sua promessa di continuità. Il filo rosso resta quello già tracciato: investire con regolarità, programmare invece di rincorrere l’emergenza, distribuire gli interventi tra centro e periferie. E proprio in questa logica si inserisce la visione complessiva del piano, che non si esaurisce nel 2026 ma punta esplicitamente a proseguire negli anni successivi.

Un ultimo passaggio, ancora una volta attribuito a chi ha seguito la costruzione del piano, riporta il senso politico dell’operazione: “desidero - sottolinea Cometto - rivolgere un sentito ringraziamento alle strutture comunali che hanno permesso questo cambio di passo e alla Regione Autonoma Valle d’Aosta che, con i finanziamenti concessi negli ultimi due anni, ha reso possibile un programma di interventi di questa portata, a beneficio dell’intera comunità”.

Ed è forse questa la chiave di lettura finale: l’asfalto come infrastruttura invisibile della politica quotidiana. Non fa rumore, non inaugura grandi dibattiti, ma decide quanto una città sia davvero percorribile, vivibile e, in fondo, credibile nella sua promessa di cura del territorio.