Ad Ovest del Sempione Straffelgrat Simplonpass (Gondo - CH)

L’ambiente solitario e silenzioso, arioso ed aperto, che si percorre a vista nelle belle giornate, non può che indurre il camminatore dal passo lento ed attento alla sensazione di “inferiorità schiacciante”, che spinge alla riflessione sul rapporto che noi esseri umani abbiamo intavolato con il mondo circostante.

Il lungo crestone dello Straffelgrat (ph. M. Carlesso)

Lo Straffelgrat è un lungo contrafforte con due punte quotate che divide la Nanztal dalla valle del Sempione. Un facile percorso di cresta che pone il camminatore di fronte all’impagabile spettacolo degli spazi infiniti.

Straffelgrat: 2.633 m – 2.543 m

Al Passo del Sempione si parcheggia sul lato dell’Hotel Monte Leone, una costruzione bassa con torre circolare di colore rosa. Passando proprio a fianco della costruzione sul lato sud si scende una scalinata in pietra che conduce dapprima a un laghetto e poi, seguendo indistintamente uno dei tracciati che aggirano o risalgono i numerosi dossi, si attraversa la zona a torbiera fino a innestarci su un largo sentiero che si segue verso destra e che, con una piccola rampa, adduce alle severe e belle case di Hopsche (2030 m), che affacciano sull’omonimo grazioso laghetto.

Appena dopo le baite si prende la rampa che sale a sinistra e si prosegue su buon sentiero. Qui il panorama sulla nord del Fletschhorn e sul gruppo Leone/Terrarossa è stupendo.

Il sentiero prosegue in traverso verso sinistra fino a un grosso masso con un cartello che indica una deviazione a destra. Il percorso in questo tratto è un po’ più ripido ma sempre agevole e perviene a un piccolo specchio d’acqua, da dove si prende a sinistra percorrendo un lungo traverso in moderata pendenza fino a un risalto che si supera con ripide svolte.

Superato questo acrocoro si entra nell’ampio vallone delimitato a nord dalla doppia cima del Tochuhorn ed a sud dal lungo crestone degli Straffelgrat. Si continua in ambiente aperto e suggestivo lungo un vasto altipiano che si percorre con pendenze mai impegnative e su largo e comodo sentiero fino a Undre Rossusee, un laghetto spesso secco in tarda stagione.

Da questo punto, contraddistinto anche da una palina, ci si dirige a sinistra verso la costiera dello Straffelgrat seguendo un comodo sentiero che, con lunghi traversi, si alza fino al colle denominato Inneri Nanzlike. Da qui si piega a sinistra e si risalgono le chine prative seguendo la cresta un po’ a destra, un po’ a sinistra, fino a raggiungere l’ometto di sassi della vetta (2.633 m).

L’ometto di vetta (ph. M. Carlesso)

Da qui la vista spazia a 360 gradi. Attira lo sguardo la perfetta piramide del Bietschhorn e poi, spaziando a destra ed a sinistra, si individuano il Nesthorn, la Jungfrau, l’Aletschhorn, il Finsteraarhorn, il Weisshorn ed anche il Cervino.

Dalla cima si può scendere con percorso di cresta alla seconda elevazione (2.543 m), che si raggiunge in poco più di 20 minuti. Il ritorno avviene risalendo alla cima precedente con rientro dalla Inneri Nanzlike.

Le cime visibili dalla vetta (ph. M. Carlesso)

Per chi volesse compiere un anello, raggiunta l’elevazione più bassa si può scendere direttamente dapprima lungo la cresta, toccando una quota con una costruzione militare, e poi per prati ripidi traversare a sinistra per rimettersi sul sentiero nei pressi del grosso masso che adduce al piccolo specchio d’acqua dal quale si è transitati all’andata. Da qui si scende agevolmente a Hopsche ed al Simplonpass.

Il laghetto di Undre Rossusee (ph. M. Carlesso)

La scheda

Partenza: Passo del Sempione (2005 m), raggiungibile tramite la A26 in direzione nord: Domodossola – Varzo – Gondo – Simplon Dorf – Simplonpass

Arrivo: Straffelgrat 2633 m e 2543 m

Dislivello: circa 628 m

Tempo: 2 h 15’ salita

Difficoltà: E (EE il traverso dalla seconda cima per rientrare ad Hopsche)

Cartina Straffelgrat