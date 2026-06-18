Sviluppo rurale: nasce Asso Piemonte e Valle d’Aosta Leader per il rilancio delle aree montane

L'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali informa che ieri, mercoledì 17 giugno 2026, una delegazione valdostana, composta dall’Assessore Speranza Girod, dal presidente del Gal Camillo Rosset e dalla coordinatrice Marta Anello, ha partecipato all’assemblea

Assopiemonte Leader presso Regione Piemonte. Quest'anno la partecipazione ha assunto un significato particolare. Nel corso dei

lavori è stata infatti formalizzata la nascita di Asso Piemonte e Valle d’Aosta Leader, che allarga ufficialmente il perimetro dell’associazione rafforzando la collaborazione tra i territori alpini del Nord Ovest nell’ambito delle politiche Leader e dello sviluppo locale partecipativo.



“L’ingresso in Assopiemonte Leader rappresenta un’opportunità preziosa per i nostri contesti territoriali che, pur nella loro diversità, affrontano sfide comuni. Siamo certi che questa collaborazione possa rafforzare la capacità di valorizzare e rappresentare le esigenze delle aree montane e rurali dell’intero arco alpino occidentale, per permetterci di affrontare le sfide in modo sinergico e mettere in rete esperienze e progettualità. Oggi si è concretizzata un’ulteriore collaborazione tra Regione Piemonte e Regione autonoma Valle d’Aosta, a seguito del protocollo siglato tra le due regioni dal Presidente Renzo Testolin e Alberto Cirio nelle scorse settimane” - ha sottolineato l’Assessore Speranza Girod.



“L’adesione del Gal Valle d’Aosta a Assopiemonte Leader rappresenta un passo importante verso una collaborazione sempre più strutturata tra territori che condividono caratteristiche, opportunità e sfide comuni. Le aree alpine hanno bisogno di fare rete, confrontarsi e costruire progettualità condivise, soprattutto in vista della futura programmazione europea. Entrare a far parte di questa realtà significa mettere a disposizione esperienze e competenze maturate sul territorio valdostano e, allo stesso tempo, contribuire alla costruzione di una visione comune dello sviluppo locale partecipativo. I Gal possono essere un motore fondamentale di innovazione, coesione e crescita per le comunità montane e rurali delle nostre regioni” – _ha quindi concluso il Presidente del Gal Valle d’Aosta Camillo Rosset.