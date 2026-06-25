La Guardia di Finanza celebra il 252° anniversario della fondazione

La Guardia di Finanza della Valle d'Aosta celebra oggi il 252° anniversario della sua fondazione. La cerimonia ufficiale si tiene a partire dalle ore 11.00 presso la Caserma “Giovanni Eliseo Luboz” di Aosta, alla presenza delle più alte cariche religiose, civili e militari della regione.

Il programma della mattinata prevede la lettura dei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica e dell'Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale del Corpo. A seguire, verranno consegnate le ricompense di ordine morale alle Fiamme Gialle che si sono particolarmente distinte nelle attività d'istituto sul territorio locale.

L'evento rappresenta anche l'occasione per fare il punto sul ruolo strategico del Corpo quale forza di polizia economico-finanziaria specializzata. L'azione dei militari è costantemente orientata alla tutela del bilancio degli Enti pubblici locali, dello Stato e dell'Unione Europea, contrastando gli illeciti e difendendo le libertà economiche dei cittadini per garantire i principi di legalità ed equità.