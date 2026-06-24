Interstices

Intercapedini. Non sono vuoti, non sono assenze, non sono nemmeno veri spazi di passaggio. Sono zone costruite apposta per far scorrere il sistema senza mai metterlo davvero in discussione, punti in cui la complessità amministrativa si deposita e si sedimenta senza produrre cambiamento ma solo interpretazione del cambiamento. È lì che si colloca la relazione della Difensora civica del Comune di Aosta presentata in Consiglio comunale, dentro una cornice istituzionale ampia e formalmente impeccabile che però, una volta letta oltre la liturgia delle parole, lascia emergere soprattutto una domanda semplice e scomoda: a cosa serve davvero, oggi, questo livello di intermediazione?

Il dato che riguarda il Comune di Aosta nel 2025 è lineare e difficile da aggirare: 23 casi complessivi. Un numero che attraversa due stagioni politiche, nove mesi della vecchia consiliatura e tre mesi della nuova insediata a settembre. Non è un dettaglio marginale, perché proprio questa continuità spezzata dovrebbe aiutare a leggere il fenomeno per quello che è, cioè non il risultato di una singola fase amministrativa ma la fotografia di un rapporto strutturale tra cittadini e istituzioni. E quella fotografia, senza bisogno di forzature, racconta un’interazione ridotta all’osso rispetto alla dimensione della macchina comunale.

La narrazione istituzionale prova a tenere insieme tutto con una definizione rassicurante: ascolto, orientamento, mediazione. La Difesa civica come luogo di accompagnamento per chi non riesce a orientarsi nella burocrazia, soprattutto per chi non ha strumenti economici o professionali per affrontarla. Ma proprio qui si apre il nodo politico vero, perché nessuno contesta la funzione di ascolto, il problema è che questa funzione si esaurisce lì, senza capacità di incidere sugli esiti. Non si annullano atti, non si sospendono sanzioni, non si correggono decisioni amministrative, non si modifica la sostanza dei provvedimenti. Si chiede spiegazione, si sollecita chiarimento, si ricostruisce il percorso. In altre parole si lavora sulla traduzione del potere amministrativo, non sul suo esercizio.

Il caso del sistema SEND e delle notifiche digitali delle sanzioni è emblematico proprio perché mostra il punto di caduta del sistema. Da una parte cittadini che segnalano difficoltà reali nell’accesso agli atti e nella comprensione delle procedure, dall’altra un’amministrazione che avvia confronti, consulta associazioni, attiva approfondimenti legali e produce ulteriori livelli di interpretazione. In mezzo la Difesa civica che registra, raccoglie, restituisce. Ma il provvedimento resta intatto, la sanzione resta identica, la posizione del cittadino non cambia. Si aggiunge solo un passaggio in più dentro una catena già lunga.

Il Consiglio comunale, nel presentare la relazione, si è mosso nel solco prevedibile della celebrazione istituzionale. Si è parlato di diritti, fragilità, ascolto, fiducia nelle istituzioni, con un linguaggio che sottolinea la centralità democratica della funzione ma evita accuratamente di misurarne l’efficacia concreta. È un riflesso tipico delle istituzioni quando descrivono se stesse: privilegiano la correttezza del modello rispetto alla verifica del risultato. Ma un Consiglio appena insediato, anche se politicamente ancora in assestamento, avrebbe proprio qui l’occasione per interrogarsi sul funzionamento reale degli strumenti che eredita, non solo per ratificarli.

Il punto, allora, non è la buona fede o la competenza di chi ricopre il ruolo di Difensora civica, che non è in discussione, ma la natura stessa di un istituto che sembra strutturato per stare sempre un passo prima della decisione o un passo dopo il conflitto, mai dentro la possibilità di modificarne l’esito. È una funzione che si colloca stabilmente nell’intercapedine tra cittadino e amministrazione, e che proprio per questo rischia di diventare fisiologica alla complessità invece che strumento per ridurla. Più cresce la distanza tra cittadino e macchina amministrativa, più cresce il bisogno di mediazione. Ma più cresce la mediazione, più si accetta come inevitabile quella distanza.

Ventitré casi in un anno ibrido, attraversato da due consiliature, non sono un verdetto definitivo ma sono un segnale politico. Non indicano un sistema virtuoso né un sistema fallito, ma un sistema che si autoregola attraverso livelli intermedi senza mai affrontare il punto centrale: la capacità della pubblica amministrazione di essere comprensibile e decisiva senza bisogno di traduttori istituzionali. Se uno strumento esiste ma non incide sugli esiti, e serve soprattutto a spiegare perché gli esiti sono quelli, allora non siamo di fronte a un rafforzamento dei diritti ma a una loro gestione amministrata.

Ed è qui che la parola intercapedine smette di essere una metafora architettonica e diventa una categoria politica. Perché descrive esattamente un sistema che funziona, si giustifica e si racconta attraverso i suoi passaggi intermedi, ma che lascia intatto il punto finale della decisione. E in politica, quando tutto si spiega ma nulla cambia, il problema non è la complessità. È l’abitudine alla complessità.

Intercapedini

Interstices. Ce ne sont pas des vides, ni des absences, et pas davantage de véritables espaces de passage. Ce sont des zones construites précisément pour laisser circuler le système sans jamais le remettre réellement en cause, des points où la complexité administrative se dépose et se sédimente sans produire de changement, mais seulement une interprétation du changement. C’est là que se situe le rapport de la Défenseure civique de la Commune d’Aoste présenté en Conseil communal, dans un cadre institutionnel large et formellement irréprochable qui, une fois lu au-delà de la liturgie des mots, laisse surtout émerger une question simple et dérangeante : à quoi sert réellement, aujourd’hui, ce niveau d’intermédiation ?

Le chiffre concernant la Commune d’Aoste en 2025 est limpide et difficile à contourner : 23 dossiers au total. Un nombre qui traverse deux saisons politiques, neuf mois de l’ancienne mandature et trois mois de la nouvelle, installée en septembre. Ce n’est pas un détail marginal, car cette continuité fragmentée devrait justement permettre de lire le phénomène pour ce qu’il est, c’est-à-dire non pas le résultat d’une phase administrative isolée, mais la photographie d’un rapport structurel entre citoyens et institutions. Et cette photographie, sans besoin d’artifice, révèle une interaction réduite à l’essentiel au regard de la taille de la machine communale.

Le récit institutionnel tente de tout tenir ensemble à travers une définition rassurante : écoute, orientation, médiation. La Défense civique comme espace d’accompagnement pour ceux qui peinent à s’orienter dans la bureaucratie, en particulier pour ceux qui ne disposent pas de moyens économiques ou professionnels pour y faire face. Mais c’est précisément là que se pose le véritable nœud politique, car personne ne conteste la fonction d’écoute ; le problème est que cette fonction s’arrête là, sans capacité d’influer sur les issues. Aucun acte n’est annulé, aucune sanction suspendue, aucune décision administrative corrigée, aucun contenu de mesure modifié. On demande des explications, on sollicite des éclaircissements, on reconstruit un parcours. Autrement dit, on travaille sur la traduction du pouvoir administratif, pas sur son exercice.

Le cas du système SEND et des notifications numériques des sanctions est emblématique, précisément parce qu’il montre le point de rupture du dispositif. D’un côté, des citoyens qui signalent des difficultés réelles d’accès aux actes et de compréhension des procédures ; de l’autre, une administration qui ouvre des concertations, consulte des associations, engage des analyses juridiques et produit des niveaux supplémentaires d’interprétation. Entre les deux, la Défense civique enregistre, recueille et restitue. Mais la décision administrative reste intacte, la sanction demeure identique, la situation du citoyen ne change pas. Seule s’ajoute une étape supplémentaire dans une chaîne déjà longue.

Le Conseil communal, en présentant le rapport, s’est inscrit dans le registre prévisible de la célébration institutionnelle. On a parlé de droits, de fragilités, d’écoute, de confiance dans les institutions, dans un langage qui souligne la centralité démocratique de la fonction mais évite soigneusement d’en mesurer l’efficacité concrète. C’est un réflexe typique des institutions lorsqu’elles se décrivent elles-mêmes : elles privilégient la cohérence du modèle plutôt que la vérification du résultat. Or un Conseil tout juste installé aurait précisément ici l’occasion de s’interroger sur le fonctionnement réel des outils qu’il hérite, et pas seulement de les entériner.

La question n’est donc pas la bonne foi ou la compétence de la Défenseure civique, qui ne sont pas en cause, mais la nature même d’une institution qui semble conçue pour se situer soit un pas avant la décision, soit un pas après le conflit, jamais à l’intérieur de la capacité d’en modifier l’issue. C’est une fonction qui se place durablement dans l’interstice entre citoyen et administration, et qui, pour cette raison même, risque de devenir un élément organique de la complexité plutôt qu’un instrument de sa réduction. Plus la distance entre citoyen et machine administrative s’accroît, plus le besoin de médiation augmente. Mais plus la médiation augmente, plus cette distance est acceptée comme inévitable.

Vingt-trois cas sur une année hybride, traversée par deux mandatures, ne constituent pas un verdict définitif, mais ils forment un signal politique. Ils n’indiquent ni un système vertueux ni un système défaillant, mais un système qui s’autorégule par niveaux intermédiaires sans jamais affronter le point central : la capacité de l’administration publique à être compréhensible et décisive sans recourir à des traducteurs institutionnels. Lorsqu’un outil existe mais n’influe pas sur les résultats, et qu’il sert principalement à expliquer pourquoi ces résultats sont ce qu’ils sont, alors il ne s’agit pas d’un renforcement des droits, mais de leur gestion administrée.

C’est ici que le mot interstice cesse d’être une simple métaphore architecturale pour devenir une catégorie politique. Il décrit un système qui fonctionne, se justifie et se raconte à travers ses passages intermédiaires, tout en laissant intact le point final de la décision. Et en politique, lorsque tout est expliqué mais que rien ne change, le problème n’est pas la complexité. C’est l’habitude de la complexité.